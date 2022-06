Volley S3, festa grande anche a Bari con 1500 bambini

Seconda tappa e secondo successo targato VolleyS3. Il tour della schiacciata e del divertimento promosso dal settore promozione della Federazione Italiana Pallavolo ha conquistato anche Bari. Dopo i 1000 piccoli pallavolisti a Capaci, in Sicilia, il villaggio del volley S3 ha fatto registrare altre 1500 presenze tra studenti e giovanissimi atleti che hanno animato il Palazzetto dello Sport del Cus di Lungomare Starita a Bari.

Una splendida giornata di sport salutata con grande soddisfazione dal presidente federale Giuseppe Manfredi: “La Puglia ha risposto con grande entusiasmo a questa iniziativa, a Bari ci sono stati oltre 1500 bambini. La Federazione Italiana Pallavolo vuole partire dai più piccoli e lo fa attraverso un grande lavoro di promozione sul territorio. Siamo felici di aver riportato in palestra migliaia di giovani atleti che hanno tanta voglia di state insieme e giocare. Ho visto tanti sorrisi e ragazzi felici di vivere questa esperienza, per due anni a causa della pandemia purtroppo non ci sono state occasioni per i nostri ragazzi di stare insieme. Per il futuro – ha concluso il numero uno federale – dovremo impegnarci nel coinvolgere sempre più ragazzi e ragazze, stringendo un ancor di più il legame scuola-pallavolo. La tappa barese, che rientra in un percorso più ampio di avvicinamento ai Campionati Europei Under 21 femminili, evento di punto della stagione del volley in Puglia, è stata salutata con gioia anche dal presidente del CR Fipav Puglia Paolo Indiveri: “ E’ stata una manifestazione bellissima, che ha visto scendere in campo tantissimi giovanissimi. E’ stata una grande gioia vederli divertirsi. Questo evento rientra in un percorso di promozione avviato più di due mesi fa e che si concluderà con gli europei under 21 femminili.”

In campo con i tantissimi ragazzi, oltre agli smart coach, anche il testimonial del Volley S3, Andrea Lucky Lucchetta. La presenza dell’ex campione del Mondo ha reso ancor più indimenticabile la giornata vissuta al Palazzetto dello Sport di Lungomare Starita di Bari. Il villaggio del Volley S3, dopo qualche mese di pausa, tornerà con la terza tappa a Trento che ospiterà il l'evento il 28 settembre.

La gallery fotografica completa è disponibile QUI

Il calendario dei prossimi appuntamenti

28 settembre – Trento

21 settembre – Imola (BO)

4 ottobre – L’Aquila