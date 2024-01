Torneo Wevza: l’Italia supera 3-0 la Svizzera e vola in finale contro la Francia

Una fantastica Italia ha superato in semifinale la Svizzera 3-0 (25-14, 25-22, 25-17) conquistando così l’accesso alla finale del Torneo Wevza Under 20 maschile che si sta svolgendo a Francoforte, in Germania.

Domani alle ore 19 (diretta streaming QUI) gli azzurrini di Michele Zanin sfideranno i Campione del Mondo della Francia in finale. I transalpini hanno, infatti, vinto l’altra semifinale per 3-0 (25-13, 25-22, 25-20) contro il Belgio.

Come noto la vincitrice della sfida staccherà anche il pass per i prossimi Campionati Europei di categoria in programma dal 26 agosto al 7 settembre in Serbia e Grecia.

Quella di questa sera è la quarta partita vinta dagli azzurrini in altrettante gare disputate in questo torneo. La vittoria in semifinale contro la Svizzera è giunta al termine di una gara nella quale la nazionale tricolore è apparsa determinata ed è riuscita a imporre il proprio ritmo agli avversari che hanno dovuto arrendersi al termine dei tre set. Top scorer dell'incontro Tommaso Barotto autore di 21 punti.

Cronaca - Nel primo set gli azzurrini sono entrati in campo subito determinati e gradualmente hanno cominciato a prendere vantaggio fino al (8-2). I ragazzi di Zanin, anche grazie ad un servizio preciso ed efficace, hanno aumentato il ritmo costringendo il coach della Svizzera a chiamare un time out sul (12-3). Con il passare delle azioni l’attacco azzurro ha continuato a far male agli avversari, svizzeri che invece sono risultati un po' troppo fallosi. Nel finale una buona gestione generale ha permesso all’Italia di chiudere il set 25-14 grazie all’attacco vincente dell’opposto azzurro Tommaso Barotto.

Al rientro in campo le due nazionali si sono affrontate a viso aperto lottando punto a punto (3-3, 8-8). La battaglia sotto rete è proseguita fino a quando gli azzurri non hanno trovato il primo break (14-12). L’Italia a questo punto non ci ha messo molto a far girare l’inerzia del set a proprio favore e grazie ai propri attaccanti, ben imbeccati dal palleggiatore Selleri, è riuscita a scappare avanti (20-16). Il time out chiamato dalla panchina svizzera non ha cambiato l’andamento della gara, gli azzurrini hanno continuato a giocare su un buon livello e hanno chiuso in loro favore anche il secondo parziale sul 25-22.

Nel terzo set gli azzurrini hanno ripreso così come avevano chiuso il precedente parziale con una buona organizzazione di gioco (7-4). La Svizzera nel frattempo ha provato a reagire mettendo in difficoltà in qualche occasione la difesa azzurra. Da parte loro, i ragazzi guidati da Zanin non si sono lasciati intimorire e con intelligenza hanno continuato a comandare il gioco. Un errore al servizio dello svizzero Deecke ha chiuso il terzo set 25-17 che spalanca all’Italia le porte della finale.

ITALIA-SVIZZERA 3-0 (25-14, 25-22, 25-17)

Italia: Magliano 10, Taiwo 5, Barotto 21, Fedrici 8, Mati 7, Selleri 6, Loreti (L). Morazzini. N.e: Mariani, Miraglia, Bristot, Frascio, Carpita, Russo. All. Zanin.

Svizzera: Clement, Hunziker, Bogdanovski, Matthey 6, Boon 14, Kolb 3, Kennel (L). Diem, Buesser 1, Dijkstra, Hauck 2, Deecke 2, Amrein. N.e: Hammer. All. Foelmli.

Arbitri: Sebastien Jacob (FRA), Tom Knaepkens (BEL).

Durata Set: 19’, 23’, 21’

Italia: 11 a, 16 bs, 6 mv, 25 et.

Svizzera: 4 a, 12 bs, 4 mv, 18 et.

DIRETTA STREAMING

Tutte le partite della manifestazione saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della federazione tedesca (QUI).

CALENDARIO E RISULTATI

POOL A: Francia, Olanda, Spagna, Svizzera

9 GENNAIO

Francia-Svizzera 3-0 (25-16, 25-20, 25-21)

Olanda-Spagna 2-3 (19-25, 26-24, 25-22, 18-25, 10-15)

10 GENNAIO

Olanda-Svizzera 2-3 (25-15, 15-25, 19-25, 25-18, 12-15)

Francia-Spagna 3-1 (25-17, 25-12, 23-25, 25-15)

11 GENNAIO

Spagna-Svizzera 1-3 (22-25, 25-19, 15-25, 23-25)

Francia-Olanda 3-0 (25-18, 25-15, 25-18)

POOL B: Italia, Germania, Belgio, Portogallo

9 GENNAIO

Italia-Portogallo 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-21)

Germania-Belgio 3-2 (20-25, 26-24, 25-23, 20-25, 15-13)

10 GENNAIO

Italia-Belgio 3-0 (25-22, 25-13, 25-16)

Germania-Portogallo 2-3 (18-25, 25-15, 18-25, 25-20, 13-15)

11 GENNAIO

Belgio-Portogallo 3-0 (25-22, 25-21, 25-15)

Italia-Germania 3-0 (25-21, 25-18, 25-19)

12 GENNAIO

Semifinali 5/8° posto

Spagna-Portogallo 3-0 (25-17, 25-18, 25-20)

Olanda-Germania 0-3 (16-25, 15-25, 18-25)

Semifinali 1/4° posto

Francia-Belgio 3-0 (25-13, 25-22, 25-20)

Italia-Svizzera 3-0 (25-14, 25-22, 25-17)

13 GENNAIO

Finale 7°-8° posto

Ore 11.30 Portogallo- Olanda

Finale 5°-6° posto

Ore 14 Spagna- Germania

Finale 3°-4° posto

Ore 16.30 Belgio-Svizzera

Finale 1°-2° posto

Ore 19 Italia-Francia

Tutti i dettagli sulla manifestazione sono disponibili QUI.