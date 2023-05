SuperLega Credem Banca: l’Itas Trentino è Campione d’Italia per la quinta volta

L’Itas Trentino si aggiudica Gara 5 delle Finali Scudetto ed è Campione d’Italia. I gialloblù tornano sul tetto d’Italia per la quinta volta nella loro storia, otto anni dopo l’ultima volta (2014/15). Il primo titolo stagionale dell’Itas arriva al termine di una delle più incredibili ed incerte edizioni dei Play Off di sempre, concluso con ben 34 gare disputate complessivamente nella post season (il record era 29).

Dopo aver vinto Gara 1 tra le mura amiche in quattro set, la formazione allenata da Angelo Lorenzetti ha concesso Gara 2 nelle Marche solo al tie break (dopo essere stata sotto 2-0), e ha mostrato i muscoli in Gara 3 con un netto 3-0; Civitanova non si è data per vinta ed ha fatto sua Gara 4 in quattro set, ma l’ultima decisiva sfida ha premiato l’Itas, capace di imporsi in tre set (come in Gara 3).

Per la quattordicesima volta (la terza consecutiva) la squadra seconda classificata in Regular Season ha vinto lo Scudetto. Diciassette volte sono stati Campioni d’Italia i primi classificati a termine Regular Season, otto volte i terzi, una volta ciascuno i quarti e i quinti.

Si tratta del quarto scudetto vinto da Angelo Lorenzetti, mentre tra gli atleti raggiunge il suo quinto titolo Kaziyski, il quarto per Podrascanin e il secondo per Nelli. Prima volta da “Campioni d’Italia” per tutti gli altri atleti.

A fare la differenza per i padroni di casa nella notte della BLM Group Arena i 10 muri vincenti a 6 e i 9 ace a 1. Il top scorer è Michieletto con 17 punti, mentre il titolo di Credem Banca MVP delle Finali è di Kaziyski (quinto scudetto ed MVP anche in Gara 1 e Gara 3). In doppia cifra per i biancorossi Nikolov (12) e Yant (11).

Nel primo set Trento parte a razzo al servizio e in ricezione costruendosi un tesoretto di 5 punti. Civitanova si rifà sotto per due volte e trova l’aggancio sul 19-19. In volata L’Itas sforna 2 block (5 nel parziale) e l’unico ace del set, targato Lavia (8 punti con il 71%). Civitanova cede con due errori (25-20). Al rientro i marchigiani partono meglio, ma vengono agganciati sul 12-12. Gli 8 punti di Michieletto e il saldo battuta-ricezione consente ai trentini (5 ace gialloblù) di conquistare anche il secondo set: decisivi sul 17-17 i lunghi a rete e D’Heer dai nove metri. Per un set chiuso come il precedente, con Nikolov autore di 5 punti come nel primo, ma più preciso (25-20). Nel terzo set Blengini dà spazio a Gottardo per limitare i danni del servizio di casa, ma il canovaccio non cambia e Trento si laurea campione d’Italia con il tocco di Sbertoli per il 25-19.

Prima dell’Inno d’Italia è stato rivolto un pensiero di vicinanza e solidarietà alle persone che hanno sofferto i disagi del maltempo nelle ore antecedenti la gara, con alcuni dei 200 tifosi nel settore ospiti arrivati con fortissimo ritardo (tra secondo e terzo set) per i disagi stradali causati sempre dalle condizioni atmosferiche.

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-20, 25-20, 25-19)

Itas Trentino: Sbertoli 3, Lavia 11, D'Heer 4, Kaziyski 13, Michieletto 17, Podrascanin 7, Nelli 1, Laurenzano (L), Dzavoronok 0. N.E. Pace, Cavuto, Berger, Lisinac, Depalma. All. Lorenzetti.

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 1, Yant Herrera 11, Anzani 5, Nikolov 12, Bottolo 7, Chinenyeze 6, Gottardo 0, Balaso (L), D'Amico (L), Garcia Fernandez 1. N.E. Ambrose, Diamantini, Sottile. All. Blengini.

ARBITRI: Puecher, Florian.

Durata set: 29', 24', 27'; tot: 80'.

Alessandro Michieletto (Itas Trentino): “È una cosa incredibile, un sogno che avevo da quando ero bambino, quando sventolavo le bandiere in curva guardando Matey Kaziyski e compagni che vincevano: ora sono qui, io e i miei compagni ce l’abbiamo fatta. Ce lo siamo meritati, sono stati due anni fantastici con questo gruppo”.

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova): “Ci credevamo, ci abbiamo sempre creduto pur sapendo che non sarebbe certamente stato facile. Loro hanno giocato una grande partita, mettendoci in grande difficoltà con la battuta e riuscendo a gestire meglio le palle più complicate in attacco. È un grande peccato, sicuramente, ma credo che non ci sia nulla da rimproverare alla nostra squadra, anzi voglio pubblicamente ringraziare tutti i miei compagni perché abbiamo fatto un grande percorso, raggiungendo una finale che in pochi, al di fuori di noi, si aspettavano”.

L’Albo d’oro aggiornato al 77° Scudetto

1946 Robur Ravenna

1947 Robur Ravenna

1948 Robur Ravenna

1949 Robur Ravenna

1950 Ferrovieri Parma

1951 Ferrovieri Parma

1952 Robur Ravenna

1953 Minelli Modena

1954 Minelli Modena

1955 Minelli Modena

1956 Crocetta Modena

1957 Avia Pervia Modena

1958 Ciam Villa D’Oro Modena

1959 Avia Pervia Modena

1960 Avia Pervia Modena

1961 Ciam Villa D’Oro Modena

1962 Interauto Avia Pervia Modena

1962/63 Avia Pervia Modena

1963/64 Ruini Firenze

1964/65 Ruini Firenze

1965/66 Virtus Bologna

1966/67 Virtus Bologna

1967/68 Ruini Firenze

1968/69 Pallavolo Parma

1969/70 Panini Modena

1970/71 Ruini Firenze

1971/72 Panini Modena

1972/73 Ruini Firenze

1973/74 Panini Modena

1974/75 Ariccia

1975/76 Panini Modena

1976/77 Federlazio Roma

1977/78 Paoletti Catania

1978/79 Klippan Torino

1979/80 Klippan Torino

1980/81 Robe di Kappa Torino

1981/82 Santal Parma

1982/83 Santal Parma

1983/84 Kappa Torino

1984/85 Mapier Bologna

1985/86 Panini Modena

1986/87 Panini Modena

1987/88 Panini Modena

1988/89 Panini Modena

1989/90 Maxicono Parma

1990/91 Il Messaggero Ravenna

1991/92 Maxicono Parma

1992/93 Maxicono Parma

1993/94 Sisley Treviso

1994/95 Daytona Las Modena

1995/96 Sisley Treviso

1996/97 Las Daytona Modena

1997/98 Sisley Treviso

1998/99 Sisley Treviso

1999/00 Piaggio Roma

2000/01 Sisley Treviso

2001/02 Daytona Modena

2002/03 Sisley Treviso

2003/04 Sisley Treviso

2004/05 Sisley Treviso

2005/06 Lube Banca Marche Macerata

2006/07 Sisley Treviso

2007/08 Itas Diatec Trentino

2008/09 Copra Nordmeccanica Piacenza

2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo

2010/11 Itas Diatec Trentino

2011/12 Lube Banca Marche Macerata

2012/13 Itas Diatec Trentino

2013/14 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2014/15 Energy T.I. Diatec Trentino

2015/16 DHL Modena

2016/17 Cucine Lube Civitanova

2017/18 Sir Safety Conad Perugia

2018/19 Cucine Lube Civitanova

2019/20 NON ASSEGNATO

2020/21 Cucine Lube Civitanova

2021/22 Cucine Lube Civitanova

2022/23 Itas Trentino