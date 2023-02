Sport, amicizia e inclusione: conclusa la seconda tappa della Coppa Rotary di sitting volley

Si è conclusa domenica 19 febbraio la seconda tappa della fase di qualificazione della Coppa Rotary- Campionato promozionale Italiano di sitting volley che ha coinvolto le città di San Cesario Sul Panaro (MO), Rotonda (Pz), Brembate (BG) e Pisa.

Le gare sono andate in scena nelle giornate del 12, 18 e 19 febbraio e sono trascorse all’insegna dell’inclusione, collaborazione e amicizia. La manifestazione, organizzata insieme al CR FIPAV Emilia-Romagna, con il supporto del Rotary Club, permette di far giocare insieme uomini e donne, disabili e normodotati. Gli appuntamenti in Emilia Romagna, Basilicata, Lombardia e Toscana sono stati anche l’occasione per un confronto tecnico tra le squadre partecipanti provenienti dalle varie regioni italiane.

Tutti i risultati e la classifica QUI

Fase di qualificazione:

- Nord Ovest

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Toscana-nord.

- Nord Est

Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Romagna.

- Centro

Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana-sud.

- Sud

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Accederanno alle finali GOLD le prime 3 di ogni girone, mentre le ultime 3 di ogni girone accederanno alle finali SILVER.

Le prossime giornate della Coppa Rotary sono in programma il 12 e 26 marzo e si giocheranno a Olevano Sul Tusciano (12/03), Chiavari e Verona (26/03). Le finali Gold e Silver, invece, si dispureranno presso il Carisport di Cesena sabato 1 e domenica 2 aprile.

Calendario completo

12 marzo: Olevano Sul Tusciano (SA) - Centro Sportivo Palatusciano

26 marzo: Chiavari (GE) Palasport Sampierdicanne, Verona (VR)- Palazzetto Gavagnin

Finali Gold e Silver

1-2 aprile: Cesena (FC) – Carisport

Il regolamento completo della manifestazione è disponibile QUI

Un momento di gioco a Pisa

Un momento di gioco a San Cesario Sul Panaro (MO)

Un momento di gioco a Brembate (BG)

Un momento di gioco a Rotonda (PZ)