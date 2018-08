Trofeo delle Regioni - Kinderiadi di Beach Volley 2018: doppia vittoria del Veneto

Al Trofeo delle Regioni - Kinderiadi di Beach Volley 2018 trionfano per il secondo anno consecutivo le coppie del Veneto. Dopo il successo dello scorso anno a Casal Velino, il Veneto con la coppia Dal Corso-Viscovich ha battuto in finale 2-0 (21-18,21-9) i liguri Podestà-Tomà nel torneo maschile, mentre nel femminile Chiappetta-Monaco hanno avuto la meglio sulla coppia lombarda Aquilino-Ferrario 2-0 (21-17,21-19).

Le selezioni venete, guidate da Alessio Salviato e Cristiana Parenzan, hanno quindi conquistato il tricolore Under 18 sotto il sole di Porto San Giorgio regalando un grande spettacolo ai tanti spettatori presenti. Sul gradino più basso del podio, nel tabellone maschile è salita l’Emilia Romagna con la coppia Frascio-Spadoni che ha sconfitto nella finalina i lombardi Marazzini-Pizzileo con il punteggio di 2-1 (21-14, 21-19,15-4), mentre sul fronte femminile sono state le ragazze delle Marche ( Mennecozzi-Vallesi) ad aggiudicarsi il terzo posto superando 2-0 (21-19, 21-15) le emiliane Arfini-Sanguini.

Classifica maschile

1 Veneto

2 Liguria

3 Emilia Romagna

4 Lombardia

5 Toscana, Campania

7 Marche1, Abruzzo

9 Trentino, Lazio, Sicilia, Marche2

13 Puglia, Calabria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia

17 Alto Adige, Umbria, Molise, Basilicata, Valle D’Aosta

Classifica femminile

1 Veneto

2 Lombardia

3 Marche1

4 Emilia Romagna

5 Marche2, Umbria

7 Lazio, Liguria

9 Abruzzo, Sicilia, Toscana, Calabria

13 Campania, Puglia, Alto Adige, Valle D’Aosta,

17 Trentino, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Basilicata, Molise

ALBO D’ORO

MASCHILE: 2004 - Emilia Romagna; 2005 - Puglia; 2006 - Emilia Romagna; 2007 - Puglia; 2008 - Lazio; 2009 - Trentino; 2010 - Veneto; 2011 - Veneto; 2012 - Emilia Romagna; 2013 - Trentino; 2014 - Marche; 2015 - Abruzzo; 2016 – Marche, 2017 – Veneto, 2018 – Veneto.

FEMMINILE: 2004 - Emilia Romagna; 2005 - Veneto; 2006 - Sicilia; 2007 - Veneto; 2008 - Marche; 2009 - Emilia Romagna; 2010 - Abruzzo; 2011 - Piemonte; 2012 - Veneto; 2013 - Lazio; 2014 - Lombardia; 2015 - Marche, 2016 – Abruzzo, 2017 – Veneto, 2018 – Veneto.