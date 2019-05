Volleyball Nations League: da martedì le azzurre in campo a Conegliano

È tutto pronto a Conegliano Veneto per il secondo round della Volleyball Nations League femminile 2019, da martedì a giovedì le azzurre di Davide Mazzanti, Serbia, Stati Uniti e la Repubblica Dominicana daranno spettacolo alla Zoppas Arena.

La nazionale italiana raggiungerà domani mattina la cittadina veneta e in serata sosterrà un allenamento nell’impianto di gioco. Nel primo match della pool 5 l’Italia se la vedrà con la Repubblica Dominicana (28 maggio, ore 20), mercoledì 29 maggio (ore 20) toccherà agli Stati Uniti e infine giovedì andrà in scena la riedizione della finale del Mondiale 2018 contro la Serbia (ore 20).

All’importante e intensa tre giorni di gare la nazionale tricolore si presenta con quasi tutto il gruppo che ottenuto la medaglia d’Argento alla rassegna, più alcuni rientri eccellenti come Raphaela Folie e Caterina Bosetti, entrambe costrette a saltare la scorsa stagione a causa di infortuni.

Questo l’elenco delle quattordici atlete che il ct Mazzanti potrà impiegare a Conegliano: (Alzatrici) Alessia Orro e Ofelia Malinov; (Centrali) Sara Alberti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela Folie; (Libero) Monica De Gennaro e Beatrice Parrocchiale; (Schiacciatrici) Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Myriam Sylla e Caterina Bosetti; (Opposto) Paola Egonu.

Domani alle ore 13.30, presso l’Hotel le Terrazze (Via Roma 72/A-B 31020 Villorba, TV) si terrà la conferenza stampa di presentazione della Pool di Conegliano, durante la quale interverranno gli allenatori delle quattro nazionali.

BIGLIETTERIA – Sono ancora disponibili i biglietti per la tappa di Conegliano, questo il dettaglio dei prezzi:

PRIMO PIANO: Abbonamento 31,00 euro, Biglietto I° Giornata 10,00 euro, Biglietto II° Giornata 14,00 euro, Biglietto III° Giornata 16,00 euro.

PIANO TERRA: Abbonamento 70,00 euro, Biglietto I° Giornata 25,00 euro, Biglietto II° Giornata 30,00 euro Biglietto III° Giornata 40,00 euro.

Per la biglietteria: qui

VNL PERUGIA - Sono sempre in vendita anche i tagliandi per la pool di Perugia che dall’11 al 13 giugno vedrà scendere in campo Italia, Russia, Bulgaria e Corea del Sud. Per la biglietteria: qui

STREAMING - Offerta vantaggiosa per tutti gli appassionati di pallavolo che intendono seguire in diretta streaming tutte le gare della Volleyball Nations League maschile e femminile. La Federazione Internazionale ha lanciato uno sconto sull’abbonamento online che permette la visione dei due tornei, più altri eventi.

Sino al alle ore 23.59 del 15 luglio sarà possibile acquistare il pacchetto dal 29,99 euro con uno sconto del 25%.

Per sottoscrivere l’offerta sarà necessario collegarsi al sito Volleyballworld.tv (QUI) e inserire al momento dell’acquisto il codice promozionale: DISCOUNT19

Il calendario della VNL femminile - 2° round (28-30 maggio)

Pool 5 - Conegliano Veneto, Italia

28/5: USA-Serbia (ore 17), Italia-Rep. Dominicana (ore 20)

29/5: Serbia-Rep. Dominicana (ore 17), Italia-USA (ore 20)

30/5: Rep. Dominicana-USA (ore 17), Italia-Serbia (ore 20)

Pool 6 - Ankara, Turchia

28/5: Russia-Germania (ore 13.30), Turchia-Giappone (ore 16.30)

29/5: Giappone-Russia (13.30), Germania-Turchia (16.30)

30/5: Giappone-Germania (13.30), Turchia-Russia (16.30)

Pool 7 - Macao, Cina

28/5: Belgio-Corea del Sud (9.30), Cina- Tailandia (13.30)

29/5: Corea del Sud-Tailandia (10.30), Cina-Belgio (13.30)

30/5: Belgio-Tailandia (10.30), Cina-Corea del Sud (13.30)

Pool 8 - Apeldoorn, Olanda

28/5: Bulgaria-Polonia (16.30), Olanda-Brasile (19.30)

29/5: Polonia-Brasile (16.30), Olanda-Bulgaria (19.30)

30/5: Polonia-Olanda (16.30), Brasile-Bulgaria (19.30)

La classifica generale

Turchia e Stati Uniti 3V 9p, Italia 3V 8p, Polonia 2V 7p, Brasile, Serbia e Repubblica Dominicana 2V 6p, Belgio 2V 5p, Giappone, Olanda, Cina, Russia e Thailandia 1V 3p, Bulgaria 0V 0p, Germania e Corea del Sud 0V 0p.