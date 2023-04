Trofeo Bussinello: gli azzurrini chiudono al 5° posto

Gli azzurrini della Nazionale Under 17 hanno chiuso al 5° posto il Trofeo Bussinello Pediatrica 2023 che si è concluso oggi pomeriggio a Modena. La formazione guidata dal tecnico federale Monica Cresta ha concluso imbattuta la prima fase del torneo: gli azzurrini si sono infatti imposti 2-0 (20-25, 19-25) con Cuneo Volley, 1-2 (19-25, 25-12, 11-15) con Volley Treviso e 0-2 (19-25, 22-25). La prima e unica sconfitta subita dagli azzurrini è arrivata questa mattina nella gara dei Quarti quando la Nazionale Under 17 è stata superata 0-2 (23-25, 23-25) dalla Consar Ravenna. Pronto riscatto dei ragazzi di Cresta nelle gare per i piazzamenti dal 5° all’8° posto: gli azzurrini hanno infatti superato 0-2 (11-25, 21-25) Emmeti Clima VgModena Volley nella semifinale 5°-8° e 2-0 (30-28, 25-23) la combattutissima finale per il 5° posto con Volley Parella Torino.

Gli azzurrini convocati: Alessandro Benacchio e Simone Bertoncello (Bassano Volley); Marco Favretto (Cs Prata); Manuel Zlatanov (Gas Sales Piacenza); Gianluca Cremoni, Andrea Giani e Nicola Zara (Lube Civitanova); Andrea Ruzza (Pallavolo Padova); Davide Boschini, Jacopo Fregnan e Nicola Mussari (Trentino Volley); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Francesco Crosato e Francesco Biondo (Volley Treviso).

Lo staff: Monica Cresta (primo allenatore), Giovanni Preti (secondo allenatore), Mattia Cordenos (fisioterapista) e Glauco Ranocchi (Preparatore atletico/team manager).

I risultati delle gare degli azzurrini

CUNEO VOLLEY – NAZIONALE U17 0-2 (20-25, 19-25)

VOLLEY TREVISO – NAZIONALE PJM 1-2 (19-25, 25-12, 11-15)

WURTTEMBERG – NAZIONALE PJM 0-2 (19-25, 22-25)

QUARTI 1°-8° - NAZIONALE PJM – CONSAR RAVENNA 0-2 (23-25, 23-25)

SEMIF. 5°-8° - EMMETI CLIMA VGMODENA VOLLEY – NAZIONALE PJM 0-2 (11-25, 21-25)

FINALE 5°-6° - NAZIONALE PJM – VOLLEY PARELLA TORINO 2-0 (30-28, 25-23)

La classifica finale: 1. Diavoli Power, 2. Vero Volley Banco Bpm, 3. Volley Treviso, 4. Consar Ravenna, 5. Nazionale Under 17, 6. Volley Parella Torino, 7. Emmeti Clima VgModena Volley, 8. Fenice Roma Pallavolo, 9. Colombo Genova, 10. Volley Livorno, 11. Wurttemberg, 12. Cuneo Volley, 13. Moma Anderlini, 14. Pays De Grasse, 15. Prato Volley, 16. Hessen.