Volleyball Nations League: le azzurre battono in rimonta la Turchia 3-2

Ankara. Nella seconda giornata del quinto round della Vnl la nazionale italiana femminile ha superato 3-2 (25-19, 17-25, 23-25, 25-15, 16-14) la Turchia. Al termine di una partita molto combattuta ed emozionante le vice campionesse mondiali hanno avuto la meglio al tie-break sulle padrone di casa.

Rispetto alla sfida con il Brasile Davide Mazzanti, seguendo il programma di lavoro stabilito, ha cambiato completamente la formazione azzurra di partenza. Nel primo set l’Italia si è ben comportata, a differenza del secondo dove è stata la Turchia a comandare. Nel terzo Sorokaite e compagne hanno fatto tanta fatica e solo nel finale sono riuscite ad accorciare le distanze. La reazione tricolore è arrivata nel quarto parziale, condotto con sicurezza dalle ragazze di Mazzanti. Nel tie-break le azzurre dopo un brutto avvio le azzurre hanno riportato le cose in parità e poi in un finale combattutissimo si sono andate a prendere la vittoria.

Quando manca solo una giornata al termine del preliminary round, si conoscono già i nomi di tutte le sei squadre qualificate che prenderanno parte alla Final Six di Nanchino (3-7 luglio 2019). Oltre all’Italia e alla Cina (paese ospitante) prenderanno parte alle Finali: Brasile, Stati Uniti, Turchia e Polonia.

Domani le azzurre chiuderanno la fase a gironi della Volleyball Nations League, affrontando il Belgio (ore 15): gara trasmessa in diretta da Eurosport Player e in differita canale NOVE ore 00:50.

CRONACA – Questa sera l’Italia si è schierata in campo con Malinov in palleggio, opposto Sorokaite, schiacciatrici Sylla e Lucia Bosetti, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro.

Nel primo set la Tuchia ha tentato di spingere forte in battuta, ma la ricezione azzurra ha retto e Indre Sorokaite ha portato avanti le compagne (10-8). L’Italia è cresciuta gradualmente e sul (14-14) a rompere la parità ci ha pensato Miriam Sylla: inarrestabile in attacco (19-16). La squadra di casa è andata in grossa difficoltà, mentre De Gennaro e compagne hanno viaggiato spedite (25-19).

Molto diverso l’andamento del secondo parziale, le azzurre hanno faticato a ingranare e la Turchia ne ha approfittato (7-10). Karakurt è andata a segno a ripetizione (8 punti nel set), al contrario dell’Italia che ha accusato diversi passaggi a vuoto (11-17). Il pesante distacco ha tolto alle ragazze di Mazzanti la possibilità di rientrare e le padrone di casa si sono imposte (17-25).

Al rientro in campo le vice campionesse mondiali in un primo momento hanno risposto positivamente (14-11), prima di lasciare il pallino del gioco alle avversarie (14-15). La difesa delle turche ha funzionato alla perfezione, mandando in grande confusione le ragazze di Mazzanti (16-19). Errore dopo errore l’Italia, nonostante gli ingressi di Fahr e Pietrini, ha perso sempre più terreno (17-24).

A giochi praticamente chiusi, Malinov e compagne hanno messo in piedi una bella rimonta che ha fatto tremare le padrone di casa, ma è stata interrotta sul (23-25).

Le vice campionesse mondiali, dentro Fahr per Chirichella, si sono scosse nella quarta frazione: sull’8-7 l’Italia ha cambiato marcia e ha guadagnato un buon vantaggio sulle avversarie (14-9). Le azzurre, con in campo Pietrini per Sylla, non si sono accontentate di gestire il gap, ma hanno lavorato molto bene a muro staccando ulteriormente le turche (20-14). Il finale è stato tutto in favore di Bosetti e compagne che hanno fissato il punteggio sul (25-15).

Nel tie-break dopo un avvio negativo la nazionale tricolore si è riportata in parità (9-9), per poi allungare (13-11). Le padrone di casa hanno risposto a loro volta (13-13) , arrivando per prime al match-ball (13-14). L'Italia con grande freddezza non ha mollato e, dopo aver annullato la chance avversaria, si è andata a prendere la vittoria (16-14)

