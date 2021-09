Tutto pronto per la Finale Nazionale della Coppa Italia Under 12 VolleyS3 3vs3

Prenderà il via domani giovedì 16 settembre a Santa Maria degli Angeli (PG) la Finale Nazionale della Coppa Italia Under 12 VolleyS3 3vs3 che si chiuderà sabato 18 settembre. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale della Fipav Umbria, porterà ad Assisi circa 200 delegati tra atleti, staff-tecnici e accompagnatori. Nel torneo femminile le 16 squadre finaliste sono state divise in quattro pool da tre e una pool da quattro squadre; in quello maschile, invece, sono 15 le formazioni finaliste e sono state divise in cinque gironi da tre.

Il primo atto ufficiale dell’evento sarà la riunione tecnica che si terrà oggi alle ore 21.30 presso l’Hotel Cristallo ad Assisi. Il fischio d’inizio della fase a gironi è fissato per domani 16 settembre alle ore 8.45, quando al PalaSir di Santa Maria degli Angeli scenderanno in campo le squadre dei gironi A, B e C maschili.

Le squadre qualificate torneo femminile

San Donà Piave Volley (Veneto), Olimpia Teodora Ravenna (Emilia Romagna), Polisportiva C.L.T. Terni (Umbria), Volley World Na (Campania), Pallavolo Alfieri CA (Sardegna), Pallavolo Roomy (Sicilia), Chions Fiume Volley (Friuli Venezia Giulia), ASD V.Academy Civitavecchia (Lazio), Centro Tecnico Terr. Monsummano (Toscana), Volleyball Club Cassano (Lombardia), US Fornace Volley (Trentino), In volley Chieri Cambiano (Piemonte), Normac AVB Genova (Liguria), Orialatiano (Puglia), US Adriatica (Marche), Volley Pratola 78 (Abruzzo).

I gironi femminili

Girone A: Volleyball Club Cassano, Pallavolo Roomy, Polisportiva C.L.T Terni

Girone B: San Donà Piave Volley, Orialatiano, Volley Pratola 78

Girone C: Olimpia Teodora Ravenna, Normac AVB Genova, Chions Fiume Volley

Girone D: ASD V.Academy Civitavecchia, In volley Chieri Cambiano, Pallavolo Alfieri CA

Girone E: Centro Tecnico Terr. Monsummano, US Adriatica, Volley World NA, Us Fornace Volley

Le squadre qualificate torneo maschile:

Torrione Volley (Abruzzo), Pallavolo Padova (Veneto), S.DI P. Anderlini, Pallavolo San Giustino (Umbria), Sporting Portici (Campania), GS Acquila CA (Sardegna), Pallavolo Roomy (Sicilia), CS Prata di Pordenone (Friuli Venezia Giulia), Marino Pallavolo (Lazio), Colley Volley Asd (Toscana), PallMilano Vittorio Veneto (Lombardia), Pallavolo C9 Arco Riva (Trentino), AS Novi Pallavolo (Piemonte), Colombo Volley Genova (Liguria), Volley Lube (Marche)

I gironi maschili

Girone A: Pallmilano Vittorio Veneto, As Novi Pallavolo, Pallavolo C9 Arco Riva

Girone B: Marino Pallavolo, Colombo Volley Genova, Pallavolo San Giustino

Girone C: Pallavolo Padova, Colle Volley ASD, Torrione Volley

Girone D: S.Di.P Anderlini, Volley Lube, CS Prata di Pordenone

Girone E: Sporting Portici, Pallavolo Roomy, GS Acquila CA

Diretta Streaming: i match validi per il 1°-2° posto della Finale maschile e femminile, in programma rispettivamente sabato 18 settembre alle ore 11.00 e ore 12.30 al PalaSir di Santa Maria degli Angeli, saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Tutti i dettagli e i risultati saranno disponibili QUI