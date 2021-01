Settimana di trasferte per le azzurrine

Nel corso di questa settimana il Club Italia CRAI sarà chiamato alle ultime due trasferte previste dalla regular season del Girone Ovest del Campionato di A2. Domani pomeriggio alle 18, per la 12ª giornata (3ª di ritorno), le azzurrine saranno ospiti della Lpm Bam Mondovì. Nel weekend, invece, le giovani della formazione federale voleranno in Sicilia dove domenica sfideranno la Sigel Marsala nell’8° turno di ritorno (ore 17).

Due appuntamenti non semplici per le ragazze guidate dal tecnico Massimo Bellano con due formazioni che stanno disputando un’ottima prima parte della stagione.

“Mondovì, come Roma e Pinerolo, è una squadra costruita per ambire a una vittoria in questo campionato – spiega l’allenatore delle azzurrine –. E’ una formazione completa in tutti i ruoli e può contare su una diagonale palleggiatore-opposto solida, due centrali di esperienza e una coppia di schiacciatrici molto ben assortita. Ci aspetta un test probante. Insieme al match di ritorno e a quello con Roma, sarà una delle partite più complessa da affrontare in questa stagione”.

Di sicuro interesse si profila anche la trasferta in programma domenica in Sicilia.

“Quella in programma a Marsala è una partita altrettanto complicata – spiega ancora Bellano –. La Sigel nel corso di questa stagione sta facendo molto bene, è ben organizzata e si sta accreditando tra le formazioni migliori. Marsala ha una buona organizzazione di gioco nella fase di cambio-palla, il contrattacco è ben improntato e nel complesso il gruppo è solido. Sarà quindi una settimana che ci impegnerà molto, nel corso della quale dovremo essere bravi a far vedere il meglio di quello che sappiamo fare altrimenti faremo molta fatica”.

Entrambe le partite saranno disputate a porte chiuse ma sarà possibile seguire le dirette in streaming (on demand) sul sito www.lvftv.com.

ARBITRI – La partita di domani, che vedrà le azzurrine impegnate a Mondovì (fischio di inizio ore 18), sarà arbitrata da Angelo Santoro e David Kronaj. La gara di domenica tra Sigle Marsala e Club Italia CRAI, che prenderà il via alle 17, sarà invece arbitrata da Roberto Guarneri e Antonino Di Lorenzo.

LA CLASSIFICA – Questa la classifica del Girone Ovest del Campionato di A2: 1. Acqua & Sapone Roma Volley Club 34 (11-3); 2. Lpm Bam Mondovì 30 (10-3); 3. Eurospin Ford Sara Pinerolo 27 (10-4); 4. Green Warriors Sassuolo 24 (8-7); 5. Sigel Marsala 22 (8-5); 6. Futura Volley Giovani Busto Arsizio 22 (7-8); 7. Geovillage Hermaea Olbia 17 (5-8); 8. Barricalla Cus Torino 15 (5-10); 9. Club Italia Crai 10 (3-9); 10. Exacer Montale 6 (2-12).

* tra parentesi le partite vinte-perse

IL CALENDARIO – Queste le gare in programma questa settimana per il Girone Ovest del Campionato di A2

Martedì 12 gennaio, ore 18.00

Sigel Marsala - Green Warriors Sassuolo

Mercoledì 13 gennaio, ore 18.00

Geovillage Hermaea Olbia - Acqua&Sapone Roma Volley Club

LPM BAM Mondovì - Club Italia Crai

Sabato 16 gennaio, ore 17.00

Barricalla Cus Torino - Eurospin Ford Sara Pinerolo

Domenica 17 gennaio, ore 17.00

Futura Volley Giovani Busto Arsizio - LPM BAM Mondovì

Sigel Marsala - Club Italia Crai

Exacer Montale - Green Warriors Sassuolo

Acqua&Sapone Roma Volley Club - Geovillage Hermaea Olbia