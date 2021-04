Tricolore per Club 2021: i tanti appuntamenti di questo weekend

Superata la sosta pasquale riprendono questo weekend gli appuntamenti della prima fase del Tricolore per Club 2021. La manifestazione che continuerà fino al 23 maggio (prima fase), vedrà il suo momento clou con le Finali Scudetto in programma il 5 e 6 giugno.

Saranno Roma, Ravenna, Spotorno (SV), Cagliari, Rovigo, Sesto San Giovanni (MI) e Torino le località che domani sabato 10 e domenica 11 aprile, ospiteranno i beachers in nuove ed intense giornate di gioco.

A Roma si giocherà in entrambe le giornate. Sabato 10 scenderà sulla sabbia la Categoria Silver Femminile, mentre domenica 11 la Categoria Silver Maschile. Questo appuntamento è organizzato dalla Beach Volley Camp.

Sempre domenica e sempre nell'Urbe si sfideranno anche le Categorie Under 20 Femminile, Under 20 Maschile, Gold Femminile, Gold Maschile. L'organizzazione è affidata alla Paradise Beach.

Altra tappa di questo fine settimana è organizzata a Ravenna dove a sfidarsi sabato 10 aprile, sarà le Categoria Silver Femminile. Ad organizzare la tappa romagnola sarà la Powerbeach.

Weekend ricco di appuntamenti anche a Spotorno (SV). Sabato si sfideranno le Categorie Silver Femminile e Silver Maschile, mentre domenica le Categorie Gold Femminile e Gold Maschile. La tappa ligure è organizzata dalla Palabeach Village.

Il Campionato Italiano per Società, per la seconda volta in stagione, farà nuovamente tappa in Sardegna. Dopo Quartu Sant’Elena, infatti, sarà la volta di Cagliari ad ospitare questa manifestazione. Si giocherà in entrambi i giorni. Sabato sarà la volta della Categoria Gold Maschile mentre domenica si sfiderà la Categoria Gold Femminile. Gli appuntamenti sono organizzati dalla Beach Volley Cagliari.

Domenica 11 aprile sarà la volta anche di Rovigo. Alla tappa veneta, organizzata dalla Noway, prenderanno parte i beachers appartenenti alle Categorie Silver Femminile, Silver Maschile, Gold Femminile, Gold Maschile.

Il Tricolore per Club 2021 farà tappa di nuovo in Lombardia. Sesto San Giovanni (MI) sarà, infatti, il teatro delle gare in programma domenica 11 aprile alle quali prenderanno parte le Categorie Gold Femminile, Gold Maschile. Questa tappa è organizzata dalla I Follow Beach Volley.

Ultimo appuntamento di questo weekend è in programma a Torino dove a sfidarsi saranno le Categorie Silver Femminile e Silver Maschile. La tappa piemontese è organizzata dalla CUS Torino.

Per informazioni e iscrizioni: beachvolley@federvolley.it e beachvolley.federvolley.it

Il Calendario:

10 aprile, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Silver Femminile

10 aprile, Ravenna (Powerbeach) – Categorie: Silver Femminile

10 aprile, Spotorno (Palabeach Village) – Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile

10 aprile, Cagliari (Beach Volley Cagliari) – Categorie: Gold Maschile

11 aprile, Rovigo (Noway) – Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile, Gold Femminile, Gold Maschile

11 aprile, Sesto San Giovanni (MI) (I Follow Beach Volley) – Categorie: Gold Femminile, Gold Maschile

11 aprile, Torino (CUS Torino) – Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile

11 aprile, Cagliari (Beach Volley Cagliari) – Categorie: Gold Femminile

11 aprile, Roma (Paradise Beach) – Categorie: Under 20 Femminile, Under 20 Maschile, Gold Femminile, Gold Maschile

11 aprile, Spotorno (Palabeach Village) – Categorie: Gold Femminile, Gold Maschile

11 aprile, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Silver Maschile

17 aprile, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Master 35 Femminile, Master 40 Maschile

17 aprile, Beinasco (TO) (Beach Volley Training) – Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile

18 aprile, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Gold Femminile, Gold Maschile

18 aprile, Beinasco (TO) (Beach Volley Training) – Categorie: Gold Femminile, Gold Maschile

18 aprile, Quartu Sant’Elena (Manofuori) – Categorie: Gold Femminile, Gold Maschile

18 aprile, Sesto San Giovanni (MI) (I Follow Beach Volley) Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile

24 aprile, Torino (CUS Torino) – Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile

25 aprile, Torino (CUS Torino) – Categorie: Gold Femminile, Gold Maschile

25 aprile, Porto San Giorgio (FM) (King Of The Beach) – Categorie: Under 18 Femminile, Silver Femminile, Gold Femminile

25 aprile, Rimini (Powerbeach) – Categorie: Gold Maschile

2 maggio, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Under 20 Femminile

2 maggio, Cellatica (BS) (Atletico Beach Volley) – Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile, Gold Femminile, Gold Maschile

8 maggio, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Master 35 Femminile, Master 40 Maschile

8 maggio, Marina di Massa (MS) (I Follow Beach Volley) – Categorie: Under 20 Femminile, Under 20 Maschile, Gold Femminile, Gold Maschile

9 maggio, Marina di Massa (MS) (I Follow Beach Volley) – Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile, Master 35 Femminile, Master 40 Maschile

9 maggio, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile

15 maggio, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Under 20 Femminile

16 maggio, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Gold Femminile, Gold Maschile

16 maggio, Ravenna (Orbite) – Categorie: Gold Femminile, Gold Maschile

22 maggio, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Silver Femminile

23 maggio, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Silver Maschile

* Il calendario potrebbe subire alcune lievi variazioni

* In copertina i campi della tappa di Sesto San Giovanni organizzati da I Follow Beach Volley