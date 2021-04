Tricolore per Club 2021: i vincitori delle tappe di Roma, Beinasco, Quartu Sant’Elena e Sesto San Giovanni

Il Tricolore per Club si lascia alle spalle un altro weekend di gare sulla sabbia. Si è giocato sia sabato 17 che domenica 18 aprile a Roma, Beinasco (TO), Quartu Sant’Elena (CA) e Sesto San Giovanni (MI).

Nella capitale sabato 17 si sono sfidati i beachers appartenenti alle Categorie Master 35 Femminile e Master 40 Maschile. A vincere la tappa Master 35 Femminile è stata la Icact Sport4 nonprofit (Stefania Cuccagna-Giada Vergoni) davanti alle padrone di casa della Beach Volley Camp (Sabrina Sava-Sabrina Morici). Il terzo posto è andato alla Paradise Beach City (Giulia Ferrazza-Giulia Ferreri).

A trionfare invece nella Categoria Master 40 Maschile è stata la Beach Volley Camp che si è piazzata al primo (Paquale Vella-Massimo Torregiani) e al secondo posto (Danilo Proietti-Massimiliano Conti), mentre l’ultimo gradino del podio è andato alla Paradise Beach City (Dario Iacoponi-Stefano Coldel).

Domenica 18 sono scese in campo le Categorie Gold Femminile e Gold Maschile. Paradise Beach City (Federica Ceracchi-Domiziana Mazzoni), King of the Beach (Giulia Rocci-Francesca Indoni) e Beach Volley Camp (Silvia Bennardo-Jessica Ciccarella) hanno composto il podio della Categoria Gold Femminile.

La Categoria Gold Maschile invece ha visto il successo della Icact Spor4 Nonprofit (Gianmarco Marta-Davide Urbani). Secondo (Damiano D’Amica-Michele De Carolis) e terzo posto (Stefano Imperiale-Leonardo Marsili) alla Beach Volley Camp, padroni di casa e organizzatori di questo evento.

Altro appuntamento in programma in entrambe le giornate è stato quello organizzato dalla Beach Volley Training a Beinasco (TO). Sabato è stato il giorno delle Categorie Silver Femminile e Silver Maschile.

La prima categoria è stata vinta dalla CUS Torino (Silvia Re Fiorentin-Alice Brovarone) davanti alla Beach Volley Training che si è piazzata al secondo (Samantha Guglielmo-Greta Piccini) e al terzo posto (Federica Pizzato-Stefania Magliulo). La Categoria Silver Maschile è stata vinta dalla Atleticone (Matteo Defilippi Bocca-Giorgio Carlo Massarella). Il secondo e terzo posto sono andati rispettivamente alla Beach Volley Training (Paolo Tomatis-Diego Casetta) e alla Cremonarena (Giovanni Alfieri-Michael Superti).

Domenica 18 aprile invece si sono sfidate le Categorie Gold Femminile Gold Maschile. Le padrone di casa della Beach Volley Training si sono aggiudicate la prima (Silvia Aime-Serena Cimmino) e la terza posizione (Noemi Sacco-Lidia Bonifazi). Alla CUS Torino (Anna Dalmazzo-Stefania Priotto) il secondo posto.

Stessa composizione del podio anche nella Categoria Gold Maschile. La Beach Volley Training infatti ha occupato il primo (Stefano Castelli-Vittorio Viale) e il terzo scalino (Fabrizio Mussa-Raoul Acerbi) del podio. La seconda posizione è stata occupata dalla CUS Torino (Alessio Zavoianni-Samuele Sansanelli).

Domenica è andato in scena il terzo appuntamento consecutivo del Tricolore per Club in Sardegna. Quartu Sant’Elena (CA) infatti ha ospitato l’evento per i beachers delle Categorie Gold Femminile e Gold Maschile.

CUS Torino (Valentina Pico-Silvia Giocosa), Beach Volley Cagliari (Silvia Sanna-Federica Calì) e ancora CUS Torino (Michela Carpegna-Matilde Forno) il podio della categoria femminile. A vincere la Categoria Gold Maschile invece è stata la Beachvolley Cagliari (Michele Anolfo-Yuri Balsamo) davanti alla Beach Volley Modena Eventi (Alessandro Francesconi-Langella). A chiudere il podio i padroni di casa e organizzatori dell’evento sardo della Manofuori Volley Project.

Ultimo appuntamento del weekend è stato quello organizzato nuovamente dalla I Follow Beach Volley a Sesto San Giovanni (MI). A sfidarsi domenica 18 aprile sono state le Categorie Silver Femminile e Silver Maschile. All’ Atletico Beach Volley il primo posto della Categoria Silver Femminile (Viola Massi-Monica Introini), mentre la seconda (Giulia Dameno-Giulia Villa) e la terza posizione (Michela Pucci Mossotti-Alice Bariatti) sono andate alla società di casa della I Follow Beach Volley.

La Beach Volley League (Matteo Morandi-Riccardo Coriani) ha invece trionfato nella Categoria Silver Maschile, mentre il secondo e il terzo posto sono stati occupati rispettivamente dalla Beach Volley Modena Eventi (Dario Lorenzetti-Luca Carpita) e dalla I Follow Beach Volley (Matteo Chiarella-Filippo Acquistapace).

Podio Silver Maschile della tappa di Sesto San Giovanni (MI). In copertina il podio Silver Femminile

Podio Gold Femminile della tappa di Roma

Podio Master 35 Femminile della tappa di Roma. Sotto il podio Master 40 Maschile

