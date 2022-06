A Siderno concluso il torneo misto del Trofeo Nazionale Under 12 VolleyS3 3vs3

Si sono conclusi a Siderno (RC) i primi due giorni di gare del Trofeo Nazionale Under 12 Volley S3 3vs3. Al termine di un’intensa due giorni di attività all’aperto successo laziale con Felice Roma Pallavolo che ha superato in finale Volley Pratola con il punteggio di 2-0 (15-7, 15-10). Sul gradino più basso del podio è salita la New Mater Castellana che nella finale per il terzo e quarto posto ha regolato 2-1 (15-7, 15-9, 15-14) Jenco Volley. Il Trofeo rappresenta la fase finale di tutta l’attività torneistica del Volley S3 iniziata a febbraio.

Il torneo di primo livello, organizzato dal settore Promozione della Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con il Comitato Regionale della Fipav Calabria, ha visto la partecipazione di 14 squadre provenienti da tutta Italia.

Da domani sul Lungomare delle Palme di Siderno si tornerà a giocare con le categorie del torneo di secondo livello femminile e maschile che vedrà la partecipazione di ben 37 squadre. Le finali 1°-2° posto del torneo femminile e maschile in programma venerdì 17 giugno saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo QUI

Le foto delle prime due giornate QUI

I risultati

Finale 3°-4° posto

New Mater Castellana-Jenco Volley 2-1 (15-7, 9-15, 15-14)

Finale 1°-2° posto

Felice Roma Pallavolo-Volley Pratola 2-0 (15-7, 15-10)