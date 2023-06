Stage in Polonia per gli azzurrini

La Nazionale under 17 maschile tornerà a radunarsi il 6 giugno. Gli azzurrini guidati dal tecnico federale Monica Cresta si ritroveranno al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma da dove l’8 giugno partiranno alla volta di Police in Polonia. Nella cittadina polacca la Nazionale Under 17 prenderà parte a uno stage che si concluderà il 14 giugno.

Questi i 14 atleti convocati: Andrea Ruzza (Pallavolo Padova); Nicola Zara, Gianluca Cremoni e Andrea Giani (Lube Civitanova); Simone Bertoncello e Alessandro Benacchio (Bassano Volley); Simone Porro e Bryan Argilagos (Treviso Volley); Manuel Slatanov (Gas Sales Piacenza); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Raffaele Colaci (Materdomini Volley); Davide Boschini (Trentino Volley); Lorenzo Ciampi (Vero Volley Monza); Nicolò Garello (Diavoli Rosa Brugherio).

Lo staff sarà composto da Monica Cresta (primo allenatore), Giovanni Preti (secondo allenatore), Matteo Antonucci (assistente allenatore), Marco Donnarumma (scoutman), Mattia Cordenos (fisioterapista), Glauco Ranocchi (preparatore fisico e team manager), Antongiulio Di Noto (medico).