Torneo Wevza: l’Italia cede solo al tie-break alla Francia

L’Italia chiude con una sconfitta in finale il Torneo Wevza Under 20 maschile che si è concluso oggi a Francoforte, in Germania. Come una settimana fa nella finale Under 18 maschile, giocata sempre alla Wintersporthalle, è la Francia a superare ancora una volta al tie-break l’Italia.

Gli azzurri, infatti, questa sera si sono dovuti arrendere dopo una vera e propria battaglia durata oltre due ore ai transalpini con il punteggio di 3-2 (27-29, 25-15, 21-25, 25-18, 15-13).

I francesi, quindi, staccano il primo pass utile per i Campionati Europei di categoria in programma dal 26 agosto al 7 settembre in Serbia e Grecia.

Vinto il primo set ai vantaggi, gli azzurrini hanno subito il ritorno degli avversari nel secondo. La squadra di Michele Zanin ha poi vinto con tenacia il quarto set prima di arrendersi 15-13 al tie-break.

All’Italia comunque il merito di aver giocato a viso aperto contro una squadra che solo cinque mesi fa si è laureata Campione del Mondo.

La finale per il terzo e quarto posto, giocata sempre nello stesso impianto di Francoforte, è stata vinta dal Belgio che ha battuto nettamente la Svizzera per 3-0 (25-21, 25-16, 25-15).

La cronaca - Serratissimo il ritmo che contraddistingue l’avvio di gara con le due squadre che procedono con un lungo punto a punto (4-4, 9-9). La Francia prova a rompere l’equilibrio e trova il break (12-14). Gli azzurrini tentano di tenere il passo ma senza riuscirci (14-18). Zanin a questo punto chiama il time out per provare ad invertire la rotta e gli azzurrini ricuciono lo svantaggio (20-20). Nel finale, dopo una serie di capovolgimenti di fronte, è l’Italia con la schiacciata vincente di Lorenzo Magliano a chiudere il set in proprio favore 29-27.

Secondo parziale cominciato con l’Italia costretta ad inseguire (5-9); con il passare del tempo i transalpini hanno incrementato il margine di vantaggio (7-14). Nella fase centrale del set è ancora la Francia padrona del campo che porta addirittura a 8 le lunghezze di vantaggio (10-18). Nel finale gli azzurrini hanno commesso qualche errore di troppo e ai transalpini è bastata una buona gestione generale per conquistare il parziale 25-15 e portare in pareggio il conto dei set.

Al rientro in campo le due formazioni sono tornate a battagliare punto a punto come nel primo set (5-5). La Francia, anche grazie a un buon turno al servizio, prova a prendere il primo allungo (6-9). Gli azzurrini cercano di rimanere attaccati al set e una schiacciata di Magliano conduce gli azzurri alla parità (15-15). A questo punto l’Italia riprende coraggio e inanella una serie di buone giocate che la porta a condurre per la prima volta nel set il gioco (19-17, 22-19). La Francia è costretta ad interrompere la partita con un time out chiamato dal tecnico Belmadi, che però non sortisce gli effetti sperati e gli azzurrini riescono a mantenere il vantaggio fino al muro vincente di Mati che fissa il punteggio sul 25-21. È 2-1 Italia.

Quarto set che ha mostrato il solito punto a punto da parte delle due formazioni (5-5). La Francia ha compiuto il primo strappo andando sul +3 (7-10) e l’Italia ha cominciato ad essere un po' fallosa al servizio e meno efficace in attacco (9-12, 11-15). La nazionale tricolore tenta di reagire ma sono ancora i francesi a capitalizzare al meglio gli sforzi (18-22). Nel finale i transalpini allungano ulteriormente e conquistano il quarto set 25-18.

Nel tie-break è la Francia a partire con il piglio giusto (1-4) e Zanin che chiama prontamente il time out per dare una scossa agli azzurrini (4-6). Un errore azzurro porta al cambio campo con i francesi avanti di 4 punti. L’Italia piazza un break che porta gli azzurrini sul -1 (11-12). Nel finale tiratissimo un errore di Barotto permette alla Francia di chiudere set e gara 15-13.

PREMI INDIVIDUALI

Migliori schiacciatori: Lorenzo Magliano (Italia), Mathis Henno (Francia)

Migliori centrali: Mati Pardo (Italia), Joris Seddik (Francia)

Miglior opposto: Boon (Svizzera),

Migliore palleggiatore: Amir Tizi-Qualou (Francia)

Miglior libero: Luca Loreti (Italia)

MVP: Mathis Henno (Francia)

ITALIA-FRANCIA 2-3 (29-27, 15-25, 25-21, 18-25, 13-15)

Italia: Mati 11, Selleri 4, Magliano 11, Taiwo 6, Barotto 27 punti, Bristot 12, Loreti (L). Morazzini, Mariani, Fedrici 1, Frascio, Carpita. N.e: Miraglia, Russo. All. Zanin

Francia: Roure 5, Duthoit 1, Tizi-Qualou 8, Henno 22, Seddik 12, Pujol 23, Lopez (L). Scherer, Duflos-Rossi 3, Laurencè 1. N.e: Leroyer, Diouf, Loubeyre, Cohen. All. Belmadì.

Arbitri: Helena Geldof (NED), Lars Wuhnow (GER).

Durata Set: 29’, 21’, 23’, 21’, 18’

Italia: 4 a, 20 bs, 13 mv, 38 et.

Francia: 10 a, 18 bs, 12 mv, 28 et.

DIRETTA STREAMING

Tutte le partite della manifestazione sono state trasmesse sul canale YouTube della federazione tedesca (QUI).

CALENDARIO E RISULTATI

POOL A: Francia, Olanda, Spagna, Svizzera

9 GENNAIO

Francia-Svizzera 3-0 (25-16, 25-20, 25-21)

Olanda-Spagna 2-3 (19-25, 26-24, 25-22, 18-25, 10-15)

10 GENNAIO

Olanda-Svizzera 2-3 (25-15, 15-25, 19-25, 25-18, 12-15)

Francia-Spagna 3-1 (25-17, 25-12, 23-25, 25-15)

11 GENNAIO

Spagna-Svizzera 1-3 (22-25, 25-19, 15-25, 23-25)

Francia-Olanda 3-0 (25-18, 25-15, 25-18)

POOL B: Italia, Germania, Belgio, Portogallo

9 GENNAIO

Italia-Portogallo 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-21)

Germania-Belgio 3-2 (20-25, 26-24, 25-23, 20-25, 15-13)

10 GENNAIO

Italia-Belgio 3-0 (25-22, 25-13, 25-16)

Germania-Portogallo 2-3 (18-25, 25-15, 18-25, 25-20, 13-15)

11 GENNAIO

Belgio-Portogallo 3-0 (25-22, 25-21, 25-15)

Italia-Germania 3-0 (25-21, 25-18, 25-19)

12 GENNAIO

Semifinali 5/8° posto

Spagna-Portogallo 3-0 (25-17, 25-18, 25-20)

Olanda-Germania 0-3 (16-25, 15-25, 18-25)

Semifinali 1/4° posto

Francia-Belgio 3-0 (25-13, 25-22, 25-20)

Italia-Svizzera 3-0 (25-14, 25-22, 25-17)

13 GENNAIO

Finale 7°-8° posto

Portogallo- Olanda 3-0 (25-19, 25-17, 25-21)

Finale 5°-6° posto

Spagna- Germania 0-3 (14-25, 27-29, 21-25)

Finale 3°-4° posto

Belgio-Svizzera 3-0 (25-21, 25-16, 25-15)

Finale 1°-2° posto

Italia-Francia 2-3 (29-27, 15-25, 25-21, 18-25, 13-15)

Classifica finale: 1. Francia 2. Italia 3. Belgio 4. Svizzera 5. Germania 6. Spagna 7. Portogallo 8. Olanda

I 14 azzurrini: Tommaso Barotto (Delta Volley Porto Viro); Alessandro Bristot, Marco Fedrici (Trentino Volley); Daniele Carpita, Giacomo Selleri (Diavoli Rosa); Diego Frascio, Lorenzo Magliano, Gabriele Mariani, Flavio Morazzini, Gioele Adeola Taiwo (Volley Milano); Luca Loreti, Mati Pardo, Giacomo Russo (Lupi Santa Croce); Federico Miraglia (Casarano Volley).

Lo staff azzurro: Michele Zanin (Allenatore); Giovanni Preti (Secondo Allenatore); Matteo Antonucci (Assistente Tecnico); Annalisa Pinto (Scout); Ignazio Raspante (Medico); Fabio Rossin (Fisioterapista), Glauco Ranocchi (Preparatore Fisico/Team Manager).