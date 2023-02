Volley Scuola-Trofeo Acea: la 30a edizione al via a San Valentino, il 10 febbraio presentazione al Coni

Dopo la dura parentesi dovuta al Covid, allentata dalla disputa del Beach Volley Scuola sul finire dell’anno scolastico 2021-2022 (adesione oceanica di 750 squadre!), torna in campo il Volley Scuola-Trofeo Acea. Il tradizionale torneo organizzato dalla FIPAV Lazio nelle palestre del territorio si prepara a una 30a edizione da record sotto tutti i punti di vista. Dopo la conferenza stampa di presentazione del 10 febbraio al Salone d'Onore del Coni (ore 12.00), alla presenza del presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, la parte giocata del Volley Scuola – con 179 squadre al via, più del periodo pre-pandemico – prenderà il via il 14/02, nel giorno di San Valentino. Perché Volley Scuola è passione, divertimento, socialità, aggregazione... ma soprattutto amore.

La gara d’esordio vedrà confrontarsi nella categoria Junior maschile il l'Istituto Cristo Re e il Liceo Catullo di Monterotondo, con fischio d'inizio alle ore 11.00 nell’impianto di Viale Acherusio, a Roma. “Tiriamo un sospiro di sollievo non solo per noi, ma soprattutto per docenti e alunni”, dichiara un soddisfatto Andrea Burlandi, presidente del Comitato Regionale FIPAV Lazio. “E’ vero - prosegue il massimo dirigente della Pallavolo del Lazio - Volley Scuola targato ACEA ha proseguito la sua attività inventando di sana pianta un nuovo format basati sui seminari a distanza su tempi di grande attualità e sui concorsi tradizionali, Letteratura, Fotografia, Fumetti, Slogan sull’uso consapevole dell’acqua e Premio FAO, ma tornare in campo ha tutto un altro sapore”. Mentre la Commissione Gare presieduta da Luca Bencivenghi è alle prese con la compilazione dei calendari della parte indoor che saranno ufficializzati il 10 febbraio in conferenza, tra qualche settimana sarà la volta dell’indizione del Beach Volley a Scuola e del Sitting Volley a Scuola, sempre Trofeo ACEA.

Nel 2023 saranno sei i seminari, tutti in presenza e registrati per essere poi inviati a circa cento istituti. Essi sono stati pensati in relazione con alcune Giornate Mondiali legate a temi sociali molto sentiti. I seminari saranno la base didattica alla quale gli studenti potranno ispirarsi per la partecipazione ai concorsi, la cui premiazione è prevista nell’ultima settimana di maggio, lasso di tempo in cui troveranno spazio anche le finali del torneo. Le prime scuole a essersi iscritte sono state l’IIS Via Copernico di Pomezia (Junior Maschile), Istituto Primo Levi di Roma (Open Femminile), IIS Giorgi Wolfe di Roma (Open Maschile) e l’IPS Maffeo Pantaleoni di Frascati (Junior Femminile).

I seminari

22 Marzo Giornata Mondiale dell’Acqua – IIS Via Silvestri Roma

5 aprile – Giornata Mondiale dello Sport – Liceo Spallanzani di Tivoli

21 Aprile – Giornata Mondiale della Terra – Liceo Majorana di Roma

28 Aprile – Il Bullismo va KO – Liceo Giordano Bruno di Roma

5 Maggio – Giornata della Sicurezza Stradale – Istituto Cristo RE di Roma

16 Ottobre – Giornata Mondiale dell’Alimentazione – Istituto Cristo RE di Roma