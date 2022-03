Toscana e Lombardia, le tappe della 14esima puntata del viaggio tra le società del Campionato Italiano

Prosegue con la 14esima puntata, la nuova rubrica della Federazione Italiana Pallavolo dedicata ai club che stanno prendendo parte al Campionato Italiano per Società 2021/22 di beach volley. La rubrica come noto, ha cadenza settimanale ed è un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia, per far conoscere alcune delle realtà sportive più importanti del beach volley nazionale. Questa settimana ci siamo fermati a Sansepolcro (AR) e Cremona. Protagoniste di oggi sono la Beach Volley Valtiberina e la CremonArena.

Queste le parole di Alberto Acquisti, presidente e coach della Beach Volley Valtiberina ASD: “La Beach Volley Valtiberina nasce nel 2016 dall’idea del sottoscritto e dei due soci e grandi amici Andrea Berghi e Mirco Torelli. La nostra è una realtà piccola, ma nell’arco di poco tempo, siamo arrivati ad avere più di cento atleti tesserati. Abbracciamo tutto il bacino della Valtiberina, che si trova al confine tra Toscana e Umbria, quindi noi operiamo per lo più in Toscana, mentre la sede si trova in Umbria, a quasi 1 km di distanza. Abbiamo, quindi, allargato il nostro raggio d’azione in provincia di Arezzo e in provincia di Perugia”.

Il presidente Acquisti prosegue parlando della struttura della società, dei gruppi di lavoro e del progetto di collaborazione con le scuole: “Collaboriamo con un’importante società pallavolistica: la New Volley Borgo San Sepolcro. I loro atleti, una volta finita l’attività invernale, si avvicinano alla nostra disciplina, così come i nostri ragazzi, che dopo un periodo di fermo, si riavvicinano invece al mondo della pallavolo indoor. La collaborazione è continua e soprattutto di fondamentale importanza. Stanno nascendo veramente tante società e strutture dedicate solamente al beach volley. Tutto questo porterà a una crescita esponenziale di tutto il movimento a livello nazionale. La BVV ha una struttura con 4 campi veramente molto bella, situata all’interno di un circolo di tennis che rappresenta una vera realtà del nostro territorio: la Valtiberina Tennis & Sport a Sansepolcro (AR). Ad oggi csono 4 gli allenatori coinvolti nel progetto tecnico: Andrea Berghi, Mirco Torelli e il sottoscritto. Da questa stagione si è aggiunto anche un altro tecnico federale, Stefano Ricci. Il prossimo anno invece si unirà un ulteriore risorsa che per motivi di maternità non ha potuto abbracciare la nostra famiglia, ma che non vediamo l'ora di avere tra noi. Alleniamo tutti i giorni, specialmente negli orari che vanno dalle 18 alle 23. Da quest’anno abbiamo inserito anche un gruppo Under, a testimonianza del fatto che vogliamo controllare anche il percorso di crescita dei nostri atleti che vanno dai 14 ai 18 anni. La difficoltà più grande, come ad esempio nel nostro territorio dove non ci sono mare e spiagge, è quella di far capire ai ragazzi più giovani che magari praticano sport come il calcio e basket, quale sia la vera bellezza della nostra disciplina. Ci stiamo lavorando da quest’anno in senso operativo, con la creazione dei vari gruppi di lavoro e da diversi anni stiamo collaborando con le realtà scolastiche a noi più vicine. Abbiamo iniziato questo percorso a partire dal secondo anno di attività con quattro istituti e, con i loro professori, abbiamo infatti inserito il beach volley all’interno delle attività formative. Le intere classi quindi vengono ad allenarsi presso la nostra struttura, con la speranza che qualche giovane possa poi fermarsi alla Beach Volley Valtiberina anche al di fuori dell’attività scolastica”.

La partecipazione al Campionato Italiano per Società 2021/22: “Questo è il nostro primo anno di partecipazione. Con il mio socio lo scorso anno, insieme anche a un'altra coppia di atlete, abbiamo preso parte esternamente alla manifestazione, affiancandoci ad una società di Ravenna. Con Stefano Ricci abbiamo concluso le finali di Bibione 2021 al 3° posto nella categoria Master 40, mentre le nostre atlete Stefania Cuccagna e Giada Vergoni hanno invece ottenuto la vittoria nella categoria Master 35. Per quest’anno abbiamo in mente di presentarci al Campionato Italiano per Società 2021/22 con i gruppi Silver, Gold e Master. Abbiamo collezionato già diverse vittorie nelle tappe della 1a fase che è in corso di svolgimento. Il nostro obiettivo è quello di provare a confermare a Bibione, gli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione.

L’importanza del settore giovanile e dei camp all’estero: “I giovani per noi rappresentano il futuro. Quando siamo partiti, abbiamo fatto entrare dentro al progetto, per lo più atleti che provenivano dal mondo della pallavolo indoor, che rappresenta un po' il primo avvicinamento alla disciplina. Con il passare del tempo, il nostro obbiettivo si è trasformato nel cercare, sempre di più, di far scoprire e appassionare coloro che il beach volley non lo hanno mai praticato. Siamo molto esperti anche nell’organizzazione degli eventi, tornei, Open-Day, eventi di coinvolgimento specifici. Personalmente, e da sempre, ho puntato su un altro fattore che reputo di fondamentale importanza: i camp all’estero. Ormai da un po' di anni a questa parte, portiamo i ragazzi ad allenarsi in Spagna, a Tenerife e da quest’anno anche a Valencia con la nostra referente Erica Fossato. Tanti anni fa, partecipai personalmente a questo tipo di iniziativa e ne rimasi follemente innamorato. Durante l’inverno, organizzare delle trasferte all’estero e portare i propri atleti in posti come Tenerife, nelle Isole Canarie, che rappresenta uno dei posti migliori in assoluto per potersi allenare è motivo di grande orgoglio. Organizziamo davvero tutto; scegliamo gli alloggi, campi di allenamento e attrezzature varie. Cerchiamo di fare tutto il possibile per poter offrire la maggior qualità e quantità di lavoro ai nostri tesserati, facendo vivere loro dei momenti di gioco, divertimento, coinvolgimento anche con gruppi di beachers provenienti da tutto il mondo e che, soprattutto rappresenta un grande momento di aggregazione, che solo la disciplina come il beach volley può regalare. Fra pochi giorni infatti partiremo alla volta di Valencia. Porteremo in terra spagnola 25 atleti, che in questo periodo storico, sicuramente, non rappresenta un qualcosa di così scontato e semplice”.

“Il nostro sogno, che stiamo cercando di portare avanti - conclude il presidente Alberto Acquisti -; è quello di ampliare la nostra scuola, aprendo ad esempio una filiale anche ad Arezzo, che ha un bacino molto grande e dista pochi minuti da noi. Vorremo sempre più, dare la possibilità di fare allenare quanti più ragazzi possibili e perché no, dare del lavoro ad altre figure professionali. Al di là del risultato, l’obiettivo è quello di far conoscere la disciplina, far capire che è uno sport sano, un ambiente meraviglioso e aperto a tutte le età, 365 giorni l’anno. Vogliamo continuare a far divertire le persone, coinvongendole nel migliore dei modi, trasmettendo loro la nostra stessa passione".

Queste, invece le parole di Cristiano Bruni, coordinatore per la CremonArena dell’attività per il CIBV per società: “Siamo estremamente felici dei risultati che stiamo raccogliendo nelle tappe del Campionato italiano per società di beach volley. I ragazzi e le ragazze che ogni weekend partecipano nelle varie categorie sono eccezionali e quello che stanno raggiungendo a livello sportivo sta andando anche oltre le nostre più rosee aspettative. La nostra attività si svolge a Cremona, ma abbiamo coinvolto anche atleti che poi sono diventati nostri corsisti che arrivano da Lecco e da Brescia. Ci hanno scelto perché hanno creduto fin da subito al nostro progetto e noi siamo felici di allenarli per permettere loro di essere sempre competitivi nei diversi tornei. Svolgiamo la totalità della nostra attività presso la CremonArena, dove abbiamo a disposizione tre campi da beach volley che possono essere usati tutto l’anno. Nella stagione estiva, inoltre, organizziamo degli eventi e tornei anche in altri centri sportivi presenti sul nostro territorio. Il progetto sportivo, nato in questa stagione, è il frutto dell’unione tra la CremonArena, società che dal 2018 gestisce le strutture sportive dove si svolgono le attività di beach volley, e l’associazione TBE-Ducl che si occupa prevalentemente di organizzare eventi sportivi. Il nostro obiettivo è quello di diventare un vero e proprio punto di riferimento per il beach volley nella città di Cremona e nei comuni del nostro territorio con lo scopo di poter attrarre quanti più giovani alla pratica di questa disciplina.

Il Campionato Italiano per società - prosegue Bruni - è indubbiamente un’occasione fondamentale per tanti atleti di aver un’offerta agonistica di livello organizzata dalla FIPAV per tutta la stagione invernale. Mi auguro che in futuro ci possano essere sempre più tornei a partire dalla categoria Bronze per far giocare anche coloro che si sono avvicinati da poco al beach volley e fargli acquisire delle esperienze per il loro futuro sportivo.

Cristiano Bruni prosegue parlando della composizione dello staff all’interno della divisione beach volley: “Sono cinque gli allenatori coinvolti nel progetto tecnico distribuiti tra la parte agonistica e quella amatoriale. Nella nostra società ci sono più di 70 atleti che praticano beach volley e sia nel femminile che nel maschile abbiamo attivato dei corsi con un livello agonistico molto avanzato. Parallelamente abbiamo circa 20 atleti che fanno parte di un livello che possiamo definire intermedio e i restanti atleti seguono corsi base di avviamento alla disciplina. Abbiamo poi qualche atleta under di buon livello che gioca a pallavolo e contiamo di averli a nostra disposizione per la stagione estiva”.

Il lavoro è sicuramente tanto - sottolinea il coordinatore per la CremonArena dell’attività per il CIBV per società - però grazie alla passione di tutte le persone coinvolte riusciamo ad ottenere, come quest’ano, dei buoni risultati sportivi, ma soprattutto lavoriamo per promuovere al meglio questo meraviglioso sport all’interno su tutto il nostro territorio. I primi “ambassador” sono sicuramente gli atleti che grazie al loro amore per questa disciplina promuovo con professionalità la nostra società in giro per l’Italia. Per il futuro vogliamo provare a coinvolgere dei nuovi giovani atleti per avere anche un settore giovanile all’altezza e che possa essere competitivo nelle varie manifestazioni agonistiche. Ci auguriamo - prosegue Bruni - di riuscire ad espandere il nostro raggio d’azione e avere quanti tanti nuovi giovani tesserati. Prima della pandemia avevamo attivato delle iniziative rivolte ai più piccoli con dei corsi di mini beach volley. Poi il Covid, purtroppo, ci ha indotto a cambiare i nostri piani. Per il futuro stiamo lavorando per organizzare, durante i week-end, una sorta di open day in cui mettiamo a disposizione i nostri campi e i nostri allenatori a tutti coloro che vorranno provare il beach volley”.

Scheda società

Nome: Beach Volley Valtiberina ASD

Anno di fondazione: 2016

Sedi: Valtiberina Tennis & Sports, Via Giuseppe Saragat, 5 Sansepolcro (AR)

Presidente: Alberto Acquisti

Soci: Alberto Acquisti, Mirco Torelli, Andrea Berghi

Sito web: http://www.beachvolleyvaltiberina.it

Facebook: https://www.facebook.com/BVValtiberina

Instagram: https://www.instagram.com/bvvaltiberina/

Scheda società

Nome: CramonArena

Anno di fondazione: 2018

Sede: Piazza Azzurri d’Italia, Cremona

Presidente: Enrico Pighi

Coordinatori dell’attività per il CIBV per società: Valentina Pedroni, Cristiano Bruni, Cristiano Bruni, Francesco Bernardi e Giovanni Alfieri

Sito web: cremonarena.it

Facebook: facebook.com/cremonarena

Instagram: instagram.com/cremonarena e instagram.com/tbe_ducl