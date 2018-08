Trofeo delle Regioni - Kinderiadi, presentata la 15esima edizione

È ufficialmente partito il countdown di avvicinamento al Trofeo delle Regioni - Kinderiadi di Beach Volley in programma a Porto San Giorgio dal 26 al 29 agosto. Nella Sala Consiliare del Comune di Porto San Giorgio, si è infatti svolta la conferenza stampa di presentazione della 15° edizione. Per l’occasione erano presenti tra gli altri il Consigliere Federale Marco Paolini, il presidente del comitato regionale Marche Franco Brasili, l’assessore allo sport della cittadina marchigiana Valerio Vesprini, il presidente del CT Ascoli Piceno Fermo Mariano Fabrio Carboni, il responsabile regionale Beach Volley Angelo Varricchio e il Delegato Coni per la Provincia di Fermo Vincenzo Garino. “Organizzare le Kinderiadi di beach volley 2018 è un onore oltre che il riconoscimento della capacità organizzativa de Le Marche del Volley, a lungo sede di preparazione delle nazionali e delle star del beach volley internazionale” ha esordito il presidente di Fipav Marche Franco Brasili ricordando come la sabbia da Gabicce a San Benedetto sia un must dei pallavolisti marchigiani per crescere agonisticamente. “La scelta della sabbia sangiorgese non è casuale visto il successo ottenuto negli ultimi anni con le numerose manifestazioni di livello ospitate sulla nostra spiaggia – commenta l’Assessore allo Sport Valerio Vesprini, visibilmente compiaciuto - Il Comune di Porto San Giorgio ritiene da anni prioritario promuovere le attività sportive e queste Kinderiadi sono il testimonial ideale del valore formativo dello sport e, della cultura dell’impegno ad esso correlata”. Un percorso formativo tecnico ed umano che, proprio quest’anno, come sottolinea il responsabile del beach marchigiano Angelo Varricchio, è stato assunto dalla Fipav a modello per lo sviluppo della categoria under 16 di settore. “Complice la collaborazione tra Comitato Regionale e Territoriale ed alcune società il beach volley è diventato sinonimo di quella formazione nel divertimento che ha saputo dare risposte anche a tanti Comuni in cerca di opportunità qualificate per l’estate dei loro ragazzi – aggiunge il presidente del CT Ascoli Piceno Fermo Fabio Carboni cui fa eco il delegato Coni Vincenzo Guarino. “L’attenzione, la programmazione ed il fattivo supporto on the beach con la valenza etica, motoria e ricreativa che fanno del beach volley federale un must delle estati picene e fermane”. “Il Trofeo delle Regioni Kinderiadi Beach 2018, che è un evento importante per la Fipav, nasce sotto i migliori auspici – conclude il Consigliere Federale Marco Paolini – È il frutto della passione, del background e della rodata collaborazione tra Istituzioni e Società delle Marche, rappresentate per l’occasione dalla M&G Scuola di Pallavolo, tra le più attive nel settore per l’area picena che ospita l’evento”.