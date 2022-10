Serie A2F: nella seconda giornata le azzurrine ospitano Cremona

La seconda giornata del Campionato di A2 vedrà il Club Italia impegnato nel primo match casalingo della stagione sul campo del Centro Pavesi Fipav di Milano.

Domani pomeriggio alle ore 16 (ingresso gratuito) le azzurrine ospiteranno l’Esperia Cremona per l’anticipo del secondo turno del Girone A.

Giuliani e compagne sono reduci dalla sconfitta rimediata la scorsa settimana a Olbia (3-0), mentre la formazione cremonese ha festeggiato il proprio ritorno in A2 con una vittoria per 3-0 sulla neopromossa Offanengo.

E’ il tecnico federale Marco Mencarelli a tracciare il bilancio della gara d’esordio.

“Il giudizio sulla partita disputata in Sardegna è complessivamente positivo – afferma il tecnico delle azzurrine -. Fa eccezione sicuramente il primo set: nella parte centrale abbiamo commesso troppi errori che hanno poi compromesso l’andamento del parziale. Nel complesso però sono soddisfatto del gioco, della performance e di come sono stati gestiti alcuni momenti. Il mio ottimismo è legato alla consapevolezza che questo sia un punto di partenza. In chiave futura è importante consolidare questo livello di prestazione e portare con ciascuna delle ragazze un contributo in più. Il Club Italia è formato da atlete giovani e con un livello di esperienza proporzionale all’età e ognuna di loro può riuscire a contribuire con qualcosa in più anche solo con una settimana di allenamento. Nel corso delle prossime giornate affronteremo gare nelle quali avremo la possibilità di esprimerci al meglio contro squadre che abbiamo incontrato nel precampionato, questo ci permetterà di mettere a frutto le cose che stiamo via via acquisendo”.

Domani il Club Italia scenderà in campo contro l’Esperia Cremona, formazione che rientra proprio nel gruppo di squadre affrontate nel precampionato.

“A questa età – conclude Mencarelli - è sempre un vantaggio giocare contro squadre che un po’ si conoscono. Non tanto per i risultati ottenuti nel corso dei test match quanto al fatto che le ragazze conoscono dei meccanismi con cui queste formazioni giocano. Questo vale per l’Esperia come per tutte le altre squadre con cui sono stati organizzati i test. Non c’è quindi nessuna previsione legata ai risultati conseguiti nella prestagione, ma il vantaggio deriva dal fatto che le ragazze hanno già affrontato in campo le avversarie. Quindi è un vantaggio legato all’esperienza - intesa come conoscenza - delle atlete che sono di là della rete, delle loro caratteristiche, dei colpi tattici subiti e che possono essere rimasti impressi, dei punti di forza che abbiamo trovato nelle scorse settimane e che possono tornare utili nel corso della partita”.

ARBITRI – La partita tra Club Italia e U.S. Esperia Cremona, in programma domani pomeriggio alle ore 16 al Centro Pavesi Fipav di Milano, sarà arbitrata da Antonio Licchelli e Roberto Guarneri.

DIRETTA - La gara sarà disponibile in streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World (QUI).

LA GIORNATA – Queste le partite in programma per la 2ª giornata del Girone A del Campionato di A2:

Sabato 29 ottobre – Ore 16.00

Club Italia - U.S. Esperia Cremona

Domenica 30 ottobre – Ore 17.00

Itas Trentino - Tecnoteam Albese Volley Como

Futura Giovani Busto Arsizio - Emilbronzo 2000 Montale

BSC Materials Sassuolo - Valsabbina Millenium Brescia

Picco Lecco - LPM BAM Mondovì

Domenica 30 ottobre – Ore 18.00

Chromavis Eco DB Offanengo - Volley Hermaea Olbia