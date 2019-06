Trofeo delle Regioni – Kinderiadi: a Trieste la conferenza stampa di presentazione

Si terrà giovedì 20 giugno alle ore 10 a Trieste presso la Sala Pedronzani della Regione la conferenza stampa di presentazione della 36esima edizione del Trofeo delle Regioni – Kinderiadi che si terrà in Friuli dal 23 al 28 giugno.

Sarà presente per l’occasione il presidente federale Pietro Bruno Catteneo, con lui il Governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il presidente di Fipav Friuli Venezia Giulia Alessandro Michelli, il presidente regionale del Coni Giorgio Brandolin nonché le rappresentanze dei Comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana e Rivignano, località nelle quali si svolgeranno le partite delle Kinderiadi.

Parteciperà alla conferenza stampa anche Bruna Scaggiante, rappresentante della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori; quest’ultimo sodalizio sarà special partner del Trofeo delle regioni- Kinderiadi 2019.

Intanto è iniziato il conto alla rovescia in attesa del fischio d’inizio della manifestazione previsto per lunedì 24 giugno alle ore 9.30 con le selezioni under 15 femminile, mentre il via alle gare delle rappresentative maschili under 16 è fissato alle 15.30. Il programma prevede che le due finali dalle quali emergeranno le due squadre vincitrici del Trofeo delle Regioni 2019 si disputeranno la mattina del 28 giugno, presso l’impianto "Bella Italia" di Lignano Sabbiadoro.

