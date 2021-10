Serie A Credem Banca: presentato il 77° Campionato

In diretta su RAI Sport, è stata l’Allianz Cloud ad aprire la nuova stagione questa mattina con un insolito allestimento: un palco sotto la rete, tanti ospiti e il centrale della Nazionale e dell’Allianz Milano Matteo Piano, elegante e perfettamente a suo agio nella veste di co presentatore della vernice del 77° Campionato Serie A Credem Banca, al fianco del giornalista RAI Maurizio Colantoni. Tante le novità della stagione, sottolineate poi nella conferenza stampa online che ha seguito la diretta con i due presidenti FIPAV e Lega Pallavolo, Giuseppe Manfredi e Massimo Righi, fianco a fianco nel racconto ai media.

“La stagione azzurra? Abbiamo iniziato con quattro medaglie delle nazionali – ha detto Giuseppe Manfredi, presidente della FIPAV – non potevamo fare meglio. Abbiamo operato scelte importanti: un gruppo nuovo e un nuovo allenatore. Grazie a tutti i Club che formano questi ragazzi, Società a cui chiedo però solo lo sforzo di farli giocare un po' di più. Il ritorno di tanti campioni in SuperLega è importantissimo: sarà il più bel Campionato degli ultimi anni, e spero anche in grandi risultati nelle Coppe Europee”.

Parola poi a Matteo Piano che, in veste di presentatore, ha intervistato il CT della Nazionale, Ferdinando De Giorgi. “Il percorso è stato rapido e l’accelerazione è dovuta alla partecipazione di tutti: Fipav, staff, ragazzi e atleti più giovani – ha detto De Giorgi. - Avevo in testa un progetto diverso, farci trovare pronti per Parigi, ma forse siamo stati troppo veloci. Ho visto non solo la tecnica, ma anche partecipazione e intensità interne al gruppo. Ho giocato l’ultima partita indossando la maglia della nazionale, ho lasciato le porte aperte, e questa è stata una grande opportunità di lottare ancora per una passione: l’azzurro non ha età. Quanto alla SuperLega, una delle motivazioni del suo successo è che anche quando la squadra più forte deve giocare con l’ultima in classifica, deve sempre dare il massimo. È uno spettacolo sempre garantito, a differenza di altre Leghe mondiali. Il livello è altissimo, ma è la qualità media ad essere costante”.

“Il nostro è il campionato più bello del mondo” – ha poi aperto il presidente Massimo Righi –. La nostra filiera di valori è solida fin dall’attività giovanile e il segnale nuovo è quello che ha dato De Giorgi facendo giocare i giovani. Nonostante il complesso periodo che il mondo dello sport ha attraversato, la cosa più importante è che abbiamo avuto la fiducia dei nostri sostenitori e da loro sono arrivati riscontri più che positivi perché tutti hanno rinnovato durante la pandemia. Credem Banca ha confermato la sponsorizzazione per altri due anni, ci riconosciamo in comuni valori e etica. In più abbiamo raggiunto un record con Del Monte, 11 anni di partnership consecutiva. Ciò che ha guidato il nostro operato è stato questo slogan: nel momento della difficoltà, nessuno resterà indietro. E così è stato”.

Tanti i ringraziamenti di Massimo Righi, ma dalle parole del Presidente è emerso il rammarico nei confronti di un governo che in questi ultimi mesi si è dimostrato assente nei confronti di sport come la nostra pallavolo. “Ringraziamo i presidenti, i nostri presidenti di Club, ma non la politica, che non ha trattato il nostro sport come era doveroso fare. In particolare a riguardo del pubblico: i nostri tifosi sono educati, abbiamo un pubblico quasi teatrale, nei palasport non ci sono forze dell’ordine perché non ce n’è bisogno. Perché penalizzarci? Il Governo non ha risolto poi nemmeno la questione del credito d’imposta, e ci mancano i ristori per le spese sanitare sostenute. Chiediamo più attenzione per il volley”.

È poi stata la volta di Roberto Piazza a salire sul Palco. L’allenatore vincitore della Challenge Cup e neoeletto migliore allenatore di SuperLega Credem Banca. “Dedico ai miei ragazzi questo premio, senza di loro non sarei riuscito a fare queste due stagioni a Milano. Ho preso spunti dalla nuova Nazionale di Fefè per la stagione che mi trovo ad affrontare con la mia Milano”.

Matteo Piano ha poi intervistato Yuki Ishikawa, due protagonisti di una Olimpiade, giocata in casa da Yuki. “C’è un livello altissimo in questa SuperLega Credem Banca, sono arrivati nuovi giocatori. In Giappone mi chiedono tutti di loro. Le differenze fra noi e il vostro paese? Qui in Italia parlate tutti moltissimo” ha detto ridendo lo schiacciatore giapponese. Sempre lo stesso Piano è stato protagonista di un botta e risposta con la stella nascente Alessandro Michieletto: “Sono stati diversi i momenti magici per me quest’estate – ha detto la stella di Trento -. VNL, Olimpiade, Europei con l’oro, poi l’oro con l’Under 21 al Mondiale. Tre gruppi diversi, emozioni fortissime. Tutto questo mi ha aiutato molto: l’esempio dei più grandi all’Olimpiade l’ho trasmesso al Gruppo Under 21. Ed ora non vedo l’ora di ricominciare con l’Itas Trentino”.

La presentazione ha offerto anche un interessante approfondimento economico: il giornalista del Sole 24 ore Marco Bellinazzo ha trattato gli argomenti caldi del momento legati all’arrivo di VolleyBall World con il presidente Righi, Guido Betti e Finn Taylor, rispettivamente Chief business officer e CEO di Volleyball World. “Volleyball World connette i fan alle superstar dello sport – ha detto Taylor. - Siamo felici perché permetteremo ai fans di vedere la SuperLega; e cercheremo di offrire nuove connessioni fra i fan”.

Guido Betti ha confermato: “Abbiamo creato questa piattaforma che consente ai tifosi nel mondo di apprezzare lo sport. Il pubblico non può accedere ai contenuti come capita al calcio. Ora possono farlo. Volleyball World TV sarà insieme a RAI per offrire una opportunità. I palasport non sono più un posto dove andare a vedere la propria squadra, il pubblico deve cercare un intrattenimento e tornare comunque a casa felice. Abbiamo un prodotto fantastico. Cercheremo di offrire qualcosa che vada oltre al risultato sportivo. Pensate che a Rio la pallavolo è stato lo sport più visto nel mondo, con 2.6 miliardi di ore viste”.

Ha proseguito Massimo Righi: “Abbiamo frequentato immediatamente l’idea, proposta di Guido Betti, di cambiare il nostro sviluppo. Prima centinaia di ore di discussione con i nostri Presidenti di SuperLega per capire insieme se l’approccio con un fondo di investimento fosse la strada giusta. Lo abbiamo percepito come una grande risorsa, riposizioneremo le nostre partite con nuove opportunità di produzione. Abbiamo due anni di consolidamento davanti, e poi cambieremo ancora altri aspetti insieme ai Club. Due partite su RAI Sport con due match in chiaro, nessuno sport le ha. Poi tutte le partite su Volleyball World sia in italiano che in inglese. La Serie A2 sarà un futuro banco tecnico per noi, così come la Serie A3. Stiamo pensando insieme alla FIPAV a come valorizzarli ancora di più dal punto di vista delle strutture di gioco e allenamento”.

Contributi video sono arrivati da Gino Sirci, presidente della Sir Safety Conad Perugia vincitrice della Del Monte Supercoppa, Simona Sileoni, presidente della Cucine Lube Civitanova che ha salutato i tifosi a casa con due stendardi per Scudetto e Del Monte Coppa Italia alle spalle, Angelo Agnelli che ha salutato i fan coccolandosi gli stendardi delle due vittorie, in Del Monte Coppa Italia A2/A3 e in Supercoppa, nel match giocato a Taranto. Anche la Serie A2 Credem Banca presenta un’interessante novità per i fan. Le partite saranno sempre visibili gratuitamente in diretta YouTube, ma sul canale di Volleyball World: una piattaforma che vanta ad oggi 1 milione e 450mila persone iscritte. Per la Serie A3 Credem Banca, con 27 squadre al via divise in Girone Bianco e Blu, confermato il sito Legavolley.tv e una stagione arricchita da due eventi, Del Monte® Supercoppa e Del Monte® Coppa Italia che inaugurano un albo d’oro esclusivo per la A3.