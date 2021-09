Vittoria in amichevole per gli azzurrini contro l'Emma Villas Aubay Siena

E’ andata in scena questa sera, presso il Pala Estra di Siena, l’incontro amichevole tra la nazionale under 21 maschile, che sta completando la preprazione in vista dei Campionadi del Mondo di Categoria in programma dal 23 settembre in Sardegna, e l’ Emma Villas Aubay Siena, formazione che milita nel campionato di Serie A2.

Nel match odierno i ragazzi guidati da Angiolino Frigoni hanno battuto la squadra di casa con un netto 3-0 (25-22, 25-21, 25-13). Vinti i primi tre set dagli azzurrini, le squadre hanno deciso di disputare ulteriori due parziali vinti anche questi da Stefani e compagni con i punteggi di 25-22 e 15-11. Sugli scudi Tommaso Rinaldi (top scorer dell’incontro) autore di 15 punti.

Si è trattato di un test match importante, dopo quelli disputati nei giorni scorsi con la Kemas Lamipel Santa Croce, durante il quale il tecnico Frigoni ha potuto testare quelli che sono gli schemi e lo stato di forma dei suoi atleti dopo questo intenso periodo di preparazione in vista dei Campionati del Mondo.

Domani il rompete le righe del gruppo azzurro dopo la seduta di lavoro mattutina. Dal 16 settembre la Nazionale Under 21 maschile si radunerà presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma prima della partenza per Cagliari fissata per il 18 settembre.

ITALIA U21- EMMA VILLAS AUBAY SIENA 3-0 (25-22, 25-21, 25-13)

Italia: Porro 2, Magalini 11, Cianciotta 8, Stefani 14, Rinaldi 16, Crosato 6, Ferrato, Gottardo (L). Pol, N.e. Comparoni, Schiro. All. Frigoni

Emma Villas Aubay Siena: Ottaviani 7, Rossi 8, Onwuelo 10, Panciocco 3, Mattei 4, Pinelli, Sorgente (L). Ciulli, Iannaccone, Mazzone 4, Agrusti. N.e. Tupone, Crivellari. All. Tubertini

Durata set: 23’, 24’, 20’

Italia U21: 5 a, 13 bs, 6 mv, 20 et

Emma Villas Aubay Siena: 4 a, 9 bs, 5 mv, 18 et

Il programma di lavoro

16-17 settembre collegiale a Roma

18 settembre partenza per la Sardegna