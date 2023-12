Volley Team Club San Donà e il progetto sociale “Help 4 Sport”

È uscito ieri, giovedì 7 dicembre su “la Repubblica”, un articolo nel quale si è dato spazio alla bella iniziativa sociale messa in piedi dal Volley Team Club San Donà, società pallavolistica veneta che milita nella Serie A3 maschile.

Il club di San Donà di Piave (VE), diversi anni fa creò infatti “Help 4 Sport”, il primo store voluto da una società sportiva e creato con l’obiettivo di sostenere economicamente i progetti legati al settore giovanile. Il negozio, sito nel centro della città, è diventato dunque un luogo dove chiunque può portare oggetti, da orologi a mobili, passando per vestiti, valigie, fumetti e tanto altro ancora, che non usa più e che verrà appunto rivenduto per il proprio autofinanziamento. Con il passare del tempo Hel 4 Sport, si è ritagliato uno spicchio sempre più importante nel territorio veneto, divenendo una realtà e un esempio di aggregazione ed educazione tra riciclo, rispetto e valori, assolutamente da seguire.

L’articolo di “la Repubblica” a cura di Claudio Cucciatti QUI.

Il sito ufficiale di Help 4 Sport Store è disponibile QUI.



L'esterno di Help 4 Sport (Volley Team Club San Donà). Sotto l'interno dello store.