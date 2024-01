Torneo Wevza: all’esordio le azzurrine superano 3-1 la Germania

Inizia con il successo per 3-1 (21-25, 25-21, 25-14, 25-19) contro la Germania, il percorso della nazionale under 18 femminile nel Torneo Wevza. Alla Sport Vlaanderen di Herentals (Belgio) esordio dunque più che positivo per le azzurrine di coach Michele Fanni, brave a non disunirsi dopo aver perso il primo set e a invertire completamente l’andamento dell'incontro. Miglior realizzatrice della partita è stata la tedesca Marika Loker con 16 punti; in casa azzurra best scorer Ludovica Tosini con 14 punti messi a segno. Domani turno di riposo per l’Italia che tornerà in campo venerdì 5 alle ore 15 contro la Francia.

LA CRONACA – Italia un po' contratta nel primo set. La Germania, scesa in campo molto concentrata, ha comandato il gioco per tutta la durata del parziale, passando dal 11-15 al 21-25 finale. Dall’inizio della seconda frazione di gioco è cominciata però un'altra partita e per le tedesche è calato il buio. Le azzurre si sono portate a +5 a metà set (15-10); verso la fine la formazione allenata da coach Wolff ha provato a recuperare lo strappo (22-20), ma con convinzione il team azzurro è riuscito a portarsi a casa il parziale sul 25-21, ristabilendo così la parità (1-1). Terzo set completamente a senso unico; le azzurrine hanno cambiato completamente marcia; Carola Bonafede e compagne hanno infatti imposto il proprio gioco passando dal 7-2 al 19-9. Un attacco out tedesco ha fissato il risultato sul 25-14 Italia. L’inizio della quarta frazione di gioco ha visto la partenza sprint delle azzurrine che si sono portate sul 9-5, brave le tedesche a reagire e a trovare la parità sul 9-9. La battaglia punto a punto è poi proseguita fino al 13-13, momento determinante del match. Le azzurre si sono portate a +3 sulle rivali (16-13); vantaggio che le atlete di Michele Fanni hanno ben amministrato e incrementato fino alla chiusura del match, arrivata sul 25-19 finale.

TABELLINO

ITALIA-GERMANIA 3-1 (21-25, 25-21, 25-14, 25-19)

Italia: Peroni 11, Bovolenta 13, Hernandez 5, Tosini 14, Quero 11, Caruso 8, Bonafede (L). Moroni 1, Spada 1, Schillkowski, Novello. N.e. Aimaretti, Cornelli, Sari. All. Fanni.

Germania: Varela 1, Grozer 15, Seybering 5, Loker 16, Franzen 3, Rosemann 12, Schoof (L). Slacanin 5, Olliges, Ligacheva, Schaarschmidt. N.e. Schutte, Steinhilber. All. Wolff.

Durata Set: 24’, 24’, 20’, 23’.

Italia: 14 a, 8 bs, 5 mv, 21 et.

Germania: 11 a, 12 bs, 7 mv, 32 et.

CALENDARIO e RISULTATI

POOL A: Italia, Francia, Germania

3 gennaio 2024

Ore 15: Italia-Germania 3-1 (21-25, 25-21, 25-14, 25-19)

4 gennaio 2024

Ore 15: Francia-Germania

5 gennaio 2024

Ore 15: Italia-Francia

POOL B: Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo

3 gennaio 2024

Ore 17.30: Belgio-Olanda

Ore 20: Spagna-Portogallo

4 gennaio 2024

Ore 17.30: Belgio-Portogallo

Ore 20: Spagna-Olanda

5 gennaio 2024

Ore 17.30: Spagna-Belgio

Ore 20: Olanda-Portogallo

6 gennaio 2024

Semifinale 5°-7° posto

Ore 15: 3ª Pool A – 4ª Pool B

Semifinali 1°-4° posto

Ore 17: 1ª Pool A – 2ª Pool B

Ore 20: 1ª Pool B – 2ª Pool A

7 gennaio

Finale 5°-6° posto

Ore 15: 3ª Pool A– 3ª Pool B

Finale 3°-4° posto

Ore 17.30: LSF1-LSF2

Finale 1°-2° posto

Ore 20: WSF1-WSF2