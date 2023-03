A Verona oltre 5.000 giovani nel villaggio del Volley S3: il successo della prima tappa

Verona. Sono stati oltre 5.000 i giovani che hanno pacificamente invaso il colorato villaggio del Volley S3 allestito all’interno di Sport Expo alla Fiera di Verona. Entusiasmo e allegria con gli studenti, in rappresentanza di più di 160 classi del veronese, che hanno giocato sui campi, sotto lo sguardo attento degli smart coach affiancati da Andrea Lucchetta e che poi si sono divertiti con Laura Carusino, volto dell’Albero Azzurro, presente nel villaggio grazie a Rai Kids, uno dei partner del Circuito 2023 del Volley S3, e anche da Renato Lo Scienziato, lo YouTuber veronese da 7milioni di visualizzazioni che spiega scienza e storia agli studenti tramite i social.

«La presenza di così tanti ragazzi coinvolti è una grande vittoria e, qui a Sport Expo, ci sono tante discipline che si possono provare al fianco dei tecnici, questo credo sia il modo migliore per avvicinarsi allo sport: i giovani vivono con il sorriso l’approccio alle discipline ed è proprio questo il modo migliore per entrare in contatto con le società del territorio» ha chiarito Damiano Tommasi, sindaco di Verona ed ex calciatore professionista.

Soddisfatto anche Adriano Bilato, vice presidente federale, che ha sottolineato l’importanza del Circuito del Volley S3 come momento di unione tra il mondo della scuola e quello dello sport proprio grazie a questo Circuito che tocca le nove città interessate dai prossimi Campionati Europei. Stefano Bianchini, presidente del comitato territoriale della Fipav ha posto l’accento sulla pallavolo protagonista sul territorio e anche a Sport Expo con l’obiettivo di aumentare ancora i numeri.

Il circuito del Volley S3 è affiancato da prestigiosi partner: l’ESA ha firmato con la Federazione Italiana Pallavolo una lettera di intenti con l’obiettivo di formare e promuovere giovani talenti nel mondo della ricerca scientifica, Rai Kids è media partner del progetto federale, poi il Dipartimento per lo Sport, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, senza dimenticare la Fondazione EBRI, Coldiretti e Parmigiano Reggiano, mentre Decathlon ha prodotto i palloni ufficiali del movimento volley S3, con il logo della Federazione Italiana Pallavolo e del Volley S3. Agli eventi del Circuito 2023 del Volley S3 sono coinvolti anche i Comitati regionali e territoriali FIPAV da sempre molto attenti ai progetti rivolti ai giovani.

Dopo l’appuntamento di Verona il progetto del Volley S3 si sposterà ad Ancona (il 17 aprile), per proseguire poi con gli appuntamenti di Firenze (27 aprile) e Bari (4 maggio), prima di proseguire con Bologna (11 maggio), Torino (17 maggio), Monza (22 maggio) e Roma (26 maggio). L’ultima tappa sarà in Umbria con Perugia che accoglierà i piccoli pallavolisti mercoledì 31 maggio. Quest’anno, il Circuito, del Volley S3 toccherà le città che, nei mesi di agosto e settembre, ospiteranno i Campionati Europei di pallavolo maschile e femminile.

Qui la fotogallery dell'evento https://www.federvolley.it/volley-s3-2023-verona