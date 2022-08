WEVZA: azzurrine superate 3-1 dalla Francia

Nella seconda giornata del Torneo Internazionale WEVZA Under 17 femminile, in corso a Chiusi e Chianciano Terme (SI), le azzurrine della Nazionale Under 16 femminile sono state superate per 3-1 (25-14, 25-20, 24-26, 25-10) dalla Francia.

Questa sera all’Estra Forum di Chiusi l’Italia ha faticato a trovare continuità ed efficacia, pur dando prova di carattere, soprattutto nel terzo set. Le azzurrine, cresciute pian piano nel corso del match, sono riuscite a imporsi ai vantaggi nella terza frazione, per poi disunirsi senza riuscire a tenere il passo deciso della Francia che ha conquistato anche il 4° set aggiudicandosi così la vittoria finale.

Le azzurrine della Nazionale Under 16 femminile torneranno in campo domani sera alle 20 all’Estra Forum di Chiusi per affrontare la Spagna nella terza giornata del Torneo Internazionale WEVZA. Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italia Pallavolo (QUI).

CRONACA – E’ la Francia ad aggredire il campo in avvio del match e a portarsi in vantaggio (3-9). Le azzurrine faticano a entrare in partita (4-14), le avversarie mantengono il distacco (9-19) e conquistano agevolmente il primo set (14-25).

Nella seconda frazione sono ancora le transalpine a passare in vantaggio (5-8) e a mantenere il ritmo (8-11). Le azzurrine faticano a trovare il giusto assetto e la Francia allunga (14-18). Il time out chiamato da coach D’Aniello sembra rimettere in corsa l’Italia (18-19), ma la rimonta non si compie e sono le francesi a conquistare anche il secondo set (20-25).

Al rientro in campo le azzurrine si ricompattano e riescono a imporre il proprio gioco (6-3). Un time out rimette in corsa la Francia che ristabilisce la parità (7-7) e sorpassa (7-10). L’Italia resta a contatto (13-14) e con un break riesce a rimettere il set in equilibrio (16-16). Nel finale le azzurrine conquistano un buon margine di vantaggio (22-17), la Francia ristabilisce la parità (22-22), ma a spuntarla ai vantaggi è l’Italia che vince il terzo set (26-24) e riapre la partita.

Le azzurrine non sfruttano la scia del set precedente e la Francia conquista subito un buon margine di vantaggio (1-7). Le azzurrine fanno fatica a ritrovare efficacia e continuità (5-13) e le francesi posso agevolmente allungare (6-18) e chiudere set e partita (10-25).

ITALIA-FRANCIA 1-3 (14-25, 20-25, 26-24, 10-25)

ITALIA: Spaziano, Tosini 11, Sari 3, Aimaretti 1, Peroni 4, Genovese; Fanfani (L), Bovolenta 8, Nozza 6, Orso 4, Schillkowski 1, Spada 1. Ne: Armando, Talarico. All. D’Aniello.

FRANCIA: N. Jioshvili-Ravva 6, K. Jioshvili-Ravva 16, Melinard-Chanteur 8, Iloai 5, Coulet 11, Davai 6; Agnese (L), Chemama, Depie 15, Thilliez 1, Godey 3. Ne: Girgenti. All. Delacourt.

DURATA SET: 20’, 25’, 28’, 20’

ITALIA: 5 a, 9 bs, 7 mv, 28 et

FRANCIA: 16 a, 11 bs, 6 mv, 31 et