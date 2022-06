Volley S3, a Bari la seconda tappa del tour della schiacciata

Prosegue il tour della schiacciata targato Volley S3. Dopo il grande successo di Capaci, il villaggio è pronto per una nuova tappa. Sarà infatti il Palazzetto dello Sport del Cus di Lungomare Starita a Bari ad ospitare il secondo appuntamento del circuito 2022 organizzato dal settore promozione della Federazione Italiana Pallavolo.

Il calore e la passione della Puglia faranno, dunque, da cornice domani 11 giugno all’evento cui prenderanno parte più di 1500 giovani atleti e che promuoverà i principi fondamentali del divertimento e della sana pratica sportiva. Appuntamento, all’evento organizzato in collaborazione con il CR FIPAV Puglia e dal CT Bari-Foggia, dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 sui quattro campi allestiti per l’occasione in compagnia di Andrea Lucchetta che insieme al suo “cartoon” Lucky abbraccerà i piccoli della pallavolo.

Il villaggio del Volley S3 a Bari rappresenta una tappa di un percorso più ampio di avvicinamento ai Campionati Europei Under 21 femminili, evento di punto della stagione del volley in Puglia.

Il calendario

11 giugno – Bari

28 settembre – Trento

21 settembre – Imola (BO)

4 ottobre – L’Aquila

Da quest’anno, come noto, il circuito avrà al suo fianco ALLSIX by Decathlon come “Fornitore Ufficiale” del Volley S3.

Il progetto Volley S3

La Federazione Italiana Pallavolo con l’attività del Volley S3 ha introdotto un nuovo modo di avvicinarsi al volley, in ambito sia federale che scolastico. Questo progetto pone al centro dell’attenzione delle attività promozionali il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica del volley. Con il Volley S3 si vogliono avviare i “giovani” al gioco della pallavolo in maniera diversa, partendo dal “giocare” per arrivare al “gioco della pallavolo”, seguendo un percorso formativo che stravolge l’approccio al nostro sport senza, per questo, tralasciare gli aspetti didattici dello sviluppo coordinativo motorio, delle tecniche e di tutti quegli elementi socio-relazionali che tanto caratterizzano gli sport di squadra.