Torneo Wevza: l’Italia vince al tie-break contro la Spagna e vola in finale

L’Italia ha superato oggi la Spagna con il punteggio di 3-2 (21-25, 25-16, 24-26, 25-22, 15-12), guadagnando al termine di una gara al cardiopalmo l’accesso alla finale del Torneo Wevza Under 18 maschile che si sta concludendo a Francoforte, in Germania.

I ragazzi guidati da Cresta hanno ottenuto il terzo successo in altrettanti incontri conquistando così la possibilità di giocarsi la finale, in programma domani 7 gennaio alle ore 19, contro la Francia vincitrice nell'altra semifinale sulla Germania. La gara metterà in palio un posto per i prossimi Campionati Europei di categoria in programma dal 10 al 21 luglio 2024 in Bulgaria.

Una prestazione altalenante dei ragazzi di Cresta, partiti male nel primo set, ma poi hanno subito vinto il secondo. Nel terzo gli azzurri hanno subito il ritorno della Spagna che è stata maggiormente incisiva nei momenti clou del parziale. Nel quarto e quinto set, invece, si è concretizzata la “remuntada” azzurra che con grinta hanno vinto la partita.

Miglior realizzatore del match è stato Zlatanov con 22 punti, seguito tra le fila azzurre da con Garello con 21 punti.

La cronaca- L’avvio del primo set è stato di marca azzurra con Cremoni e compagni che sono passati avanti (6-4). Con il passare delle azioni, però, gli azzurrini hanno commesso qualche errore di troppo in attacco che ha permesso agli avversari di compiere il sorpasso (8-10). La fase centrale del set è stata caratterizzata da un lungo punto a punto. La Spagna si è progressivamente riportata avanti e nonostante i tentativi di rimonta dell’Italia ha fatto suo il primo set 25-21.

Partenza super degli azzurrini nel secondo set: i ragazzi di Cresta hanno messo a segno ben 8 punti consecutivi. L’Italia poi con grande concentrazione ha condotto anche nella fase centrale portandosi anche sul +10 (17-7). La Spagna ha provato a reagire ma l’Italia ha continuato ad imporre il proprio ritmo e un muro vincente azzurro ha chiuso il set 25-16 e riportato la gara in parità.

Il terzo parziale non ha conosciuto pause con Italia e Spagna che hanno giocato con grande intensità; gli spagnoli hanno trovato il +5 (5-10) e gli italiani sono stati costretti a rincorrere. La “remuntada” azzurra c’è stata e sono stati in grado di impattare sul 15-15 e compiere il successivo sorpasso. Anche nelle battute finali le due squadre non si sono risparmiate, ma il finale ha sorriso alle furie rosse della Spagna che hanno chiuso il set ai vantaggi 26-24.

Nella quarta frazione l’Italia parte con il piede giusto (6-1), ma come avvenuto anche nel precedente set subiscono la rimonta e il successivo sorpasso (6-7). Nella fase centrale del set le due squadre hanno battagliato a lungo (14-14, 17-17). Nel finale l’Italia trova una buona efficacia e in rimonta conquista il set 25-22.

Il tie-break comincia come si è concluso il quarto con le due squadre che lottano punto a punto (3-3). Il primo strappo lo compie la Spagna che passa in vantaggio (3-5). Il time out chiamato dalla panchina azzurra sull’8-9 sortisce gli affetti sperati e gli italiani macinano punti fino definitivo 15-12 che spalanca loro le porte della finale.

IL TABELLINO

ITALIA-SPAGNA 3-2 (21-25, 25-16, 24-26, 25-22, 15-12)

Italia: Zlatanov 23, Ciampi 3, Boschini 2, Cremoni 6, Benacchio 9, Porro 3. Usanza (L), Argilagos 3, Garello 21, Giani, Romano 5. N.e. Zara, Tosti, Biondo. All. Cresta.

Spagna: Amoros 9, Larranaga, Rejon 13, Jumenez 7, Irache 14, Garcia 14. Barrasa (L), Fernandez, Tugores 5, Rios, Kunda. N.e Miguel,Dezuttere, Canadas. All. Mosquera.

Durata Set: 24', 22', 30, 25', 18'

Italia: 2 a, 12 bs, 11 mv, 39 et.

Spagna: 0 a, 15 bs, 15 mv, 35 et.

DIRETTA STREAMING

Tutte le partite della manifestazione sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della federazione tedesca (QUI).

CALENDARIO e RISULTATI

POOL A: Italia, Germania, Portogallo

3 gennaio 2024

Italia-Portogallo 3-0 (25-16, 25-23, 25-14)

4 gennaio 2024

Germania Portogallo 3-2 (22-25, 25-27, 25-21, 25-18, 15-13)

5 gennaio 2024

Italia-Germania 3-1 (25-15, 25-18, 23-25, 15-25)

POOL B: Spagna, Francia, Belgio, Olanda

3 gennaio 2024

Spagna-Olanda 3-2 (25-22, 23-25, 25-15, 18-25, 15-10)

Francia-Belgio 3-0 (25-18, 25-21, 25-20)

4 gennaio 2024

Spagna-Belgio 3-0 (25-20, 25-22, 25-13)

Francia-Olanda 3-0 (25-18, 25-12, 25-19)

5 gennaio 2024

Belgio-Olanda 3-1 (25-16, 25-20, 20-25, 25-18)

Spagna-Francia 0-3 (21-25, 21-25,19-25)

6 gennaio 2024

Semifinale 5°-7° posto

Portogallo-Olanda 3-0 (25-21, 25-16, 25-20)

Semifinali 1°-4° posto

Italia-Spagna 3-2 (21-25, 25-16, 24-26, 25-22, 15-12)

Ore 19 Francia-Germania 3-0 (25-19, 25-19-25-19)

7 gennaio

Finale 5°-6° posto

Ore 14 Portogallo-Belgio

Finale 3°-4° posto

Ore 16.30 Spagna -Germania

Finale 1°-2° posto

Ore 19 Italia-Francia

Tutti i dettagli sul torneo sono disponibili QUI