Torneo Wevza: gli azzurrini conquistano il pass per i Campionati Europei

Darfo Boario Terme (BS). La Nazionale Under 17 maschile ha vinto la finale del Torneo Wevza conquistando così la qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria. Questa sera gli azzurrini, guidati da Monica cresta, hanno battuto in finale 3-1 (20-25, 25-14, 25-22, 25-21) la Spagna aggiudicandosi anche il pass per la rassegna continentale.

Premi individuali – Nel corso della cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche una serie di riconoscimenti individuali agli atleti che hanno partecipato al Torneo Wevza. Mvp della competizione il palleggiatore dell’Italia Simone Porro. Il giovane regista degli azzurrini è anche entrato nel dream team, in qualità di miglior palleggiatore, insieme agli schiacciatori Simone Bertoncello (ITA) e Mario Garcia Dominguez (ESP), ai centrali Nicola Zara (ITA) e Pierre De La Porte (FRA), l’opposto Kunda Visciglia Diego Armando (ESP) e al libero Andrea Giani (ITA).

CRONACA – Per questa finale del Torneo Wevza Under 17 maschile il tecnico Monica Cresta si affida al sestetto con la diagonale Porro-Colaci, gli schiacciatori Cremoni e Bertoncello, i centrali Benacchio e Zara e al libero Giani

Il tecnico Fredison Mosquera si affida invece allo starting six composto da Gomez Sandro, Garcia Dominguez, Amoros Martin, Kunda Visciglia, Rejon Faundez, Nadal Montalbano e al libero Barrasa Portomene.

Entrambe le formazioni approcciano il match con decisione. Italia e Spagna si affrontano a viso aperto: sono gli spagnoli a tentare il primo allungo (3-5), ma gli azzurrini sono bravi a ricucire (5-5) e per un lunghissimo tratto la partita procede sostanzialmente punto a punto (9-9, 11-11, 16-16). E’ nuovamente la Spagna ad allungare con un break che vale il +4 (16-20). L’Italia non riesce a recuperare lo svantaggio (18-22), gli spagnoli amministrano (19-24) e conquistano il primo set (20-25).

E’ l’Italia a imporre il proprio gioco al rientro in campo e a portarsi subito in vantaggio (4-2). I ragazzi di Monica Cresta sono bravi a non disunirsi: mantengono ritmo e concentrazione (9-4) e allungano sul +7 (11-4). La Spagna non riesce a contenere il buon gioco degli azzurrini che continuano a macinare buon gioco e punti: Colaci firma il 13-8. L’inerzia del set non cambia, l’Italia continua a crescere (19-10) e conquista agevolmente il parziale (25-14) riportando in parità il conto set (1-1).

Il terzo parziale comincia a parti invertite: è la Spagna a dettare il ritmo in campo (3-6, 6-9). Con pazienza gli azzurrini recuperano lo svantaggio (10-10), ma è nuovamente la Spagna a ripartire (13-15) e a rimanere in vantaggio (17-20). Il time out chiamato da coach Cresta rimette ordine e dà nuovo slancio al gioco dell’Italia: gli azzurrini riescono a riportare in parità lo score (22-22) e nel finale trovano l’allungo decisivo (25-22). Il conto set recita 2-1 a favore dell’Italia.

Sulla scia del set precedente sono gli azzurrini a dettare il ritmo alla ripresa del gioco in avvio della quarta frazione (6-4). La Spagna, pur provando a tenere il passo (9-7, 11-9), non riesce a ristabilire l’equilibrio e l’Italia è brava a capitalizzare ogni occasione (17-12). Il time out chiamato da coach Mosquera non è sufficiente per rimettere in corsa gli spagnoli e gli azzurrini si spingono sul +7 (21-14). Nel finale tutto facile per i ragazzi di coach Cresta che chiudono il set (25-21) e conquistano la qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria.

ITALIA-SPAGNA 3-1 (20-25, 25-14, 25-22, 25-21)

ITALIA: Bertoncello 17, Benacchio 8, Porro 2, Cremoni 18, Zara 9, Colaci 16; Giani (L), Boschini 1, Mussari, Usanza (L), Zlatanov 2, Argilagos. Ne: Ruzza, Garello. All. Cresta.

SPAGNA: Gomez Sandro 3, Garcia Dominguez 11, Amoros Martin 2, Kunda Visciglia 15, Rejon Faundez 7, Nadal Montalbano 4; Barrasa Portomene (L), Canadas Reina , Ripa Penes 1, Gutierrez Riera, Quesada Gomez 1. Ne: Irache Camacho. All. Mosquera

ARBITRI: Markus Zyber (GER), Ricardo Ferreira (POR)

DURATA SET: 23’, 21’, 29’, 26’

ITALIA: 5 a, 22 bs, 11 mv, 38 et

SPAGNA: 4 a, 9 bs, 3 mv, 22 et

LA CLASSIFICA – 1. Italia, 2. Spagna, 3. Francia, 4. Germania, 5. Portogallo, 6. Belgio, 7. Olanda

I RISULTATI DELL'ULTIMA GIORNATA

Sabato 7 gennaio

Ore 17.30 Ore 17.30 Finale 3°-4° posto: Germania – Francia 0-3 (17-25, 21-25, 16-25)

Ore 20.00 Finale 1°-2° posto: Italia – Spagna 3-1 (20-25, 25-14, 25-22, 25-21)

Raggruppamento 5°-7° posto

Sabato 7 gennaio

Ore 15.00 Olanda – Portogallo 3-2 (25-21, 22-25, 17-25, 25-23, 15-12)