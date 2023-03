Snow Volley: il 18 e 19 marzo il festival di Bardonecchia

Torino 2025 porta lo snow volley a Bardonecchia. Sabato 18 e domenica 19 marzo saranno in programma due giornate di sport e festa sulla neve della località valsusina che, tra meno di due anni, sarà una delle sedi di gara dei Giochi Mondiali Universitari invernali, assegnati dalla FISU alla FederCUSI e pronti a tornare sotto la Mole a distanza di 18 anni dall’edizione del 2007. Il Piemonte si conferma così sempre di più Land of Sport, come da claim ufficiale dei FISU Games.

Lo snow volley, che negli ultimi anni è diventato sempre più popolare grazie alla spinta nazionale della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo), a quella europea della CEV e a quella internazionale della FIVB, sogna di ritagliarsi uno spazio come disciplina opzionale dei FISU Games in programma dal 13 al 23 gennaio 2025 e il #TO25 Snow Volley Festival di questo weekend realizzata dal Comitato organizzatore di Torino 2025 con il supporto tecnico di Snow Volley Italia è il primo passo per valutarne le potenzialità.

Questa mattina, l’evento è stato presentato nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Piemonte di Piazza Castello a Torino, con il saluto dell’assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano e gli interventi di Alessandro Ciro Sciretti (presidente Torino 2025 ed Edisu Piemonte), Vittorio Montabone (vice sindaco di Bardonecchia), Riccardo D’Elicio, (vicepresidente vicario Torino 2025 e presidente Cus Torino) e della pallavolista piemontese Anna Dalmazzo (campionessa italiana in carica di snow volley).

SNOW VOLLEY: PILLOLE DI STORIA

Lanciato in Austria nel 2008, lo snow volley è stato riconosciuto ufficialmente tre anni più tardi. Nel 2013 la prima tappa italiana del tour austriaco, partito l'anno prima. Nel 2015, Snow Volley Italia ha organizzato a Prato Nevoso il primo torneo italiano, con 150 iscritti, anche amatori: un vero e proprio weekend di festa sulla neve, per gli amanti della pallavolo. Nell'ottobre successivo, anche la Confederazione europea di volley ha riconosciuto ufficialmente lo snow volley. Nel 2022, a Prato Nevoso, Snow Volley Italia ha assegnato i primi titoli italiani, in un fine settimana che ha visto in gara oltre cento squadre e atleti provenienti da tutto lo Stivale, oltre che da quattro continenti.

I BIG AFFASCINATI DALLO SNOW VOLLEY

Fra i grandi nomi che hanno dato spettacolo sulla neve ci sono quelli del campione di tutto Gilberto "Giba" Amauri Godoy Filho, del russo Konstantin Semenov, di Riley e Maddison McKibbin, oltre agli italiani Eugenio Amore e Sara Breidenbach, già tricolore nel 2022.

Anche a Bardonecchia ci saranno big della disciplina. Come i polacchi Michal Matyja, king of the snow per diversi anni, e Piotr Groszek, suo “erede” e già vincitore a Prato Nevoso nel 2018. Ci saranno poi, i francesi capitanati da Iskander El Ghouti (king of the snow lo scorso anno) e con Paul Nicole, Cyril Larrieu e Julien Bourdon.

Fra le donne confermate Sara Breidenbach, già campionessa italiana di beach volley e snow volley e vincitrice di alcune tappe World Tour, assieme ad Anna Dalmazzo e Sofia Arcaini, queen indiscussa di tutte le ultime edizioni di Prato Nevoso. E poi Cristiana Parenzan, in campo sia al primo Europeo di volley sulla sabbia, sia a quello sulle nevi, e Michela Lantignotti.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND DI BARDONECCHIA

Sabato 18 marzo scatterà il torneo #TO25 Snow Volley Festival alle ore 11 nell’area di Campo Smith a Bardonecchia fino alle 16.30, quando scatterà l’Après-ski party all’Haralds, che proseguirà fino a tarda serata. Il giorno successivo, domenica 19 marzo, è in programma dalle 10 il torneo King of the Court, mentre alle 14 ci saranno le finali del #TO25 Snow Volley Festival, a cui faranno seguito le premiazioni e la grande festa finale.

Andrea Tronzano (assessore al Bilancio della Regione Piemonte)

«La Regione ha investito 60 milioni di euro nel 2022 nello sport, una cifra mai vista in passato. È una cifra che deriva dalla ferma volontà politica per dire che lo sport conta ed è valore aggiunto. L’evento è un esperimento intelligente e servirà per coinvolgere tante nazioni che altrimenti non sarebbero venute ai Giochi Mondiali Universitari. La Regione è al vostro fianco per sostenervi».

Alessandro Ciro Sciretti (presidente Torino 2025 ed Edisu Piemonte)

«Nel nostro cammino di Torino 2025 volto sempre all’innovazione, c’è di nuovo una prima volta. Questo evento di snow volley, che è il primo organizzato direttamente dal nostro Comitato, aprirà la strada all’aggiunta di questa disciplina tra le opzionali per i Giochi del 2025. Un’altra opportunità per chi voglia praticare sport invernali, che permetterà di coinvolgere ancor più nazioni, e la riconferma che Torino 2025 sarà occasione per riavvicinare i torinesi ed i piemontesi alle discipline invernali, già ampiamente nel Dna del nostro territorio. Torino e il Piemonte si dimostrano terra di innovazione anche nel campo dello sport. Lo snow volley mi ha stupito e sono felice che una delle discipline opzionali del 2025 non sarà un’integrazione di una disciplina storica già esistente, ma un nuovo sport in tutto e per tutto. Stiamo facendo rete e collaborando con tutte le istituzioni, a partire dalla Regione Piemonte e la Città di Torino per promuovere i nostri Giochi».

Vittorio Montabone (vice sindaco e assessore allo Sport di Bardonecchia)

«Bardonecchia è pronta. Stiamo lavorando molto su Torino 2025. Ogni manifestazione che avverrà nell’arco di questi due anni sarà in preparazione rispetto all’evento. Lo snow volley è uno sport giovane, innovativo e festaiolo. Oltre allo sport c’è anche la parte più ludica. Ben vengano quindi questo genere di appuntamenti. Siamo disponibili a portare in futuro a Bardonecchia anche un evento come la finale scudetto».

Riccardo D’Elicio (vicepresidente vicario Torino 2025 e presidente Cus Torino)

«È un’idea che parte un gruppo di studenti del Politecnico di Torino. Mauro Berruto, che ringrazio, ha iniziato a pensare alla possibilità concreta di sviluppare questa attività e in pochissimo tempo ha messo in piedi un incontro con Fipav e Federazione internazionale. Ho riscontrato grande entusiasmo per questo sport, già praticato in 50 Paesi. È in atto un dialogo tra FISU e CUSI affinché a questo sport possa far parte del programma nel prossimo futuro. Sono felice di aver conosciuto Matteo Carlon, presidente di Snow Volley Italia, che crede davvero in questo progetto. Questo può aiutare le stazioni sciistiche in qualcosa che anche solo 5 anni fa sembrava impensabile. Mi piace pensare che dopo questa presentazione cercheremo di proporlo ufficialmente come sport opzionale a Torino 2025. Uno dei nostri obiettivi è quello di proporre il terzo tempo. Una comunità che fa sport ma che poi si raduna per fare conoscenza. Torino è sempre stata città di innovazione».

Anna Dalmazzo (campionessa italiana in carica di snow volley)

«Io sono di Cuneo e nasco dalla pallavolo. Sono poi passata al beach volley da 9 anni con il Cus Torino. Lo scorso anno ho provato pure il passaggio sulla neve. È una gioia praticare questo sport per tre discipline diverse. Sembra uno sport simile ma cambiano le dinamiche o altri imprevisti. È bello doversi sempre adattare a nuove situazioni. Tutti sappiamo quanto attiri la magia della neve e quindi riuscire a portare questo sport in montagna è molto bello, anche per chi non è mai stato vicino a sci e snowboard».

Matteo Carlon (presidente Snow Volley Italia)

«Dal 2015, la disciplina è stata riconosciuta dalla CEV, nel 2018 è stato assegnato il primo titolo europeo e nel 2019 c’è stato il primo tour mondiale FIVB. Snow Volley Italia è nata nel 2015 lanciando il movimento sullo Stivale e lo scorso anno abbiamo assegnato il primo scudetto, riconosciuto dalla FIPAV. In questa tappa promozionale di Bardonecchia partecipano quattro squadre maschili provenienti da Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Italia, mentre nel femminile avremo 4 squadre con ex campionesse italiane di volley e beach volley. La domenica, invece, l’evento sarà aperto a tutti con il King of the Court, un format innovativo portato dal beach volley che noi presenteremo per la prima volta in Italia e sulla neve. Il divertimento è assicurato».