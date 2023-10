Sport e Salute: riparte il progetto "Scuola Attiva Kids"

Prende il via anche per l’anno scolastico 2023/2024 il progetto «Scuola Attiva kids», promosso da Sport e Salute e Ministero dell’istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani per il tramite del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un’iniziativa realizzata con la partecipazione delle Federazioni Sportive Nazionali per un orientamento motorio-sportivo diversificato e stimolante.

Il primo atto ufficiale della nuova edizione è la pubblicazione sul sito www.sportesalute.eu dell’Avviso pubblico per la candidatura dei Tutor Sportivi Scolastici e l’apertura della relativa piattaforma informatica dedicata. Gli aspiranti Tutor possono candidarsi fino al 6 novembre 2023, all’indirizzo: www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/area-riservata.

A breve partirà anche l’adesione delle scuole, per gli aggiornamenti visita il sito di progetto.

Al programma «Scuola Attiva» che prevede due filoni, «Scuola Attiva kids» per le scuole primarie e «Scuola Attiva junior» per le scuole secondarie di I grado, lo scorso anno scolastico hanno partecipato oltre 10.400 scuole (ca. 7.250 di primaria e 3.150 di secondaria di I grado), 97.800 classi e 1.960.000 alunni.

In questa prima fase, partirà il filone dedicato alle scuole primarie, a cui seguirà anche «Scuola Attiva junior» dedicato alle scuole secondarie di I grado.

«Scuola Attiva kids» mira al potenziamento dell’attività motoria e della cultura sportiva, alla promozione dei corretti stili di vita e all’ampliamento del tempo attivo dei bambini grazie anche a proposte innovative quali le pause attive, le Giornate del Benessere e le attività per il tempo libero.

Figura centrale del progetto è quella del Tutor Sportivo Scolastico che supporta gli insegnanti di tutte le classi per la programmazione dell’attività motoria e sportiva; realizza direttamente l’attività motoria e l’orientamento sportivo nelle classi 2ª e 3ª; offre un supporto concreto per lo svolgimento in tutte le classi delle altre attività di progetto trasversali e interdisciplinari e favorisce la collaborazione e il raccordo tra scuola e sistema sportivo territoriale.

Il progetto mira anche a garantire sinergie organizzative, didattiche e formative con la nuova figura dell’insegnante di Educazione motoria delle classi 4ᵉ e 5ᵉ di scuola primaria.

Il progetto coinvolge tutte le classi di scuola primaria, dalla 1ª alla 5ª, e prevede:

per tutte le classi , un percorso di formazione con incontri e webinar che accompagnano Tutor e insegnanti per tutto il progetto; il Kit didattico di «Scuola Attiva kids», già disponibile e facilmente fruibile online, con proposte pratiche da realizzare in palestra e nel tempo libero; tantissimi nuovi contenuti dedicati alle pause attive, i momenti di attivazione e divertimento da promuovere nel corso della giornata scolastica; le Giornate del Benessere, uscite didattiche con attività fisica e passeggiate in ambiente naturale che le scuole possono organizzare con il supporto del Tutor; la campagna informativa «AttiviAMOci» sui corretti stili di vita e il relativo contest a premi per le classi. Inoltre, a fine anno scolastico, bambini e ragazzi sono coinvolti nelle Feste finali di «Scuola Attiva».



Per le attività, i Tutor sono appositamente formati e dotati di proposte motorio-sportive, definite dalle FSN aderenti e dalla Commissione Didattico-Scientifica di «Scuola Attiva kids».

Tutte le proposte di progetto mirano a promuovere la cultura del benessere e del movimento tra gli studenti, gli insegnanti e le famiglie e a favorire la partecipazione attiva degli alunni con disabilità e altri BES, anche grazie al contributo del Comitato Italiano Paralimpico per le proposte di attività adattate.

Tra le novità di quest’anno scolastico, la collaborazione tra Sport e Salute e Regione Lombardia, volta ad integrare le attività di «Scuola Attiva kids» con le feste diffuse e a estendere la presenza del Tutor Sportivo Scolastico in palestra anche alle classi 1ª di scuola primaria della Regione.

Confermata e potenziata, inoltre, l’iniziativa regionale «Scuola Attiva kids per l’Emilia-Romagna inclusiva», con i Tutor per le classi 1ª delle scuole primarie dell’Emilia-Romagna e una sperimentazione del progetto nella scuola dell’infanzia.

SCUOLA ATTIVA KIDS, INSIEME DIAMO NUOVA ENERGIA ALLA SCUOLA! PIÙ SPORT PIÙ SCUOLA!

Per scaricare l’Avviso pubblico vai su www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria

Per gli ultimi aggiornamenti, gli account social ufficiali di Sport e Salute sono sempre aggiornati.