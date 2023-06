Torneo Wevza: sabato l’esordio degli azzurrini contro l’Olanda

La Nazionale under 19 maschile, guidata dal tecnico Michele Zanin, dall’1 al 5 luglio sarà impegnata nel Torneo Wevza U19. La competizione si svolgerà a Viana do Castelo in Portogallo e oltre all’Italia e alla formazione di casa vedrà protagonisti gli atleti delle Nazionali under 19 di Belgio, Francia, Germania, Spagna e Olanda.

Gli azzurrini sono stati inseriti nella Pool B e nella prima fase affronteranno Belgio, Olanda e Portogallo. Giocheranno invece nella Pool A Francia, Spagna e Germania.

L’esordio dell’Italia è in programma alle ore 22 di sabato 1 luglio quando gli azzurrini sfideranno l’Olanda.

Nel corso del collegiale che si è tenuto a Guidonia Montecelio (RM), in preparazione del Mondiale di categoria e di questo primo impegno ufficiale della stagione estiva, la formazione guidata da Zanin ha sostenuto uno stage congiunto con l’Argentina durante il quale le due formazioni hanno disputato tre test match tutti vinti dagli azzurrini. Nel corso delle amichevoli lo staff ha avuto la possibilità di proseguire la preparazione e provare diverse soluzioni di gioco facendo scendere in campo tutti gli atleti a disposizione. Il primo test match giocato al Palasport di Guidonia Montecelio ha visto l’Italia superare l’Argentina per 3-0 (25-17, 25-12, 25-23), gli azzurrini hanno anche conquistato il primo dei due set supplementari 25-12 mentre l’ultimo è stato vinto dagli ospiti 13-15. La seconda amichevole ha visto la formazione di Zanin imporsi per 3-1 (19-25, 25-16, 25-19, 25-17), mentre l’Argentina si è aggiudicata il set supplementare 13-15. Ultimo test match con un risultato ancora pienamente a favore dell’Italia che ha vinto 3-0 (25-17, 29-27, 25-17) e si è imposta 25-16 e 15-7 nei due set supplementari di giornata.

Questi i 14 azzurrini convocati per il torneo Wevza U19 in programma dall’1 al 5 luglio a Viana do Castelo (Portogallo): Pardo Mati, Giacomo Selleri, Tommaso Barotto e Daniele Carpita (Diavoli Rosa); Luca Pozzebon (Volley Treviso); Federico Miraglia (Volley Leverano); Lorenzo Menichini (Colombo Genova); Francesco Barretta (Aversa Accademy); Gioele Adeola Taiwoo, Lorenzo Magliano e Flavio Morazzini (Vero Volley); Pietro Bonisoli (Verona Volley); Alessandro Bristot e Marco Fedrici (Trentino Volley).

Lo staff della Nazionale under 19 sarà composto da Michele Zanin (primo allenatore), Moreno Traviglia (secondo allenatore) e Lorenzo Bottaro (assistente allenatore), Lorenzo Gobbin (medico), Maira Di Vagno (fisioterapista), Annalisa Pinto (scoutman) Enrico Cecamore (team manager).

LA FORMULA - Al termine della prima fase del Torneo Wevza le prime due classificate di ciascuna pool accederanno alle semifinali incrociate e alle finali per l’assegnazione delle medaglie. Le altre nazionali affronteranno invece le partite per la composizione della classifica dal 5° al 7° posto.

DIRETTA – Tutte le partite del Torneo Wevza U19 potranno essere seguite in diretta streaming QUI.

IL CALENDARIO

POOL A: Francia, Spagna, Germania

Sabato 1 luglio 2023

Ore 16.00 Francia – Germania

Domenica 2 luglio 2023

Ore 16.00 Spagna – Germania

Lunedì 3 luglio 2023

Ore 16.00 Francia – Spagna

POOL B: Belgio, Italia, Olanda, Portogallo

Sabato 1 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Portogallo

Ore 22.00 Italia – Olanda

Domenica 2 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Olanda

Ore 22.00 Italia – Portogallo

Lunedì 3 luglio 2023

Ore 19.00 Belgio – Italia

Ore 22.00 Olanda – Portogallo

Martedì 4 luglio 2023

Semifinale 5°-7° posto

Ore 16.00 3ª Pool A – 4ª Pool B

Semifinali 1°-4° posto

Ore 19.00 1ª Pool A – 2ª Pool B

Ore 22.00 1ª Pool B – 2ª Pool A

Mercoledì 5 luglio 2023

Finale 5°-7° posto

Ore 16.00 3ª Pool A – 3ª Pool B

Finale 3°-4° posto

Ore 19.00 LSF1-LSF2

Finale 1°-2° posto

Ore 22.00 WSF1-WSF2

* orari di gioco italiani