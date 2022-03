Serie A2F: sabato le azzurrine affrontano il primo match della Pool Salvezza

Con l’ultimo recupero del Girone A della regular season (San Giovanni in Marignano si è imposto per 3-0 su Marsala) sono stati definiti la classifica finale della prima fase e le composizioni del tabellone Playoff e del girone Salvezza vivo Serie A2.

Nella seconda fase della stagione il Club Italia CRAI disputerà la Pool Salvezza - sono in programma 8 turni (4 di andata e 4 di ritorno) - al termine della quale saranno decretate le 6 formazioni che retrocederanno in B1.

Il primo impegno delle azzurrine è in programma sabato alle 14.30 al Centro Federale Pavesi di Milano quando affronteranno Seap Dalli Cardillo Aragana. Le altre avversarie della seconda fase della stagione saranno: Tenaglia Altino Volley, Assitec Volleyball Sant’Elia e Sigel Marsala Volley.

A dare il via alla seconda fase della stagione è stata la prima partita della serie tra le due prime classificate dei Gironi A e B, rispettivamente Brescia e Pinerolo. Le due formazioni si sfidano al meglio delle 3 o 5 gare e la vincente della serie è promossa direttamente in Serie A1. Le squadre dalla 2ª alla 7ª posizione disputeranno i Playoff Promozione e si affrontano in ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale al meglio delle 3 gare. La vincente dei Playoff sarà la seconda formazione promossa in Serie A1.

Le squadre dalla 8 ª alla 11 ª posizione di ogni girone (8 squadre totali) accedono alla Pool Salvezza. Ogni squadra affronta le 4 formazioni provenienti dall’altro girone in andata e ritorno, per totali 8 giornate. Si mantengono tutti i punti conseguiti nella Regular Season.

Questo il calendario della Pool Salvezza vivo Serie A2 del Club Italia CRAI:

Sabato 19 marzo 2022 – ore 14.30 – Centro Pavesi Fipav - Milano

Club Italia CRAI – Seap Dalli Cardillo Aragona

Domenica 27 marzo 2022 – ore 17.00 - Palazzetto dello Sport - Lanciano (CH)

Tenaglia Altino Volley – Club Italia CRAI

Sabato 2 aprile – ore 16 - Centro Pavesi Fipav - Milano

Club Italia CRAI – Assitec Volleyball Sant'Elia

Mercoledì 13 aprile – ore 18 - Centro Pavesi Fipav - Milano

Club Italia CRAI – Sigel Marsala Volley

Sabato 16 aprile – ore 20 - Pala Moncada - Porto Empedocle (AG)

Seap Dalli Cardillo Aragona – Club Italia CRAI

Sabato 23 aprile – ore 16 - Centro Pavesi Fipav - Milano

Club Italia CRAI – Tenaglia Altino Volley

Domenica 1 maggio – ore 17 - Palazzetto "G. Iaquaniello" - Sant'Elia Fiumerapido (FR)

Assitec Volleyball Sant'Elia – Club Italia CRAI

Domenica 8 maggio – ore 17 - Palasport "Bellina" - Marsala (TP)

Sigel Marsala – Club Italia CRAI

Queste le classifiche definitive del Gironi A e B a termine della prima fase del Campionato vivo Serie A2.

GIRONE A: 1. Banca Valsabbina Millenium Brescia 50 (18-2); 2. Cbf Balducci Hr Macerata 43 (15-5); 3. Omag - Mt San Giovanni in Marignano 38 (12-8); 4. Futura Volley Giovani Busto Arsizio 38 (12-8); 5. Green Warriors Sassuolo 35 (11-9); 6. Volley Hermaea Olbia 33 (10-10); 7. Olimpia Teodora Ravenna 31 (11-9); 8. Sigel Marsala Volley 30 (11-9); 9. Assitec Volleyball Sant'Elia 15 (5-15); 10. Seap Dalli Cardillo Aragona 14 (4-16); 11. Tenaglia Altino Volley 3 (1-19).

GIRONE B: 1. Eurospin Ford Sara Pinerolo 52 (18-2); 2. Cda Talmassons 46 (15-5); 3. Lpm Bam Mondovì 45 (15-5); 4. Tecnoteam Albese Volley Como 35 (12-8); 5. Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 35 (12-8); 6. Itas Ceccarelli Group Martignacco 28 (8-12); 7. Ranieri International Soverato 27 (10-10); 8. Anthea Vicenza 20 (6-14); 9. Club Italia CRAI 19 (7-13); 10. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16 (5-15); 11. Egea Pvt Modica 7 (2-18).

*Punti (Vinte-Perse)