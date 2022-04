Serie A2F: ultima trasferta per le azzurrine che affrontano Sant’Elia

Il Club Italia CRAI è in viaggio verso Sant’Elia Fiumerapido (FR), dove domani alle 16 affronterà le padrone di casa dell’Assitec nella 7ª giornata (3ª di ritorno) della Pool Salvezza vivo serie A2. Questa mattina le azzurrine hanno fatto tappa a Firenze dove, ospiti de Il Bisonte Firenze all’interno del nuovo Palazzo Wanny, hanno sostenuto una seduta di allenamento.

Quelli in programma in questo e nel prossimo weekend sono due turni importantissimi: i 6 punti in palio saranno forndamentali per stabilire le posizioni definitive della classifica e quindi la permanenza in A2 o la retrocessione. Rimane un unico posto che garantisce la salvezza e ci sono cinque formazioni racchiuse in una manciata di puti a contenderselo.

Tolta dai giochi la Sigel Marsala Volley, che domina la classifica con 45 punti ed è certa della permanenza in A2, resta quindi a disposizione solo la seconda posizione attualmente occupato dal Club Italia CRAI con 28 punti. Le azzurrine sono incalzate da Anthea Vicenza (3° posto, 27 pt, ma con una partita in più), Assitec Volleyball Sant’Elia (5° posto, 26 punti), Seap Dalli Cardillo Aragona (5° posto, 26 pt) e Rizzotti Design Pallavolo Catania (6° posto, 24 pt). Chiudono la classifica Egea Pvt Modica (14 pt) e Tenaglia Altino Volley (8 pt) ormai certe della retrocessione.

Per le azzurrine sarà quindi fondamentale conquistare l’intera posta in palio in questa ultima trasferta della stagione con lo scontro diretto tra Club Italia e Sant’Elia. Le azzurrine sono reduci dalla sconfitta rimediata mercoledì in casa della capolista Marsala nell’anticipo dell’8ª giornata della Pool Salvezza, mentre le laziali sono reduci dalla vittoria per 3-1 conquistata lo scorso weekend nella sfida casalinga con Modica.

Il Club Italia CRAI dovrà affrontare questo match di ritorno con la stessa determinazione che ha caratterizzato la prova messa in campo nell’andata, vinta dalle azzurrine per 3-1.

ARBITRI – Il match di domani, in programma alle 16 per la 7ª giornata della Pool Salvezza vivo Serie a2, tra Assitec Volleyball Sant’Elia e Club Italia CRAI sarà arbitrata da Alessandro Somansino e Alessandro Oranelli.

DIRETTA – Tutti i match della Pool Salvezza vivo Serie A2 Femminile sono visibili gratuitamente in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Per vedere la partita tra Assitec Volleyball Sant’Elia e Club Italia CRAI cliccare QUI.

CLASSIFICA – Questa la classifica della Pool Salvezza vivo Serie A2: 1. Sigel Marsala Volley 45 (16-10); 2. Club Italia CRAI 28 (10-16); 3. Anthea Vicenza 27 (8-19); 4. Assitec Volleyball Sant'Elia 26 (9-17); 5. Seap Dalli Cardillo Aragona 26 (8-18); 6. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 24 (8-18); 7. Egea Pvt Modica 14 (5-21); 8. Tenaglia Altino Volley 8 (2-25).

*Punti (Vinte-Perse)

LA GIORNATA – Queste la partite della Pool Salvezza vivo Serie A2 in programma per la 7ª giornata della Pool Salvezza:

Venerdì 29 aprile ore 17.00

Tenaglia Altino Volley - Anthea Vicenza 0-3 (21-25 19-25 18-25)

Sabato 30 aprile ore 20.00

Seap Dalli Cardillo Aragona - Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Domenica 1 maggio ore 16.00

Assitec Volleyball Sant'Elia - Club Italia CRAI

Mercoledì 4 maggio ore 17.00

Egea Pvt Modica - Sigel Marsala Volley