Volleyball Nations League: la Cina supera in rimonta l’Italia 3-2

Hong Kong. Nella Volleyball Nations League è arrivata la seconda sconfitta per la nazionale italiana femminile, battuta oggi 2-3 (25-18, 25-22, 23-25, 24-26, 13-15) dalle campionesse olimpiche cinesi. Ancora una volta le ragazze di Mazzanti e la nazionale cinese hanno dato vita a una sfida spettacolare che si è conclusa al tie-break come la semifinale mondiale 2018. A differenza della gara di Yokohama questa volta Egonu e compagne sono state superate 2-3 al termine di una lunga battaglia.

Nei primi due set la formazione tricolore ha tenuto in mano il pallino del gioco, mettendo alle corde le avversarie. Il servizio azzurro ha travolto le padrone di casa, costrette quasi sempre ad affidarsi in attacco a Zhu Ting. Le campionesse olimpiche cinesi hanno reagito nel terzo parziale e l’hanno spuntata in un finale molto combattuto. La quarta frazione ha visto Egonu e compagne partire meglio, per poi essere rimontate nelle fasi conclusive. Copione invertito nel tie-break, le azzurre sono andate sotto e hanno messo in piedi una bella rimonta, fermata dalle cinesi nel finale.

CRONACA - Rispetto alla sfida con il Giappone il ct Mazzanti ha schierato Sylla per Pietrini, confermando: Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Chirichella e Danesi, libero De Gennaro. Identica formazione della semifinale iridata 2018

L’entusiasmo del pubblico cinese è stato spento velocemente dalle azzurre, assolute padrone del campo in avvio di primo set (8-2). L’attacco italiano, innescato alla perfezione di Malinov, ha fatto impazzire il muro delle padrone di casa, incapaci di reagire (7-13). Prima Egonu e poi Sylla hanno spinto sempre più avanti le compagne (14-21), costringendo la Cina a cedere (25-18).

Nella seconda frazione una terrificante serie in battuta di Paola Egonu ha mandato in grossa crisi la ricezione avversaria (9-3). In attacco Sylla ha continuato a fare male e l’Italia ha mantenuto saldamente il controllo del gioco (18-12). La reazione cinese è arrivata per mano di Zhu (20-16), ma un nuovo turno al servizio di Egonu ha ripristinato la distanza di sicurezza (24-18). Nel momento di chiudere le azzurre hanno commesso qualche errore di troppo e le padrone di casa si sono rifatte sotto, dovendo però arrendersi (25-22).

Molto più combattuta la terza frazione, le ragazze di Mazzanti hanno cercato l’allungo, ma la Cina si è aggrappata a Zhu (12-12). Le squadre hanno dato vita a un lungo botta e risposta, alternandosi in testa, e l’equilibrio si è protratto sino (20-20). Le cinesi sono arrivate per prime alla palla set e non hanno sprecato la chance (23-25).

Nel quarto set, dentro Pietrini per Sylla, le azzurre hanno aggredito le cinesi e sono riuscite a guadagnare un buon margine (10-6). La Cina è salita di livello in difesa, ma Egonu e Pietrini hanno risposto prontamente e l’Italia si è mantenuta al comando (15-13). Un passaggio a vuoto delle ragazze di Mazzanti ha permesso alle padrone di casa di rientrare (18-18). La parità è stata rotta nuovamente dalle azzurre (20-18) e la Cina ha replicato a sua volta (23-23). Dopo il lungo inseguimento le campionesse olimpiche hanno trovato la forza di piazzare il break decisivo e prolungare la gara al quinto (24-26).

Nel tie-break l’Italia si è trovata subito sotto (3-6) ed è stata costretta a rincorrere le cinesi (6-8). In poche azioni Egonu e compagne hanno colmato il gap (10-10). L’Italia ha messo la testa avanti sul (13-11), ma le campionesse olimpiche hanno trovato il break decisivo (13-15),

Seguiranno commento completo, tabellino e dichiarazioni