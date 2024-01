Torneo Wevza: le azzurrine superano 3-0 l’Olanda e conquistano la finale

Una bella Nazionale Under 18 femminile grazie al successo per 3-0 (25-13, 25-20, 25-21) sulla Germania ha ottenuto l’accesso alla finale del Torneo Wevza di categoria in programma domani. In Belgio le ragazze guidate da Michele Fanni hanno offerto un’ottima prova corale e sono state brave a imporre il proprio ritmo e gioco fin dalle prime battute non lasciando grandi spazi alla formazione teutonica.A trascinare la selezione tricolore Ludovica Tosini autrice di 14 punti, seguita tra le fila dell’Italia da Caterina Peroni con 12 punti.

LA CRONACA – Partenza lampo delle azzurrine di coach Michele Fanni e l’Italia si è portata sul 4-0. Azzurrine che hanno aumentato il vantaggio a +6 sul 7-1. Concentrate Carola Bonafede e compagne che non hanno abbassato la tensione e il risultato si è spostato sul 15-6 Italia. Forte del vantaggio acquisito la nazionale azzurra si è assicurata un finale di primo set in discesa, passando dal 19-6 al 25-13 finale.

Olanda aggressiva all’inizio del secondo set (3-6). Le olandesi con delle buone trame di gioco hanno tentato l’allungo portandosi sul 5-9. L’Italia è poi ritornata a un break di distanza (9-11), prima di trovare la parità sul 12-12 e il controsorpasso sul 15-13. Azzurrine che sul finale hanno poi allungato sul 21-16 e chiuso il secondo parziale sul 25-20.

Inizio di terza frazione di gioco che ha visto l’Olanda trovare il break sul 4-7. Azzurrine un po' contratte e il risultato si è spostato sul 5-10. L’Italia si è riportata momentaneamente sotto (8-10). Vantaggio olandese che si poi spostato sul 15-17. Azzurrine che hanno poi trovato il pari sul 18-18. Sorpasso Italia sul finale del set (22-20). È seguito il 23-21 prima del 25-21 di fine match. Le azzurrine sono in finale.

Le azzurrine torneranno in campo domani 7 gennaio alle 19 per affrontare in finale la vincente dell’altre semifinale tra Belgio e Francia.

TABELLINO

ITALIA-OLANDA 3-0 (25-13, 25-20, 25-21)

Italia: Peroni 12, Bovolenta 4, Hernandez-Suarez 8, Tosini 14, Quero 7, Caruso, Bonafede (L). Spada 2, Novello 1. N.e. Aimaretti, Schillkowski, Cornelli, Moroni, Sari. All. Fanni

Olanda: Radstake, Meijer 7, Dambrink 1, Geerdes 12, Raatjes 1, Evers 8, Janssen (L). Van Duijnhoven 6, De Maar, Wiegerinck, Van Dijk, Van Lier 1. N.e. Raijman.

Durata Set: 19’, 24’, 24’

Italia: 11 a, 7 bs, 9 mv, 18 et.

Olanda: 4 a, 12 bs, 7 mv, 27 et.

CALENDARIO e RISULTATI

POOL A: Italia, Francia, Germania

3 gennaio 2024

Ore 15: Italia-Germania 3-1 (21-25, 25-21, 25-14, 25-19)

4 gennaio 2024

Ore 15: Francia-Germania 2-3 (15-25, 25-19, 25-22, 12-25, 13-15)

5 gennaio 2024

Ore 15: Italia-Francia 3-0 (26-24, 25-21, 25-22)

POOL B: Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo

3 gennaio 2024

Ore 17.30: Belgio-Olanda 3-1 (25-19, 23-25, 25-15, 25-15)

Ore 20: Spagna-Portogallo 3-0 (25-22, 27-25, 25-14)

4 gennaio 2024

Ore 17.30: Belgio-Portogallo 3-0 (25-17, 25-18, 25-23)

Ore 20: Spagna-Olanda 2-3 (23-25, 7-25, 25-22, 25-17, 6-15)

5 gennaio 2024

Ore 17.30: Spagna-Belgio 1-3 (25-16, 16-25, 13-25, 22-25)

Ore 20: Olanda-Portogallo 3-0 (25-10, 25-21, 25-17)

6 gennaio 2024

Semifinale 5°-7° posto

Ore 15: 3ª Pool A – 4ª Pool B

Semifinali 1°-4° posto

Ore 17.30: Italia-Olanda 3-0 (25-13, 25-20, 25-21)

Ore 20: Belgio-Germania

7 gennaio

Finale 5°-6° posto

Ore 15: 3ª Pool A– 3ª Pool B

Finale 3°-4° posto

Ore 17.30: Olanda -LSF2

Finale 1°-2° posto

Ore 20: Italia-WSF2