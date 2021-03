Tricolore per Club 2021: tutto pronto per gli appuntamenti di questo weekend

Il circuito del Tricolore per Club di beach volley scalda i motori. Roma, Basiglio (MI), Reggio Emilia e Quartu Sant'Elena (CA) questo weekend sono pronte a ospitare nuove e intense giornate di gioco sulla sabbia.

Come successo nello scorso weekend, sarà ancora la Beach Volley Camp la società che organizzerà la due giornate di beach volley a Roma. Nella capitale si giocherà sia sabato che domenica. A scendere in campo, domani sabato 27, sarà la Categoria Under 20 Femminile, mentre domenica 28 si sfideranno le Categorie Silver Femminile e Silver Maschile.

Al Beach Town di Basiglio (MI) è in programma un altro appuntamento: domenica scenderanno in campo le Categorie Silver Femminile e Silver Maschile. A organizzare la tappa lombarda è l' I Follow Beach Volley.

Domenica sarà nuovamente Reggio Emilia la location che ospiterà un' altra tappa del circuito nazionale: a sfidarsi saranno le Categorie Silver Maschile e Gold Maschile. L’organizzatrice della manifestazione è la Beach Volley League.

Il Campionato Italiano per Società, per la prima volta in stagione, farà tappa anche in Sardegna. A Quartu Sant'Elena (CA) infatti, scenderanno sulla sabbia i beachers appartenenti alle Categorie Gold Femminile e Gold Maschile. Quest’ultimo evento è organizzato da Manofuori.

Per informazioni e iscirzioni: beachvolley@federvolley.it e beachvolley.federvolley.it

Il Calendario del Tricolore per Club 2021:

27 marzo, Roma (Beach Volley Camp Roma) – Categorie: Under 20 Femminile

28 marzo, Roma (Beach Volley Camp Roma) – Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile

28 marzo, Reggio Emilia (Beach Volley League) – Categorie: Silver Maschile, Gold Maschile

28 marzo, Basiglio (MI) (I Follow Beach Volley) – Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile

28 marzo, Quartu Sant'Elena (CA) (Manofuori) – Categorie: Gold Femminile, Gold Maschile

10 aprile, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Silver Femminile

11 aprile, Roma (Paradise Beach Roma) – Categorie: Under 20 Femminile, Under 20 Maschile, Master 35 Femminile, Master 40 Maschile

11 aprile, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Silver Maschile

17 aprile, (Beach Volley Camp) – Categorie: Master 35 Femminile, Master 40 Maschile

17 aprile, Beinasco (TO) (Beach Volley Training) – Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile

18 aprile, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Gold Femminile, Gold Maschile

18 aprile, Beinasco (TO) (Beach Volley Training) – Categorie: Gold Femminile, Gold Maschile

25 aprile, Cellatica (BS) (Atletico Beach Volley) – Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile, Gold Femminile, Gold Maschile

2 maggio, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Under 20 Femminile

8 maggio, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Master 35 Femminile, Master 40 Maschile

8 maggio, Marina di Massa (MS) (I Follow Beach Volley) – Categorie: Under 20 Femminile, Under 20 Maschile, Gold Femminile, Gold Maschile

9 maggio, Marina di Massa (MS) (I Follow Beach Volley) – Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile, Master 35 Femminile, Master 40 Maschile

9 maggio, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Silver Femminile, Silver Maschile

15 maggio, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Under 20 Femminile

16 maggio, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Gold Femminile, Gold Maschile

22 maggio, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Silver Femminile

23 maggio, Roma (Beach Volley Camp) – Categorie: Silver Maschile

* Il calendario potrebbe subire alcune lievi variazioni

* In copertina i campi del Beach Town di Basiglio (MI)