Torneo Wevza: esordio vincente per gli azzurrini, 3-0 al Portogallo

Buon esordio della Nazionale Under 18 maschile nel torneo Wevza di categoria che oggi ha cominciato il proprio percorso con un secco 3-0 (25-16, 25-23, 25-14) ai danni del Portogallo. La manifestazione che si sta svolgendo a Francoforte, come noto, mette in palio un posto per i prossimi Campionati Europei Under 18 in programma in Bulgaria dal 10 al 21 luglio 2024.

La squadra guidata in panchina da Monica Cresta ha giocato una buona pallavolo facendo emergere fin dai primi scambi la forza e la tecnica della nazionale tricolore. Top scorer dell’incontro è stato Zlatanov con 13 punti messi a segno, seguito in casa azzurri da Boschini con 11 punti.

Domani l’Italia osserverà un turno di riposo previsto dal calendario e tornerà in campo a Francoforte venerdì 5 gennaio contro i padroni di casa della Germania (diretta streaming sul canale YouTube della federazione tedesca QUI).

La cronaca- Nel primo set l’Italia ha dimostrato sin dai primi scambi il proprio valore rispetto agli avversari. Gli azzurrini con il passare delle azioni hanno iniziato a carburare bene arrivando subito sul 14-7 che ha costretto il coach portoghese a chiamare il time out. Il resto della frazione è stato giocato con calma dall’Italia che ha chiuso sul 25-16 senza troppi problemi.

Nel secondo parziale, invece, la musica è cambiata: il Portogallo ha trovato maggiore equilibrio e ha iniziato a giocare meglio con i propri attaccanti. Gli azzurrini, però, nella fase centrale del set con pazienza hanno ritrovato una buona efficacia trovando il più 3 (16-13). Nel finale grande agonismo tra le due squadre, ma nel momento clou l’Italia ha piazzato il colpo decisivo che ha portato gli azzurrini sul 2-0 (25-23).

Al rientro in campo le due squadre hanno continuato ad affrontarsi a viso aperto e hanno proceduto con un lungo punto a punto (4-4, 8-8).

Con il passare del tempo i ragazzi di Cresta hanno aumentato il ritmo ((15-10) e il Portogallo non è più riuscito a trovare delle contromisure efficaci. Nel finale gli azzurrini con determinazione hanno controllato e aumentato il divario conquistando il set e match grazie al 25-14 conclusivo.

TABELLINO

ITALIA-PORTOGALLO 3-0 (25-16, 25-23, 25-14)

Italia: Zlatanov 13 , Ciampi 7, Boschini 11, Garello 9, Benacchio 6, Porro 4, Usanza (L). Giani, Argilagos N.e: Cremoni, Zara, Tosti, Romano, Biondo. All. Cresta.

Portogallo: Pedrosa 12, Prey 2, Pinto 8, Pinho 10, Franca 2, Leal 1, Colaco (L). Ferradaz, Abecasis 2, Barbazyak 1, Pereira. N.e: Felgueiras. All. Rosa.

Durata Set: 21', 25', 19'.

Italia: 6 a, 8 bs, 5 mv, 15 et.

Portogallo: 3 a, 12 bs, 4 mv, 25 et.

CALENDARIO e RISULTATI

POOL A: Italia, Germania, Portogallo

3 gennaio 2024

Italia-Portogallo 3-0 (25-16, 25-23, 25-14)

5 gennaio 2024

Ore 16.30 Italia-Germania

POOL B: Spagna, Francia, Belgio, Olanda

3 gennaio 2024

Spagna-Olanda 3-2 (25-22, 23-25, 25-15, 18-25, 15-10)

Francia-Belgio 3-0 (25-18, 25-21, 25-20)

4 gennaio 2024

Ore 14 Spagna-Belgio

Ore 19 Francia-Olanda

5 gennaio 2024

Ore 14 Belgio-Olanda

Ore 19 Spagna-Francia

6 gennaio 2024

Semifinale 5°-7° posto

Ore 14 3ª Pool A – 4ª Pool B

Semifinali 1°-4° posto

Ore 16.30 1ª Pool A – 2ª Pool B

Ore 19 1ª Pool B – 2ª Pool A

7 gennaio

Finale 5°-6° posto

Ore 14 3ªA/4B– 3ª Pool B

Finale 3°-4° posto

Ore 16.30 LSF1-LSF2

Finale 1°-2° posto

Ore 19 WSF1-WSF2