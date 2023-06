A Taranto un quadrangolare per gli azzurri di Fanizza

Un nuovo grande evento sportivo è in programma a Taranto. Dal 27 giugno al 7 luglio infatti il capoluogo ionico ospiterà un collegiale della nazionale maschile di pallavolo guidata dal coach Vincenzo Fanizza, team che parteciperà alle prossime XXXI Universiadi di Chengdu in Cina. Negli ultimi giorni del collegiale tra l’altro - dal 4 al 7 luglio - si svolgerà anche un quadrangolare internazionale che vedrà impegnati gli azzurri e le nazionali di Olanda, Tunisia e Giappone, con gare in programma presso il PalaMazzola e il Palasport di Francavilla Fontana. La manifestazione – che consolida le basi per fare del territorio un punto di riferimento della Federazione Italiana Pallavolo per ulteriori eventi internazionali - è curata dal Comitato organizzatore Taranto2026, in collaborazione con la FIPAV, presieduta dal presidente Giuseppe Manfredi.

Il collegiale sarà un nuovo test-event per il Comitato Taranto 2026, che ancora una volta muove la macchina organizzativa sotto il profilo della logistica, dei trasporti e dell’accoglienza anche grazie al prezioso lavoro dei volontari, dei comitati regionali e provinciali FIPAV e del Comune di Taranto.

Organizzare test-event per le varie discipline sportive presenti ai Giochi del Mediterraneo è indispensabile sia per formare i gruppi di lavoro nell'ambito del comitato organizzatore, sia per reclutare e formare i volontari che collaborano con l'organizzazione, che per promuovere i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. L’obiettivo del Comitato TA2026 è quello di coinvolgere le varie Federazioni sportive nazionali e regionali per iniziare a testare gli impianti sportivi, sedi della manifestazione olimpica. Coinvolgere i Comuni inseriti nel Masterplan dei Giochi, la popolazione giovanile, condividere i valori sportivi e di aggregazione, promuovere anche il territorio di Taranto è alla base dello sforzo organizzativo.

Queste le parole del tecnico azzurro Vincenzo Fanizza: “Siamo molto felici di raggiungere Taranto per questo importante ritiro. Tra l’altro per me sarà la prima volta che verrò in Puglia con la Nazionale maschile. Sarà un periodo di lavoro cruciale e sarà di fondamentale importanza testare le condizioni degli atleti in vista delle Universiadi in programma quest’estate in Cina. Questo collegiale di Taranto rappresenta una grande occasione oltre che per il gruppo squadra, anche per la regione stessa. A Bari infatti si giocheranno ottavi e quarti di finale dei prossimi Campionati Europei, quindi questa nostra presenza penso possa far da traino a livello promozionale prima dell’arrivo della nazionale di Ferdinando De Giorgi. Oltre tutto questa nostra presenza in Puglia aiuterà anche il territorio in proiezione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma nel 2026 proprio a Taranto. Il quadrangolare che ci attende con Olanda, Tunisia e Giappone? Sarà importante incontrare queste nazionali, anche per vedere a che punto sono sia i ragazzi che sono partiti per la Volleyball Nations League, che gli atleti che hanno lavorato con noi nei precedenti ritiri. Avere dunque il gruppo completo penso rappresenti un fattore molto importante che ci permette di lavorare in modo più che completo. Sinceramente sono fiducioso perché i ragazzi stanno lavorando molto bene. Abbiamo iniziato a lavorare a maggio con un gruppo allargato e con il nostro direttore tecnico Fefè, insieme a Massimo Caponeri abbiamo lavorato in modo molto intenso. Mi aspetto di vedere delle buone cose da un gruppo di ragazzi che hanno già dei bagagli d’esperienza non indifferenti. Taranto ci aspetta e noi non vediamo l’ora di arrivare”.