Torna il Trofeo dei Territori targato AeQuilibrium

Il meglio della pallavolo giovanile regionale sta per ritrovarsi, a distanza di tre anni dall’ultima edizione, in Toscana e Lombardia per i Trofei dei Territori. Un ritorno che porta con sé una grande novità: AeQuilibrium, sarà partner dei tornei che prenderanno quindi il nome di AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori.

Le cittadine di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e Montaione, in provincia di Firenze, ospiteranno il massimo evento giovanile di pallavolo regionale che per due giorni (24 e 25 aprile) metterà a confronto le selezioni provinciali under 13 e 14 femminile e under 14 e 15 maschile. L’ AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori in Toscana si giocherà, dunque, in due giornate di gare con la formula della Final Four. Per ognuna delle quattro categorie si giocheranno le semifinali che decreteranno le squadre che accederanno alle finali. Per l’edizione 2022 del Trofeo dei Territori della Toscana sono attesi tanti ragazzi e ragazze che daranno vita a una competizione in cui la passione per il volley la farà da padrona. Ai nastri di partenza i ragazzi e le ragazze del CT Basso Tirreno si presenteranno da campioni in carica nelle categorie Under 13 e 14 femminile e Under 14 maschile. A conquistare invece il titolo nella categoria Under 15 maschile nell'ultima eduizione del 2019 furono i ragazzi del CT Etruria.

Tanta è l’attesa anche in Lombardia dove, sabato 23 e domenica 24 aprile, le selezioni Under 15 maschili e Under 14 femminili di tutti i Comitati Territoriali della Lombardia saranno protagoniste in Alta Valtellina. Ad ospitare gli incontri saranno 4 comuni della provincia di Sondrio. La formula dell’AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori in Lombardia sarà la stessa delle ultime edizioni: le 9 squadre di ogni settore, maschile e femminile (una per ciascun Comitato Territoriale), sono state suddivise in tre gironi da 3 squadre ciascuno, che si disputeranno nella mattinata di sabato 23 aprile. Si procederà poi con la seconda fase, nella quale le formazioni verranno divise in ulteriori tre gironi da tre in base ai piazzamenti della prima fase e le prime quattro classificate accederanno poi alle semifinali. Successivamente la manifestazione continuerà con le semifinali e le finali per le medaglie. La finale per l'assegnazione del titolo femminile è in programma domenica 24 aprile presso il Palasport Pentagono di Bormio (ore 15.30) a seguire ci sarà la finale 1°-2° posto maschile. Nell’ultima edizione disputata nel 2019 a conquistare i titoli furono le ragazze e i ragazzi del Comitato FIPAV Milano-Monza-Lecco.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione trofeodelleregioni.it: Lombardia (QUI) e Toscana (QUI).

Contestualmente si giocherà il Trofeo dei Territori del Lazio, delle Marche e del Friuli Venezia Giulia. Guidonia e Tivoli diventeranno, infatti, l’epicentro della pallavolo laziale nella giornata di lunedì 25 aprile, ospitando su 4 campi le sfide del torneo che mette in palio il titolo di “campione del Lazio”, conteso dai Centri di Qualificazione Territoriale (CQT) di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo, sia nel maschile che nel femminile.

A Camerino (MC) fervono gli ultimi preparativi per il Trofeo dei Territori delle Marche che si disputerà il 25 aprile presso il Centro Sportivo Universitario e che vedrà la partecipazione di quattro squadre per genere rappresentative dei comitati territoriali di Ancona, Ascoli Piceno-Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino. Il Trofeo dei Territori in Friuli Venezia Giulia si disputerà, invece, lunedì 25 aprile a Prata e Brughera (PN).

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Toscana

Le rappresentative partecipanti

C.T. Etruria, C.T. Appennino Toscano, C.T. Basso Tirreno, C.T. Firenze

Il Calendario

Domenica 24 aprile 2022

ore 10.00 2 Semifinali U13F – 2 Semifinali U14M

ore 15.00 Finale 1°-2° U13F – Finali 3°-4° U13F – Finali 3°-4° U14M

ore 17.00 Finale 1°-2° U14M

Lunedì 25 aprile 2022

ore 10.00 Semifinali U14F e Semifinali U15M

ore 15.00 Finale 1°-2° U15M – Finali 3°-4° U14F – Finali 3°-4° U15M

ore 17.00 Finale 1°-2° U14F

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Lombardia

Le rappresentative partecipanti

Milano-Monza-Lecco, Cremona- Lodi, Varese; Varese-vincente.

Femminile

Sabato 23 aprile

Prima fase (dalle ore 9)

Girone A: Milano Monza Lecco-Mantova; perdente-Pavia; Pavia-vincente.

Girone B: Varese-Sondrio; perdente-Brescia; Brescia-vincente.

Girone C: Bergamo-Como; perdente-Cremona Lodi; Cremona Lodi-vincente.

Seconda fase (dalle ore 16)

Girone D: 1° Girone A-3° Girone C; perdente-2° Girone B; 2° Girone B-vincente.

Girone E: 1° Girone B-3° Girone A; perdente-2° Girone C; 2° Girone C-vincente.

Girone F:1° Girone C-3° Girone B; perdente-2° Girone A; 2° Girone A-vincente.

Domenica 24 aprile

Terza fase (dalle ore 9)

7° classificata-9° classificata; perdente-8° classificata; 8° classificata-vincente

Semifinali

ore 9 Semifinale 1°-4° classificata

ore 9 Semifinale 2°-3° classificata

Finali

ore 10.30 Finale 5°-6° posto

ore 10.30 Finale 3°-4° posto

ore 15-30 Finale 1°-2° posto

Maschile

Sabato 23 aprile

Prima fase (dalle ore 9)

Girone A: Milano Monza Lecco-Cremona Lodi; perdente-Varese; Varese-vincente.

Girone B: Bergamo-Como; perdente-Pavia; Pavia-vincente.

Girone C: Brescia-Sondrio; perdente-Mantova; Mantova-vincente.

Seconda fase (dalle ore 16)

Girone D: 1° Girone A-3° Girone C; perdente-2° Girone B; 2° Girone B-vincente.

Girone E: 1° Girone B-3° Girone A; perdente-2° Girone C; 2° Girone C-vincente.

Girone F: 1° Girone C-3° Girone B; perdente-2° Girone A; 2° Girone A-vincente.

Domenica 24 aprile

Terza fase (dalle ore 9)

7° classificata-9° classificata; perdente-8° classificata; 8° classificata-vincente

Semifinali

ore 9 Semifinale 1°-4° classificata

ore 9 Semifinale 2°-3° classificata

Finali

ore 11 Finale 5°-6° posto

ore 11 Finale 3°-4° posto

ore 17 Finale 1°-2° posto

Il Calendario dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori

Lombardia: 23-24 aprile – Bormio (SO)

Toscana: 24-25 aprile – Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e Montaione (FI)

Campania: 8 maggio – Napoli

Puglia: 15 maggio – Massafra (TA)

Veneto: 4-5 giugno – Montegrotto Terme (PD)