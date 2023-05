Sorteggiate a Caorle le pool dei Campionati Europei

Caorle. Si è svolto questa mattina presso la Sala Superiore del Centro Civico in Piazza Vescovado il sorteggio per la composizione delle pool dei Campionati Europei di Sitting Volley femminili e maschili che si disputeranno nella stessa città veneta dal 9 al 15 ottobre.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente del Para Volley Europe Branko Mihorko, il sindaco della città di Caorle Marco Sarto, il vice presidente federale Adriano Bilato; con loro presenti in platea il segretario generale Stefano Bellotti, il marketing Director del PVE Guido Pasciari, il presidente di FIPAV Veneto Roberto Maso, il commissario tecnico della Nazionale maschile Alizera Moameri, la capitana azzurra Francesca Bosio e il capitano della selezione maschile Federico Ripani.

Queste le parole del vice presidente federale Adriano Bilato: “Porto il saluto del presidente federale Giuseppe Manfredi che oggi per altri impegni istituzionali non è potuto essere presente qui a Caorle. Ringrazio il presidente Branko Mihorko per aver assegnato all’Italia l’organizzazione dei prossimi Campionati Europei. Colgo l’occasione per fare pubblicamente i complimenti al presidente del PVE per il grande impegno che sta mettendo in campo per promuovere il sitting volley in tutta Europa. Posso dire che anche la Federazione Italiana Pallavolo sta investendo molte risorse ed energie in questo magnifico sport. Una disciplina che trasmette valori quali l’inclusione e il rispetto reciproco. Saluto poi Guido Pasciari presente quest’oggi in platea che è stato un pioniere di questa disciplina in Italia. La nazionale femminile è vice campione europea in carica e questo fa ben sperare per il futuro. Credo fortemente che i prossimi campionati europei rappresenteranno un grosso volano per lo sviluppo della disciplina nel nostro Paese e mi auguro che il numero dei tesserati possa crescere sempre di più. Ringrazio, infine, l’amministrazione di Caorle per il grande supporto nell’organizzazione dell’evento e i comitati territoriali per tutto il lavoro che faranno per rendere speciale sotto ogni punto di vista questi primi Campionati Europei organizzati in Italia.

Questo il commento del presidente del Para Volley Europe Branko Mihorko: “Siamo molto felici di essere in Italia, uno dei Paesi in cui la pallavolo è davvero molto diffusa e sviluppata; come ParaVolley era uno dei nostri obiettivi portare qui un gande evento internazionale e grazie alla fattiva collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo ce l’abbiamo fatta. Colgo l’occasione per fare i complimenti all’Italia per il notevole sviluppo della nostra disciplina che ha favorito in questi anni con un lavoro davvero degno di nota. Qui c’è gente che ha una grande esperienza nell’organizzazione di eventi internazionali, sono sicuro quindi che assisteremo a un grande spettacolo anche grazie a questo aspetto. Nella nostra rassegna continentale giocheranno molte delle migliori formazioni al mondo, lecito quindi attendere delle gare avvincenti”.

Queste le parole del sindaco di Caorle Michele Sarto: “Porto il saluto della città di Caorle. Devo naturalmente ringraziare la FIPAV, il vice presidente federale Adriano Bilato, il presidente del PVE Branko e il presidente del CR Fipav Veneto Roberto Maso per aver scelto la nostra città come sede dei Campionati Europei. Caorle ha un legame fortissimo con lo sport e siamo onorati di poter ospitare gli Europei femminili e maschili con 22 nazionali. Caorle è la nona città in Italia per presenze turistiche. La nostra missione è di far diventare la nostra città sempre più inclusiva e il sitting volley sicuramente contribuirà al raggiungimento di questo ambizioso obiettivo”.

A prendere la parola è stato poi il segretario generale della FIPAV Stefano Bellotti: “E’ un onore essere qui oggi in un contesto veramente bello. Penso che stiamo vivendo un sogno e se penso al sogno non posso che ringraziare Guido Pasciari per tutto quello che ha fatto negli ultimi anni per lo sviluppo della disciplina del sitting volley. Nel mese di ottobre ospiteremo un altro grande evento sportivo con i Campionati di Sitting Volley, una manifestazione che si aggiunge alla già ricca programmazione di grandi eventi in Italia durante l’estate. Colgo l’occasione per ringraziare il Governo per realizzare tutto questo”:

La cerimonia, dopo gli interventi di rito, è proseguita con l’estrazione dei gironi del Campionato Europeo Femminile. Le 10 squadre partecipanti sono state divise in 2 pool da 5 che giocheranno con la formula del girone all’italiana. Le prime due di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali e finali che assegneranno il titolo continentale 2023.

La Nazionale italiana di Amauri Ribeiro, vice campione in carica e inserita come testa di serie, è stata sorteggiata nella pool A assieme a Germania, Ungheria, Croazia e Turchia.

Nell’altro girone, invece, si daranno battaglia Slovenia, Ucraina, Francia, Polonia, e Gran Bretagna.

A seguire si è passati poi al sorteggio maschile. Qui le 12 formazioni che prenderanno parte alla manifestazione giocheranno cinque partite nel proprio girone secondo la formula del girone all’italiana, con le prime due di ciascun raggruppamento che si qualificheranno alle semifinali incrociate e alle successive partite per le medaglie.

La nazionale tricolore guidata da Alizera Moameri, già accoppiata nella pool A, troverà sulla sua strada i campioni europei in carica della Bosnia Erzegovina, la Croazia, la Polonia, la Slovenia e la Lituania.

Nella pool B, invece, sono state sorteggiate Serbia, Germania, Ucraina, Turchia, Ungheria e Lettonia

Il sorteggio è stato trasmesso sul canale youtube del Para Volley Europe QUI.

CAMPIONATO EUROPEO FEMMINILE

Le pool

Pool A: Italia, Germania, Ungheria, Croazia, Turchia

Pool B : Slovenia, Ucraina, Francia, Polonia, Gran Bretagna

CAMPIONATO EUROPEO MASCHILE

Le pool

Pool A: Italia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Polonia, Slovenia, Lituania

Pool B: Serbia, Germania, Ucraina, Turchia, Ungheria, Lettonia

Il sorteggio è stato anche l’occasione per presentare ufficialmente il logo dei Campionati Europei 2023 realizzato da Susanna Compagnoni. Il logo nasce dall’unione delle tre caratteristiche fondamentali che rappresentano l’anima di questo evento sportivo: il volley, gli atleti e il cuore che simboleggia l’amore per questo sport.

L’Italia femminile di Amauri in questa rassegna continentale vuole migliorare l’ottimo secondo posto della scorsa edizione dell’Europeo in Turchia (2021) per entrare nella storia. Mentre la selezione maschile di Moameri scenderà in campo con l’obiettivo di migliorare il piazzamento (13° posto) della passata edizione e di mettere a frutto l’intenso lavoro svolto negli ultimi anni.

Sarà, dunque, una lunga estate tutta da vivere in Italia prima con gli europei femminili e maschili di pallavolo che si giocheranno in 9 città italiane e poi le rassegne continentali maschili e femminili di sitting volley che si disputeranno a Caorle (VE) dal 9 al 15 ottobre.