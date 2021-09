Vittoria in amichevole per gli azzurrini contro la Kemas Lamipel Santa Croce

Si è svolta questa sera a Santa Croce sull’Arno la prima delle due amichevoli in programma tra la Nazionale Under 21 maschile e la Kemas Lamipel Santa Croce, formazione che milita nel campionato di Serie A2. Al Palazzetto dello Sport Giancarlo Parenti, i ragazzi guidati da Angiolino Frigoni hanno battuto la squadra di casa con il risultato di 3-0 (25-18, 25-23, 25-19). Al termine dell’incontro è stato disputato un ulteriore set, vinto questa volta dal Santa Croce con il punteggio di 25-23. Quattro set complessivi durante i quali Frigoni ha potuto testare lo stato di forma dei suoi atleti dopo questo periodo di preparazione in vista dei Campionati del Mondo in programma in Sardegna dal 23 settembre al 3 ottobre. In evidenza per l’Italia Tommaso Stefani best scorer azzurro con 13 punti realizzati. Sabato 11 settembre le due formazioni si affronteranno nuovamente (a porte chiuse) alle ore 18.

ITALIA U21- KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-0 (25-18, 25-23, 25-19)

Italia: Crosato 3, Porro 4, Magalini 10, Comparoni 9, Stefani 13, Rinaldi 10, Gottardo (L). Pol 1, Ferrato 1, Schiro. N.e. Bisotto (L), Jeroncic, Cianciotta. All. Frigoni

Kemas Lamipel Santa Croce: Fedrizzi 10, Festi 7, Bezerra Souza 16, Colli 3, Arasomwan 4, Acquarone 1, Pace (L). Ferrini 1. N.e. Spostato (L), Giovannetti, Menchetti, Caproni, Riccioni. All. Douglas

Durata set: 21’, 23, 22’

Italia: 7 a, 11 bs, 7 mv, 18 et

Santa Croce: 4 a, 15 bs, 6 mv, 24 et

Il calendario delle amichevoli

11 settembre: Italia U21 - Kemas Lamipel Santa Croce (ore 18)

12 settembre: Italia U21 - Emma Villas Aubay Siena (ore 17)

Il programma di lavoro

9-13 settembre collegiale a Santa Croce sull'Arno (PI) con stage con Kemas Lamipel Santa Croce e Emma Villas Aubay Siena

16-17 settembre collegiale a Roma

18 settembre partenza per la Sardegna