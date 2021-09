Silver Nations League maschile: due sconfitte per gli azzurri. Stasera il match contro la Turchia

La nazionale maschile di sitting volley, ha cominciato nella giornata di ieri il percorso nella Silver Nations League 2021 in corso di svolgimento presso il Palaunimol di Campobasso. La manifestazione, organizzata dalla ParaVolley Europe con il supporto del CR Molise, ha visto la squadra di coach Emanuele Fracascia cedere 3-1 (25-22, 25-23, 21-25, 25-22) nel match d’esordio contro la Slovenia. Questa mattina Gamba e compagni non sono riusciti a rifarsi. Gli azzurri infatti dopo essere stati in vantaggio per 2 set a 0 hanno subito la rimonta dei rivali polacchi andando a poi a cedere 2-3 (25-22, 25-18, 18-25, 16-25, 13-15). La nazionale azzurra tornerà in campo questa sera alle ore 19 contro la Turchia.

Come noto la competizione si svolgerà con girone unico con formula del round robin e al termine di tutti gli incontri verrà stilata la classifica finale.

Tutti i match sono trasmessi sulla pagina facebook Paravolley Europe (QUI) e le partite dell’Italia anche sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).