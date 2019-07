Trofeo delle Regioni - Kinderiadi, presentata la 16esima edizione

E’ cominciato ufficialmente il countdown di avvicinamento alle Kinderiadi - Trofeo delle Regioni di Beach Volley 2019 in programma a Cagliari dall’8 al 10 luglio. Nella magnifica cornice della spiaggia del Poetto, si è infatti svolta ieri la conferenza stampa di presentazione della 16esima edizione. Ad aprire la lunga maratona di beach volley a Cagliari sarà la terza tappa del Campionato Italiano assoluto in programma dal 5 al 7 luglio.

Presenti alla conferenza stampa, tra gli altri, il presidente del comitato regionale sardo Vincenzo Ammendola, il responsabile per le relazioni istituzionali del comitato regionale isolano Eliseo Secci e il referente Fipav per le attività territoriali del beach volley Fabio Galli.

“E’ sempre bello organizzare un grande evento in Sardegna - ha esordito il presidente di Fipav Sardegna- Abbiamo voluto abbinare alle Kinderiadi di beach volley una tappa del Campionato Italiano Assoluto per poter ammirare da vicino i migliori atleti di oggi e quelli di domani . Ricordo la vittoria di Lupo-Nicolai all’Europeo organizzato qui in Sardegna nel 2014, la speranza è quella che la nostra terra sia ancora una volta di buon auspicio per il futuro di chi sarà qui in questi giorni.

Le Kinderiadi-Trofeo delle Regioni rappresentano il culmine dell’attività delle rappresentative regionali e prevede la partecipazione di 21 coppie maschili e altrettante femminili.

La vittoria delle Kinderiadi, oltre al titolo di Campione d’Italia Under 18, garantirà alla coppia vincitrice l’ingresso nel tabellone principale della Finale del Campionato Italiano Assoluto in programma a Caorle dal 23 al 25 agosto.

PER OGNI INFORMAZIONE SULLA MANIFESTAZIONE

Alla manifestazione è dedicato il sito ufficiale www.kinderiadivolley.it dove saranno pubblicati i risultati in tempo reale e tutte le informazioni sul torneo.