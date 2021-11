SerieA2F: le azzurrine fanno visita alla capolista Talmassons

La 9ª giornata del Girone B del Campionato di A2 porterà il Club Italia CRAI in Friuli dove domani pomeriggio alle ore 16 sarà ospite della capolista Cda Talmassons. Le azzurrine, che oggi pomeriggio affronteranno il viaggio di trasferimento, sono reduci da due vittorie consecutive frutto dei buoni progressi dimostrati in questo avvio di stagione. Il primo successo è arrivato al tie-break a Catania, mentre il secondo è stato conquistato mercoledì sera al Centro Federale Pavesi di Milano con Soverato.

Talmassons, che guida la classifica con 18 punti, è arrivata al primato nel Girone B grazie a 6 vittorie e una sola sconfitta.

“In questa settimana il lavoro è stato sempre dello stesso tipo – ha spiegato il tecnico federale Marco Mencarelli -. Affronteremo la sfida con Talmassons nello stesso modo con cui abbiamo preparato il turno infrasettimanale. Cerchiamo di focalizzare ulteriormente il focus su di noi. Le difficoltà che può creare una squadra ben allestita come Talmassons le vedremo sul campo e le vivremo sul campo. Gli insegnamenti che portiamo dalle due vittorie consecutive e il salto di qualità che abbiamo fatto dal punto di vista mentale saranno aspetti da ribadire, il percorso di formazione e di crescita prosegue e con ragazze così giovani è normale possano esserci alti e bassi”.

ARBITRI – Dirigeranno l’incontro tra Talmassons e il Club Italia CRAI, in programma domani alle ore 17, per la 9ª giornata di A2, Nicola Traversa e Antonio Testa.

DIRETTA – Tutte le partite possono essere seguite gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World (QUI).

BIGLIETTERIA – Sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite i tagliandi per assistere alla prossima partita casalinga del Club Italia CRAI in programma il sabato 4 dicembre alle ore 16 con Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. L’ingresso al Palazzetto del Centro Pavesi Fipav di Milano è gratuito, ma è necessaria la prenotazione del posto. Per accedere all'impianto è necessario il green pass e utilizzare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno del palazzetto.

LA CLASSIFICA – Questa la classifica aggiornata all’8ª giornata del Girone B del Campionato di A2: 1. Cda Talmassons 18 (6 v. 1p.); 2. Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18 (6 v. 1 p.); 3. Lpm Bam Mondovì 17 (6 v. 1 p.); 4. Eurospin Ford Sara Pinerolo 17 (6 v. 1 p.); 5. Itas Ceccarelli Group Martignacco 13 (4 v. 3 p.); 6. Ranieri International Soverato 11 (4 v. 3 p.); 7. Tecnoteam Albese Volley Como (3 v. 4 p.) 10; 8. Anthea Vicenza* 7 (2 v. 6 p.); 9. Club Italia CRAI 5 (2 v. 5 p.); 10. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania* 4 (1 v. 4 p.); 11. Egea Pvt Modica* 0 (0 v. 8 p.)

*una partita in più - tra parentesi le partite vinte e perse

LA GIORNATA – Queste le partite in programma domani per la 9ª giornata del Girone B del Campionato di a2:

Ore 16.00

Ranieri International Soverato - LPM BAM Mondovì

Anthea Vicenza - Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Ore 17.00

Eurospin Ford Sara Pinerolo - IPAG Sorelle Ramonda Montecchio

CDA Talmassons - Club Italia CRAI

Tecnoteam Albese Volley Como - Itas Ceccarelli Group Martignacco

Riposa: Egea Pvt Modica