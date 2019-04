Sit2Play, Assisi ospiterà il torneo italiano dell’inclusione e del divertimento

Il torneo italiano del progetto "Sit2Play - Inclusive Sitting Volley: uno strumento per cambiare la percezione della disabilità" (Co-finanziato dal programma europeo Erasmus+) si svolgerà ad Assisi, e più precisamente al PalaSir di Santa Maria degli Angeli. Il 28 e 29 maggio 2019 scatterà l’ora del sitting volley e dell’inclusione sociale con i ragazzi delle scuole di Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Umbria e Molise. Ogni squadra sarà composta da 12 giocatori, donne e uomini, di cui almeno tre disabili. Inoltre, almeno due giocatori disabili e due ragazze dovranno essere sempre presenti in campo nel corso dei match. Il torneo sarà strutturato in una fase a gironi seguita da semifinali e finali. Ogni girone sarà composto da tre rappresentative (Girone A: Lazio, Umbria e Lombardia – Girone B: Emilia Romagna, Abruzzo e Molise).

Martedì 28 maggio

h. 11.30: Lazio - Umbria (Girone A) / Emilia Romagna-Abruzzo (Girone B)

h. 16:00 Lazio - Lombardia (Girone A) / Emilia Romagna-Molise (Girone B)

h. 18.00 Lombardia - Umbria (Girone A) / Molise-Abruzzo (Girone B)

Mercoledì 29 maggio

h. 9.00: semifinali

h. 10.30: Final 5th - 6th place e Final 3rd - 4th place

h. 12.00: Finale 1 ° - 2 ° posto

h. 13:00: cerimonia di premiazione

Promuovere i principi fondamentali dell'inclusione sociale attraverso una pratica sportiva sana e piacevole sarà l'obiettivo principale di un evento di due giorni interamente dedicato al primo progetto di sitting volley rivolto alle scuole su scala europea. Il progetto, promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo, è realizzato grazie alla collaborazione di 7 organizzazioni partner provenienti da 6 diversi Paesi (Ministero bulgaro della gioventù e dello sport, Paravolley Europa, Comitato paralimpico italiano, Associazione sportiva finlandese di persone con disabilità, Pallavolo estone Federazione, Federazione di pallavolo della Slovenia e Federazione turca di pallavolo).