Torneo Wevza: l’Italia vola in finale, superata 3-0 l’Olanda

Ragusa. Vittoria azzurra in semifinale. Ottime notizie giungono dal PalaMinardi di Ragusa, dove la nazionale under 20 femminile di coach Gaetano Gagliardi questa sera ha superato 3-0 (25-15, 25-21, 25-15) l’Olanda, staccando così il pass per la finale del Torneo Wevza. Grande reazione d’orgoglio delle azzurrine dopo il passo falso di ieri nella terza e ultima uscita della fase a gironi, persa al tie-break contro la Germania. Ora per Esposito e compagne l’ultimo ostacolo verso la qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria è targato Spagna. La nazionale iberica, vincitrice della Pool A (tre vittorie) nell’altra semifinale si è infatti imposta 3-2 (25-20, 25-21, 23-25, 17-25, 18-16) sul Belgio. Tornando al match di questa sera contro l’Olanda, top scorer dell’incontro ancora una volta l’opposto azzurro Merit Adigwe, autrice di 18 punti, in doppia cifra anche Giorgia Amoruso con 11 punti messi a segno.

LA CRONACA - Per questo quarto match nel Torneo Wevza il tecnico Gaetano Gagliardi conferma il sestetto con la diagonale Allaoui-Adigwe, le schiacciatrici Esposito e Amoruso, le centrali Manfredini e Monaco e al libero Bardaro.

Dopo un avvio di gara momentaneamente equilibrato dove si passa dal 4-4 al 7-7, è la nazionale azzurra a trovare il primo allungo: attacco di Adigwe, muro della centrale azzurra Monaco e altro attacco di Amoruso e le azzurrine si portano sul 11-7. Time out Olanda. Al rientro in campo la situazione non cambia. Muro di Manfredini e l’Italia incrementa il vantaggio sul 15-9. Grande partenza delle atlete di coach Gagliardi. Punto di Allaoui per il 17-10 Italia. Ace di capitan Esposito, attacco di Manfredini e l’Italia trova il +10 sul 21-11. Finale di parziale a chiaro stampo azzurro, ace della palleggiatrice Allaoui che chiude sul 25-15. Italia 1 Olanda 0.

Un sostanziale equilibrio contraddistingue l’inizio della seconda frazione di gioco. Italia e Olanda non si risparmiano (5-5). Adigwe prolifica al servizio, mette due ace di fila ed è +4 Italia sul 13-9. Coach Meijer costretto a fermare il ritmo azzurro chiama il time out ma le azzurrine non si fermano, continuano a spingere e con grande determinazione trovano un importante allungo sul 15-9. L’Olanda prova a rientrare in partita, ma sempre passiva, non riesce ad arginare le trame di gioco delle azzurrine. Verso il finale ottima giocata del duo Allaoui-Manfredini ed è 21-15 Italia. Cala il ritmo azzurro e le orange si avvicinano (22-19). L’Olanda sembra trovare pericolosamente fiducia, ma è l’attacco di Giorgia Amoruso a chiudere il secondo set sul 25-22.

Buona la partenza delle azzurrine a inizio terzo set: muro di Manfredini, ace di Adigwe e l’Italia scappa sul 6-2. La formazione olandese si riporta sotto (7-6), l’Italia ritrova il vantaggio sul 10-7 ed è time out Olanda. L’Italia questa sera non vuole lasciare speranze alle avversarie e con grande carattere tiene sempre a distanza le rivali incrementando il vantaggio: Italia 14 Olanda 8. Azzurrine in grande forma. Attacco di Adigwe ed è +7 Italia sul 18-11. Passa il tempo ma non si abbassa il ritmo di Esposito e compagne che si portano sul 21-14. Italia estremamente determinata. La differenza tra le due compagini continua a fare la differenza: un attacco di Erika Esposito trova il mani out avversario e l’Italia si porta a due punti dal match. Atamah Princess e Giorgia Amoruso chiudono i conti trovando il 25-15 finale. L’Italia vola in finale.

LE DICHIARAZIONI

La schiacciatrice azzurra Giorgia Amoruso (VIDEO): “E stata una partita impegnativa. Ci siamo comportate in modo adeguato. Una partita totalmente diversa rispetto a quella di ieri contro la Germania. Match che abbiamo usato per darci la giusta carica per affrontare questa semifinale. Domani giocheremo contro la Spagna. Sarà una partita normale, ci sarà un po' di pressione perché è pur sempre una finale. La giocheremo sicuramente dando il massimo di noi stesse. Differenze con la partita contro la Germania? Sinceramente ieri penso che la partita l’avessimo leggermente sottovalutata perché forse sapevamo di esser già passate. Oggi invece contro l’Olanda eravamo carichissime, le abbiamo subito sfidate e il risultato si è visto. Come mi sento alla vigilia della finale? Mi sento molto bene e carica come tutte le mie compagne. Ce la giocheremo al massimo”.

TABELLINO

ITALIA-OLANDA 3-0 (25-15, 25-21, 25-15)

Italia: Amoruso 11, Monaco 2, Adigwe 16, Esposito 8, Manfredini 8, Allaoui 4, Bardaro (L). Atamah 1, Batte, Moroni. N.e. Micheletti, Gambini, Mescoli, Piomboni. All. Gagliardi.

Olanda: Wessels 5, Zander 1, Donkers 7, Gerritsen 4, Jelsma 4, Wiegerinck 1, Molenaar (L). Smits 6, Strickwerda 1, Koops, Kok. N.e. Krikhaar, Heilig, Van De Kooi. All. Meijer.

Arbitri: Christophe Lecourt (FRA), Benedikt Geukes (GER).

Durata Set: 21', 27', 21'.

Italia: 6 a, 10 bs, 11 mv, 22 et.

Olanda: 2 a, 13 bs, 4 mv, 25 et.

CALENDARIO e RISULTATI

POOL A | Spagna, Olanda, Portogallo, Svizzera.

03/01

Ore 10: Spagna-Svizzera 3-1 (25-21, 19-25, 25-14, 25-15)

Ore 13: Olanda-Portogallo 3-1 (26-24, 24-26, 25-19, 25-21)

04/01

Ore 10: Spagna-Portogallo 3-0 (25-23, 25-21, 26-24)

Ore 13: Olanda-Svizzera 3-0 (25-18, 25-19, 25-17)

05/01

Ore 10: Spagna-Olanda 3-0 (25-10, 25-16, 25-23)

Ore 13: Portogallo-Svizzera 3-0 (25-20, 25-22, 25-23)

POOL B | Francia, Belgio, Germania, Italia

03/01

Ore 16: Belgio-Germania 3-2 (22-25, 22-25, 25-23, 25-21, 15-12)

Ore 19: Francia-Italia 1-3 (21-25, 25-18, 14-25, 20-25)

04/01

Ore 16: Francia-Germania 3-1 (25-21, 25-21, 23-25, 27-25)

Ore 19: Belgio-Italia 1-3 (10-25, 21-25, 25-22, 21-25)

05/01

Ore 16: Francia-Belgio 0-3 (21-25, 17-25, 15-25)

Ore 19: Germania-Italia 3-2 (25-18, 14-25, 25-12, 24-26, 15-13)

SEMIFINALI

06/01

5/8° posto, ore 10: Portogallo-Francia 3-2 (27-29, 26-24, 18-25, 25-22, 15-12)

5/8° posto, ore 13: Svizzera-Germania 1-3 (14-25, 25-18, 22-25, 13-25)

1/4° posto, ore 16: Spagna-Belgio 3-2 (25-20, 25-21, 23-25, 17-25, 18-16)

1/4° posto, ore 19: Italia-Olanda 3-0 (25-15, 25-21, 25-15)

FINALI

07/01

7/8° posto, ore 10: Francia-Svizzera

5/6° posto, ore 13: Portogallo-Germania

3/4° posto, ore 16: Belgio-Olanda

1/2° posto, ore 19: Spagna-Italia

