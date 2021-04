Tricolore per Club 2021: i vincitori delle tappe del weekend

Manca poco meno di un mese alla fine della prima fase del Tricolore per Club 2021 e la manifestazione si è lasciata alle spalle un altro weekend di gare. Sono state sette le tappe in programma con Reggio Emilia, Torino, Roma, Latina, Porto San Giorgio (FM), Jesolo (VE) e Rimini le location che hanno ospitato i beachers in questo fine settimana targato beach volley italiano.

A Reggio Emilia si è giocato in entrambe le giornate. A sfidarsi sabato 24 aprile è stata la Categoria Silver Femminile, mentre domenica 25 è stata la giornata della Categoria Silver Maschile. Tripletta nella Categoria Silver Femminile per la Beach Volley League, società organizzatrice di questo evento che ha visto occupare i tre gradini del podio da atlete della propria scuderia. A vincere è stata la coppia Virginia Buffagni-Valentina Pera davanti a Carlotta Malenotti-Giulia Cabri, a chiudere il podio il duo Giulia Luppi-Giulia Drusani.

Il primo posto nella Categoria Silver Maschile se lo è aggiudicato la Cremonarena (Emiliano Folcini-Michael Superti). Secondo (Federico Quantarelli-Marco Ravara) e terzo posto (Mattia D’Angelo Palladino-Diego Delle Donne) alla Noway.

Sabato e domenica si è scesi sulla sabbia anche Torino. Sabato 24 aprile si sono sfidate le Categorie Silver Femminile e Silver Maschile, mentre domenica le Categorie Gold Femminile e Gold Maschile. Dominio della CUS Torino nella Categoria Silver Femminile. La società di casa ha infatti visto arrivare le proprie atlete nelle prime tre posizioni. Speranza Sgarbossa-Michela Carpegna si sono piazzate al primo posto, mentre il secondo e il terzo posto sono andati rispettivamente alle coppie Adriana Aimasso-Virginia Ermondi e Arianna Mingolla-Alice Panetta. Atleticone (Roberto Albano-Giorgio Massarella), Beach Volley Training (Vincenzo Ciavarella-Diego Casetta) e CUS Torino (Emanuele Bosio-Mattia Milano) è stata la composizione del podio della Categoria Silver Maschile.

Domenica 25 aprile i primi due posti della Categoria Gold Femminile sono stati occupati dalla CUS Torino. A vincere è stata la coppia Anna Dalmazzo-Silvia Giocosa davanti alle compagne di squadra Giulia Palazzo-Stefania Priotto. Il terzo posto è andato a Serena Cimmino e Stefania Melò della Beach Volley Training.

Nella Categoria Gold Maschile la CUS Torino ha visto piazzarsi al primo (Alessio Zavoianni-Omar Pettiti) e al terzo posto (Samuele Sansanelli-Felipe Passos Da Silva Kleber) i team della propria scuderia. Il secondo gradino del podio invece è stato occupato dalla Beach Volley Training (Stefano Bramante-Raoul Acerbi). La tappa piemontese è stata organizzata dalla CUS Torino.

Tricolore per Club 2021 che domenica ha fatto tappa anche nella capitale. A Roma infatti si sono sfidate le Categorie Silver Femminile, Silver Maschile e Master 40 Maschile. La prima categoria è stata vinta dalla Beach Volley Camp (Silvia Bennardo-Alice Tomat. Il secondo e il terzo posto sono andati rispettivamente alla King Of The Beach (Giulia La Valle-Francesca Indoni) e alla Beach Volley Camp (Carmen Gabriella Fortuna-Giulia Galasso). Nella Categoria Silver Maschile a farla da padrona è stata la Paradise Beach City, società di casa che si è piazzata al primo (Emanuele Filese-Emilio Torda), al secondo (Giordano Collettini-Dario Iacoponi) e al terzo posto (Stefano La Commare-Marco Del Bene).

La Categoria Master 40 Maschile invece è stata vinta dalla Air Beach Volley School (Costantino Ricchi-Francesco Di Napoli) davanti alla Paradise Beach City (Michele De Carolis-Stefano Coldel). Il terzo posto è andato alla Beach Volley Camp (Danilo Proietti-Massimiliano Conti).

Il Tricolore per Club 2021 per la prima volta in stagione ha fatto tappa a Latina. Domenica 25 aprile nell’appuntamento organizzato dalla Air Beach Volley nel comune laziale, si è sfidata la Categoria Gold Maschile. A trionfare è stata la stessa Air Beach Volley School che ha occupato tutti e tre i gradini del podio. A vincere è stato il duo Daniele Tailli-Giacomo Titta. Secondi sono arrivati Luca Ciccarelli-Luca Beccaceci, mentre terzi Davide Dal Din-Massimo Torregiani.

Si è giocato anche nelle Marche. Domenica a Porto San Giorgio (FM) infatti, sono scese in campo le Categorie Silver Femminile Gold Femminile. La prima categoria è stata vinta dalla Volley Angels Project (Claudia Di Marino-Margherita Cicchitelli) davanti alla Powerbeach (Francesca Falcioni-Giulia Paoletti). Il terzo posto è andato alla Beach Volley League (Jessica Francesconi-Lisa Raimondi). La King Of The Beach società organizzatrice della tappa si è piazzata al primo (Giada Benazzi-Michela Lantignotti) e al secondo posto (Nina Vallesi-Susanna Beretti) nella Categoria Gold Femminile, mentre ad occupare l’ultimo gradino del podio è stata la Beach Volley League (Zeudi Consolini-Tatiana Panzetta).

Gli ultimi due appuntamenti del Tricolore per Club 2021 si sono svolti a Jesolo e a Rimini. All’appuntamento veneto hanno gareggiato le Categorie Gold Femminile e Gold Maschile. Tris della Beach Volley Padova nella Categoria Gold Femminile con la coppia Gloria Boscolo-Cecilia Barbuiani arrivata prima davanti a Francesca Montanari-Cristiana Parenzan. A chiudere il podio Martina Meggiolaro-Mara Favero. Nella Categoria Gold Maschile invece dominio assoluto della Volley Team Jesolo società padrona di casa e organizzatrice dell’evento, piazzatasi al primo (Simone Cherin-Marco Viscovich), al secondo (Filippo Mengo-Marco Mengo) e al terzo posto (Enrico Tosin-Matteo Finco).

Si è conclusa alla PowerBeach Iride Arena Tiki 26 di Rimini la tappa del Campionato Italiano per Società con la Categoria Gold Maschile che è stata vinta dal team composto da Omar Caidi ed Atef Adel in forza alla Powerbeach, società romagnola organizzatrice dell’evento. Secondo posto sempre per un altro team della Powerbeach composto da Giacomo Spadoni e Matteo Camerani. A completare il podio la Orbite con la coppia formata da Lorenzo Monti e Paolo Zonca.



Il podio Silver Maschile della tappa di Reggio Emilia. In copertina il podio Silver Femminile



Il podio Gold Maschile della tappa di Rimini



Il podio Silver Femminile della tappa di Torino



Il podio Silver Maschile della tappa di Torino