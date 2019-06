Tutto pronto per la 36esima edizione del Trofeo delle Regioni - Kinderiadi

Mancano ormai pochi giorni al via della 36esima edizione del Trofeo delle Regioni – Kinderiadi in programma in Friuli Venezia Giulia dal 23 al 28 giugno. Nella storica kermesse che alzerà il sipario domenica 23 giugno con la cerimonia di apertura in programma a Lignano Sabbiadoro, saranno più di 500 i giovani atleti provenienti da tutta Italia che scenderanno in campo.

La manifestazione, che mette a confronto le rappresentative maschili e femminili di tutta Italia è il fiore all’occhiello del movimento nazionale, il più importante evento di pallavolo dedicato ai giovani, ideato per lo sviluppo dell’attività giovanile sul territorio con tesserati provenienti da ogni realtà regionale. Quarantadue saranno le formazioni che si “daranno battaglia” per conoscere chi succederà alla Lombardia che lo scorso anno trionfò in Abruzzo nel maschile e al Lazio vincitore nel settore femminile.

Tantissimi gli atleti in gara, nati dal 2003 in poi per la categoria maschile (U16) e dal 2004 in poi per quella femminile (U15) che giocheranno sui nove campi di gioco di Lignano Sabbiadoro, Latisana e Rivignano. Il programma prevede che le due finali dalle quali emergeranno le due squadre vincitrici del Trofeo delle Regioni 2019 si disputeranno la mattina del 28 giugno, presso l’impianto "Bella Italia" di Lignano Sabbiadoro.

Per tutte le info visita il sito ufficiale della manifestazione www.kinderiadivolley.it

FORMULA DI GIOCO - Al termine della prima fase verrà stilata una classifica generale delle 12 squadre, in base alla posizione e ai risultati. Le prime nove classificate acquisiranno il diritto di restare nella Pool A, mentre le squadre classificatesi dal decimo al dodicesimo posto della classifica generale retrocederanno nella pool B. A sua volta nella pool B, al termine della prima fase, verrà stilata una classifica generale delle nove squadre, in base alla posizione e ai risultati. Le prime classificate dei tre gironi acquisiranno il diritto di partecipare alle gare della seconda fase nella pool A, mentre le squadre classificatesi dal quarto al nono posto della classifica generale resteranno nella pool B. Nella seconda fase, le 12 squadre della pool A saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di sola andata per contendersi i posti dal primo al dodicesimo nella classifica generale. Nella pool B, le nove squadre verranno suddivise in tre gironi da tre squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di andata per contendersi i posti dal tredicesimo al ventunesimo nella classifica generale.