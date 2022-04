Trentino in finale di Champions League maschile

Itas Trentino e Sir Sicoma Monini Perugia bissano lo spettacolo offerto nella gara di andata delle semifinali di CEV Champions League maschile. Stavolta a spuntarla al quinto set sono i Block Devils, portando la gara al Golden Set.

Un’altra partita interminabile, con Trento che va due volte avanti nel conteggio set e altrettante volte si fa riprendere: sull’orlo del baratro, sotto 2-1 e con tre set consecutivi da vincere, la squadra allenata da Nikola Grbic trova la forza e le energie di ribaltare tutto, portando il match al tie break e vincendolo 13-15. Nel golden set una partenza sprint dell’Itas (8-2) sembra segnare la fine della contesa, ma la Sir ha ancora la forza di risalire e di rimettere tutto in discussione annullando due match point consecutivi agli avversari e portando tutto ai vantaggi (14-14). Nel finale Pinali va a segno, Rychlicki no ed a festeggiare sono i padroni di casa.

Il team guidato da Lorenzetti approda così alle CEV SuperFinals di Lubiana del 22 maggio, dove alle ore 21.00 si troveranno di fronte ancora una volta lo Zaksa, sbarazzatosi dello Jastrzebski Wegiel, per un vero e proprio rematch della Finale della scorsa stagione.

Il tabellino

Trentino Itas – Sir Sicoma Monini Perugia 2-3 (25-21, 21-25, 25-16, 20-25, 13-15) - GOLDEN SET (17-15)

Trentino Itas: Kaziyski 11, D'Heer 0, Michieletto 25, Sbertoli 3, Cavuto 1, Pinali 2, Lavia 19, Zenger (L), Podrascanin 10, Lisinac 10. N.E. Albergati, Sperotto, De Angelis. All. Lorenzetti.

Sir Sicoma Monini Perugia: Anderson 23, Ricci 4, Travica 0, Giannelli 2, Rychlicki 17, Leon Venero 24, Piccinelli 0, Solé 9, Colaci (L), Plotnytskyi 0, Mengozzi 6. N.E. Dardzans, Ter Horst, Russo. All. Grbic.

Arbitri: Cambré, Cesare.

Durata set: 27′, 27′, 24′, 28′, 17′; tot: 123′.

CEV Champions League 2022

Semifinali, gara di ritorno

Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle - Jastrzebski Wegiel 3-2 (25-25, 25-21, 24-26, 21-25, 15-11)

CEV SuperFinals

Domenica 22 maggio 2022, Ljubljana (Slovenia), ore 21.00

Trentino Itas - Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL)